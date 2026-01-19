En Directo
BALONMANO
Alemania- España, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy
Los Hispanos se aseguran el pase a la siguiente ronda incluso antes del partido ante los germanos
Xavi Turu
Sigue en directo el Alemania - España de la tercera jornada del Europeo de Balonmano de 2026.
Alemania - España (8-7) | MIN. 15
Finalmente la decisión de los colegiados quedó en expulsión de Serdio por dos minutos. Los alemanes con uno más en pista.
Alemania - España (8-7) | MIN. 15
Los árbitros van a revisar una acción de la defensa española ante el ataque alemán... Veremos si hay sanción para los Hispanos...
Alemania - España (8-7) | MIN. 14
A la contra España y culmina a la perfección Serradilla y poner a tan solo un punto la diferencia en el electrónico.
Alemania - España (8-6) | MIN. 12
Andreas Wolff hace acto de presencia sobre el parqué y los de Ribera atacan con un 7 contra 6.
Alemania - España (7-5) | MIN. 210
Alemania desde la esquina anota un gol más y sigue mostrándose con mucho orden en defensa.
Alemania - España (6-5) | MIN. 9
Encuentro muy disputado sobre el parque con ambos conjuntos muy duros en defensa y rápidos a la contra. Sergey Hernández se luce bajo palos y los Hispanos tendrán pelota para poner el empate.
Alemania - España (4-3) | MIN. 8
¡¡Aleix Gómez desde los siete metros para recortar distancias!! Julian Köster expulsado dos minutos.
Alemania - España (4-2) | MIN. 7
Alemania sigue con una defensa muy dura y a los Hispanos les está costando encontrar fluidez en su juego. Zerbe pone un +2 arriba para los de Gislason desde los siete metros.
Alemania - España (3-2) | MIN. 5
Los alemanes por primera vez en el partido por delante en el luminoso con un gol de Juri Knorr.
Alemania - España (2-2) | MIN. 4
Renars Uscins tampoco falla para el combinado que dirige Alfred Gislason y pone el 2-2 en el luminoso. Primeros compases de partido muy igualados.
