Alejandra Boixader se corona en Europa en su estreno en las MMA: tres sumisiones y una señal de futuro

Belgrado ya tiene un nombre propio para España en el mapa del amateur continental. Alejandra Boixader, con solo 15 años, se ha proclamado campeona de Europa IMMAF en la categoría Youth B (-62 kg) en lo que era, además, su primera gran aparición oficial en artes marciales mixtas. Debut soñado, pero también ejecutado con una frialdad impropia de su edad: tres peleas y tres finalizaciones para firmar un oro que confirma que el salto desde el grappling no era un experimento, sino un paso natural.

La catalana (Sant Cugat) impuso desde el arranque el mismo patrón que la ha convertido en un fenómeno en el tatami: presión, control y una búsqueda constante del cierre. En un torneo exigente, con rivales de estilos y escuelas distintas, Boixader fue moldeando cada combate hasta llevarlo a su terreno, donde su lectura de posiciones y su capacidad para encadenar transiciones marcaron la diferencia. En la final volvió a dominar el guion y sometió a la ucraniana Anhelina Kovinova para sellar el título sin necesidad de dejar la decisión en manos de los jueces.

Detrás de esta irrupción hay años de base. Boixader aterriza en las MMA con un currículum de élite en jiu-jitsu brasileño y grappling: cinco títulos mundiales juveniles y varios cetros europeos antes siquiera de empezar a competir en jaula. Esa formación, alimentada desde niña —compite desde muy pequeña—, está ligada también al entorno familiar: su padre, Ray Boixader, fue peleador de MMA y ha influido en un estilo donde “ir a finalizar” no es una opción, sino una costumbre.

Su evolución, además, se ha construido a ritmo de alto rendimiento: entrenamientos intensos, educación online para compatibilizar calendario y, en medio del camino, la superación de una lesión seria de rodilla que la obligó a parar y rehabilitar durante meses. Hoy, esa etapa parece un punto de inflexión más que un freno.

El oro europeo no la convierte todavía en estrella profesional —y la propia IMMAF es un circuito formativo—, pero sí deja un mensaje nítido: España tiene una nueva figura emergente en el deporte de combate femenino. Si este fue su “primer gran día” en MMA, el siguiente paso ya no es preguntarse si puede, sino hasta dónde quiere llegar.