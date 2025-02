Aleix Aubert: "Cuando disfruto es cuando mejor me salen las cosas"

A dos meses de cumplir 20 años, el esquiador catalán Aleix Aubert hizo historia en su debut en el Campeonato del Mundo Absoluto de Esquí Alpino en Saalbach al convertirse en el español más joven en acceder a una segunda manga tras ser 26ª en la primera. Fue en el Gigante e incluso remontó tres puestos para acabar 23º.

Todo le está llegando muy deprisa a este deportista formado en La Molina que no dudó en irse a Estados Unidos con 15 años. Recientemente firmó con la prestigiosa Van Deer, está en el equipo del mítico Marcel Hirscher y sueña con un oro en el Mundial Júnior que empieza este lunes. Y, sobre todo, con un podio olímpico tal y como recalcó en su visita a la redacción de SPORT.

¿Qué sensaciones tiene?

Pues estoy muy contento por haber conseguido este hito. Sabía que era posible y ahora tengo muchas ganas de seguir trabajando y de seguir consiguiendo cosas.

¿Por qué es tan bueno en las segundas mangas?

Bueno, desde que tenía 10 o 11 años siempre se me han dado mejor las segundas mangas. Mi entrenador dice que por la mañana me cuesta un poco activarme a tope y en las segundas mangas siempre es cuando suelo sobresalir más, pero estoy trabajando mucho para hacerlo también en las primeras.

"Ahora veo que todo esto es real, que se puede llegar y que no estamos tan lejos"

Eso demuestra que sabe analizar los errores...

Para mí es muy importante analizar un poco todo e intentar mejorar de bajada a bajada, incluso también en los entrenamientos.

De los 22 que le ganaron, el más joven es un italiano cuatro años mayor y el resto nacieron en el siglo pasado. ¿Eso le motiva más?

Sí. Eso me hace estar muy tranquilo. Tenía mucha menos presión que ellos. Me queda mucho por aprender y el haber conseguido un resultado así tan pronto me motiva mucho, porque ahora veo que todo esto es real, que se puede llegar y que no estamos tan lejos.

Aleix Aubert, durante su visita a SPORT / VALENTÍ ENRICH

¿Ya los empieza a ver más terrenales?

Sí. Desde que era bien pequeño e íbamos a otros sitios, veía muy buenos a los italianos, a los franceses y a todos. Ahora me cuesta un poco en la Copa del Mundo y en el Campeonato del Mundo, porque siempre lo he vivido como un fan por la tele. He tenido que cambiar el chip y ya los veo como a personas normales a las que les puedes ganar.

"Volé solo a Vermont y estuve una semana encerrado en cuarentena, pero después mereció mucho la pena"

¿Cómo fue el dejarlo todo con 14 años e irse a Vermont (Estados Unidos)?

Tuve la suerte y la valentía de irme en el Covid. Fui becado a la Stratton Mountain School y al principio fue raro en el confinamiento, porque nadie podía trabajar a no ser que tuvieses visa de estudiante. Volé solo y estuve una semana encerrado en cuarentena sin ver a nadie, pero después mereció mucho la pena. Me lo pasé tan bien y aprendí tanto que iba para un año y me quedé tres.

¿Esos tres años lo endurecieron?

Cada experiencia y cada etapa de mi vida me han marcado. De pequeño aprendí mucho aquí en La Molina, pero en Estados Unidos aprendí a pasármelo bien y a disfrutar del deporte sin presión. Desde entonces he intentado aplicar esa filosofía de disfrutar de todo el camino y del proceso. Cuando me lo paso bien y disfruto es cuando mejor me salen las cosas.

¿Qué ha supuesto la figura de Jordi Pujol (el esquiador catalán) en su vida?

Siempre me ha ayudado mucho, sobre todo con mi familia. Cuando era muy pequeño y no podía tomar decisiones sensatas por mí mismo, me aconsejó y me ayudó mucho a tomar las decisiones que ahora veo que fueron correctas.

Aleix Aubert, con Joan Vehils (director de SPORT) e Iulene Servent (subdirectora) / VALENTÍ ENRICH

¡Vaya último año! Lo primero, el fichaje por el Team Van Deer Ski...

Eso ha sido muy clave. Estaba muy bien con Rossignol, pero esta marca te ofrece muchas más cosas además de los esquís y el material. Es todo el apoyo, te ponen una persona que se encarga de tus esquís, te dan facilidades para entrenar con ellos y con esquiadores muy buenos de todo el mundo. Todo eso me ha ayudado mucho a dar este pasito y a llegar dónde estoy llegando.

¿Los esquís son como el barco en el remo?

Sí, sí. Yo repito que ahora es como llevar un Ferrari, pero hay que aprender a conducirlo. He trabajado mucho toda la pretemporada y más o menos ya voy controlándolos y doblándolos.

"Para mí Hirscher es el mejor esquiador de la historia y es un honor estar en su marca y trabajar con él"

¿Qué supone tener a su lado a un bicampeón olímpico y tetracampeón mundial como Marcel Hirscher?

Para mí es el mejor esquiador de la historia y es un honor estar en su marca y trabajar con él. Su experiencia y la de su padre, que también está muy metido, me han ayudado mucho ahora que me vienen todas estas experiencias nuevas de la Copa del Mundo y de las competiciones internacionales de primer nivel. Me han ayudado mucho a estar más tranquilo y a saber que es posible.

Está muy contento de la pretemporada, ¿verdad?

Sí, sí. Nos desplazamos a Ushuaia (Argentina), en el fin del mundo, la ciudad más al sur del planeta. Fuimos en julio y en septiembre, que fue un gran esfuerzo de la Federación. Lo aprovechamos mucho. Ese trabajo fue superbeneficioso para preparar bien el invierno.

En octubre debutó en la Copa del Mundo...

Fue un poco inesperado gracias a lo que te digo. Hice una buena pretemporada y decidieron llevarme a Sölden a la primera prueba del circuito.

Aleix Aubert, en SPORT con una bajada suya al fondo / VALENTÍ ENRICH

¡Nada menos que en Sölden!

Sí, sí, en Austria, en el corazón del esquí, la pista con el muro más largo de toda la Copa del Mundo. Fue una experiencia muy chula. Debutar allí y me ha ayudado mucho para lo que ha venido después y para lo que vendrá, que ya es tan nuevo. Ya lo tengo pillado.

¿Apostará definitivamente por el Gigante?

Bueno, es lo que claramente me está yendo mejor, pero no me quiero rendir con las otras. Sigo entrenando Slalom y haré Super Gigante en los Mundiales Junior. Puedo ser bueno en más disciplinas y ahora que soy joven, tengo tiempo y ganas de hacer todo.

¿El descenso lo dejamos?

Bueno, a mis padres no les hace mucha gracia, sobre todo a mi madre. No competiré aún en Descenso, pero quiero practicarlo. Creo que es muy bueno entrenar todas las disciplinas, porque luego te ayuda de cara a las otras.

¿Aún lo ve todo como un primer paso?

A ver, cada pasito que doy y esta temporada que voy consiguiendo buenos resultados, repito que es solo es el comienzo. Llega un punto en el que ya hemos hecho cosas muy buenas y la promesa se va convirtiendo en realidad. Hay que seguir trabajando y seguir concentrado, porque sé que puedo llegar mucho más lejos y estamos cerca.

"Ahora viene el Mundial Junior y voy a intentar ganar y acabar fuerte la temporada"

¿Está contento con el apoyo de la Federación Española?

Realmente sí. Mucha gente se queja, pero yo no tengo nada que decir en este sentido. Hablo con otros países, incluso con noruegos, suecos o austríacos y no están mejor que nosotros. Desde el principio estoy supercontento con su apoyo y muy agradecido, porque sin ellos esto no sería posible.

¿Por qué no hay más esquiadores de nivel en España?

Ha habido pocos referentes. Ahora tenemos algunos, pero realmente España nunca ha sido una potencia en el esquí. Esto no tiene que hacernos más pequeños, al contrario. Tiene que motivarnos más para seguir, para intentar hacer historia.

¿Qué objetivos se plantea de cara a la temporada que viene?

Bueno, aún pienso en la actual. Ahora viene el Mundial Junior e intentaré ganar y acabar fuerte la temporada. Para la próxima quiero entrar de lleno en el circuito de Copa del Mundo y estar regularmente entre los 30 mejores del mundo.

Aleix Aubert, con Joan Vehils (director de SPORT) / VALENTÍ ENRICH

¿Dice que irá al Mundial Junior a ganar?

A ver, soy joven, es el Mundial Sub-21 y tengo 19 años, así que me queda esta edición y la del año que viene. Pese a ello, ya hay opciones de ganar y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para conseguirlo.

¿Qué ha sido lo más difícil hasta el momento?

Estar fuera de casa. Me fui con 15 años a Estados Unidos, pero desde los 12 ya iba a los trimestres de invierno a Andorra. También he renunciado a muchas cosas con los amigos. Ahora veo cosas que hacen... pero hago balance y me vale mucho la pena. Disfruto mucho con lo que hago y no pasa nada por perderme cuatro fiestas.

"Daría todo por una medalla olímpica. Es un sueño desde bien pequeño"

¿Sigue con la misma ilusión que cuando empezó?

La misma o más. Llegar a la Copa del Mundo fue un subidón. Dije, aquí es donde quiero estar y voy a trabajar muy duro para llegar.

¿Qué daría por una medalla olímpica?

Todo. Es un sueño desde bien pequeño y estoy decidido a trabajar al máximo para cumplirlo.