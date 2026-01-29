Alejandro Del Rey, líder en el arranque del torneo de Bahrein

Sigue el protagonismo español en el DP World Tour. Si hace dos semanas se imponía Nacho Elvira en el Dubai Invitational, y David Puig daba batalla en el Hero Dubai Desert Classic, ahora es el turno del joven madrileño Alejandro Del Rey, que se situó líder del Bahrain Championship, tras la primera jornada de juego.

Del Rey firmó una primera tarjeta en el Emirato de 65 golpes (-7) para situarse líder acompañado del alemán Freddy Schott, en la competición del circuito europeo, que se disputa en el Royal Golf Club. El golfista español no ha fallado ningún corte en su quinta participación en el DP World Tour 2026 y continuó con su excelente racha al arranque en Bahrein.

A principios de esta semana celebraba el primer aniversario de su primer título a este nivel en el Campeonato de Ras Al Khaimah, logró el objetivo inicial en la casa club gracias a cinco birdies en los primeros nueve hoyos y dos más en su camino a casa.

Schott le acompaña en cabeza

Más tarde se le unió el alemán Schott, quien terminó su emocionante ronda con un birdie-eagle final para compartir el liderato con siete bajo par, por delante de una clasificación muy ajustada con 28 jugadores a cuatro golpes.

"Fue un buen comienzo, un comienzo rápido. Aproveché la mañana, que estaba un poco más calmada con el viento. Estoy muy contento con la ronda", dijo Del Rey.

Buen inicio de Nacho Elvira que sigue el impulso en el DP World Tour tras su victoria en el Dubai Invitational / DPWT

Respecto al resto de participación española, Jorge Campillo arrancó decimocuarto (-4), Nacho Elvira, vigésimo (-3) y Rafa Cabrera-Bello, en el puesto 31 junto al castellonense Sergio García, que toma parte en el torneo, antes del debut en el LIV Golf, ambos con -2.