Alemania, un rival con el doloroso recuerdo parisino

Los Hispanos atesoran un curioso registro positivo y negativo en los Juegos Olímpicos con cinco derrotas en las cinco semifinales disputadas y cinco victorias en los partidos por la medalla de bronce.

Las dos primeras veces se cruzó Suecia. En Atlanta'96 por 25-20 (se ganó después a Francia por 27-25) y en Sidney'00 por 25-32 (victoria por 22-26 ante Yugoslavia por el bronce) y en Pekín'08 la derrota en 'semis' ante Islandia (36-30) vino seguida por el triunfo frente a Croacia (29-35) en el adiós del gran Raúl Entrerríos.

En Tokio'20 y ya con Jordi Ribera en el banquillo, la selección española no pudo con la Dinamarca de un inmenso Mikkel Hansen con 12 goles (23-27) y ganó después a Egipto por 31-33. Sin embargo, la derrota más dolorosa de las cinco llegó hace año y medio en los Juegos de París'24 contra Alemania.

Dani Fernández, ante Andreas Wolff en los pasados Juegos / EFE

En un torneo muy igualado, los españoles habían ido creciendo durante el torneo tras caer en la fase de grupos a manos de Suecia (29-26) y de Alemania (31-33). El equipo supo sufrir en cuartos ante Egipto (29-28 en la prórroga) y los germanos eliminaron a la anfitriona Francia también en el tiempo extra (35-34).

Tras remontar una desventaja de cinco goles en Lille, los Hispanos se situaron por delante a falta de poco más de tres minutos (23-24) y tuvieron dos opciones para ampliar esa ventaja, pero en las dos el experimentado Andreas Wolff (THW Kiel) se cruzó en el camino del pivote Javi Rodríguez.

El excanterano azulgrana Juri Knorr dio la vuelta al marcador con el 25-24 a 1:59 del final y España tuvo el último ataque para empatar en el que Wolff realizó su quinta parada consecutiva. Los jugadores no pudieron contener las lágrimas e incluso Agustín Casado se fue al suelo desconsolado con las manos en la cabeza.

Alemania celebra el pase a una final olímpica en la que no tuvo opción / EFE

Jordi Ribera esperó al día siguiente para empezar a levantar el ánimo de un equipo que reaccionó a lo grande para colgarse ante Eslovenia su quinto bronce olímpico (23-22) con una parada sobre la bocina del exazulgrana Gonzalo Pérez de Vargas (ahora en el Kiel). Ahí el que lloró como un niño fue Blaz Janc.

Además, Alemania también dejó sin oro a la selección española el pasado verano en el Mundial sub'19 en los penaltis con el ya internacional absoluto Marcos Fis en el equipo. Vamos, que hay ganas de 'vendetta' este lunes a las 20.30 horas en un duelo clave que cerrará la primera fase del Europeo.