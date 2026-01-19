Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO

Alemania- España, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy

Los Hispanos se aseguran el pase a la siguiente ronda incluso antes del partido ante los germanos

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, durante un partido disputado el pasado 11 de enero.

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, durante un partido disputado el pasado 11 de enero. / Jesus Diges / EFE

Xavi Turu

Sigue en directo el Alemania - España de la tercera jornada del Europeo de Balonmano de 2026.

