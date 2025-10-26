Aleix Aubert termina su participación en Soelden en la primera manga

Aleix Aubert cerró su participación en Soelden (Austria) en la primera manga de la prueba, después de quedarse a poco menos de un minuto (+3,44) del corte que daba acceso a la segunda manga (+2.45).

La prueba en el prestigioso glaciar de Rettenbach abre la acción en la Copa del Mundo de esquí alpino que tendrá su siguiente prueba en Levi, Finlandia, el fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Aubert llegaba a esta cita tras una sólida pretemporada con el equipo nacional, que ha entrenado en Ushuaia junto a grandes selecciones. El técnico Ángel Calero explicó que la elección del catalán se decidió tras una clasificación interna muy ajustada con Albert Ortega. “Ambos están a gran nivel, pero Aleix llega en mejor forma. Saldrá entre los dorsales 45 y 50, con opciones reales de meterse en la segunda manga”, apuntó.

Con tan solo 20 años, Aubert ya deslumbra en el panorama internacional y se ha hecho un hueco en un circuito muy exigente como es este de la Copa del Mundo. Entre sus mejores resultados destaca la sensacional 23ª plaza en los Mundiales de Saalbach (AUT) en la especialidad de GS, donde logró meter la segunda manga y avanzar más posiciones o el Oro en la Universiada de Bardonecchia (ITA), presentando su candidatura de que es un corredor de presente y futuro

ODERMATT SE CORONA

El triunfo final en Soelden ha sido para el noruego Odermatt que con un tiempo de 1:56.03 se ha impuesto por delante del austríaco Schwarz y del también noruego McGarth. Destacar la actuación del andorrano Joan Verdú, que ha acabado decimosegundo a +1.36 del ganador.

La Copa del Mundo de esquí alpino 2025-26 ha arrancado con las mejores figuras del circuito y con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, donde Aleix Aubert quiere estar entre los elegidos.