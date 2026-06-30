Alejandro de Castro y Josele Ballester logran el billete para el Open Championship

El Open Championship, cuarto y último ‘Major’ de la temporada, ha añadido la presencia de dos jugadores más españoles a los tres que ya tenían la plaza asegurada hasta elmomento, el vasco Jon Rahm, el madrileño Eugenio López Chacarra, ganador esta semana en el Open de Italia, y el malagueño Ángel Ayora.

La gran sorpresa llega de la mano del joven jugador amateur Alejandro de Castro Piera, de 21 años, y también ha logrado plaza el jugador de los 'Fireballs' Josele Ballester. Ambos estarán en el British Open que se celebrará del 16 al 19 de julio en Royal Birkdale

El golfista barcelonés, estudiante de Psicología en la Universidad de Long Beach State, logró su billete en el torneo final de clasificación disputado en Burnham & Berrow (Somerset), mientras que Ballester lo obtuvo en West Lancashire (Liverpool).

Una plaza histórica

La de Burnham & Berrow era una de las cuatro ‘qualys’ que comenzaron esta mañana, divididas en dos rondas de 18 hoyos. Allí, el joven barcelonés De Castro lo bordó y firmó vueltas de 65 y 69 para terminar en ocho bajo par, finalizando tercero (empatado) de su clasificatorio y finalizaba entre los cinco primeros (-8) suficiene para jugar el Open, en su condición todavía de amateur.

Un logro muy especial del amateur barcelonés ya que se une al selecto grupo de españoles que se metieron en el British siendo amateur, y que está integrada por José María Olazábal (1984 y 1985), Sergio García (1996 y 1998), Alejandro Larrazábal (2003), Josele Ballester (2023), Jaime Montojo y Luis Masaveu (2024).

El curso universitario para el de Sant Esteve Sesrovires ha sido muy destacado, pues en los torneos correspondientes a la temporada 2025-26 logró una victoria (Arizona Intercollegiate), cinco ‘top 5’ y ocho ‘top 10’. A nivel nacional, en 2025 ganó la Copa Andalucía y en 2024 se impuso en la Copa Puerta de Hierro.

Ballester, por la campana

Josele Ballester también ha logrado su plaza y lo hizo en los hoyos finales. En West Lancashire Josele Ballester firmó un eagle en el par 5 del hoyo 16 que lo impulsó a la cuarta plaza –empatado- y se jugó su pase en los dos hoyos finales.

En el 18 firmó el birdie que le hacía falta para evitar un desempate y de esta forma terminó por todo lo alto y segundo empatado. Tras hacer 70 por la mañana, el castellonense de 22 años, estaba obligado a remontar. Tras seis hoyos en la segunda vuelta, estaba al par y desde ahí todo fueron aciertos, con cinco birdies y un eagle.