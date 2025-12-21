Aleix Aubert y su nuevo hito: primeros puntos en una Copa del Mundo

Aleix Aubert ha sumado un nuevo paso adelante en su carrera este domingo tras clasificar por primera vez en su carrera a una segunda ronda de una Copa del Mundo. El joven esquiador catalán, que hace unos días confesó que se sentía preparada para "competir contra los más buenos del mundo", sigue demostrando su crecimiento con las vistas puestas en su posible presencia en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Con apenas 20 años de edad, Aleix terminó pasando el corte en el arranque del gigante de Alta Badia (Italia) tras terminar 27º. Solamente los 30 mejores de la competición tenían derecho a acceder a la segunda ronda, una etapa que el esquiador catalán todavía no había disputado en su breve pero intensa carrera deportiva.

En la segunda manga, el catalán mejoró su resultado y terminó 24º tras un tiempo total de 2:37:18 entre ambas rondas. Se quedó a 2:16 del primer clasificado, Marco Schwarz, que se llevó la victoria con solvencia. Son los primeros puntos de Aleix Aubert en una Copa del Mundo, un hito para el esquiador que demuestra su crecimiento exponencial estos últimos tiempos.

Las miradas siguen puestas para Aleix en los Juegos Olímpicos de Invierno que acogerán en febrero Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia). El esquiador catalán declaró recientemente en una entrevista a EuropaPress que ese objetivo "nunca estuvo en su punto de mira, hasta el año pasado". Su 24ª posición en la segunda manga de Alta Badia es un nuevo paso en firma hacia su presencia en la cita olímpica mientras sigue con una progresión prometedora en todos los sentidos.