Alcobendas presenta la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, una de las grandes citas del calendario internacional de escalada deportiva, se presentará oficialmente este jueves 19 de marzo, a las 11:00 horas, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alcobendas.

La competición, organizada por World Climbing, PRENSA IBÉRICA y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, se celebrará del 28 al 31 de mayo en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas, donde se disputarán dos pruebas del circuito internacional: bloque y velocidad. La cita reunirá a cerca de 300 atletas en categorías absoluta femenina y masculina y volverá a situar a la Comunidad de Madrid dentro del circuito mundial de la escalada de élite.

Con esta segunda edición, la región consolida su presencia en el calendario internacional tras el impulso logrado el pasado verano con la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid. Alcobendas acogerá dos de las 13 competiciones internacionales previstas esta temporada: una de las seis pruebas mundiales de bloque y una de las siete de velocidad.

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El acto de presentación contará con la participación de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Marco Scolari, presidente de World Climbing; Bernat Clarella Biarge, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada; José Luis Rubayo, presidente de la Federación Madrileña de Montaña y Escalada; Jesús Tortosa Alameda, concejal de Deportes de Alcobendas; y Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid. También asistirán los atletas españoles del circuito internacional Guillermo Peinado y María Laborda.

La competición, que cuenta con la colaboración de la Federación Madrileña y el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Alcobendas, reunirá a algunas de las principales figuras nacionales e internacionales de este deporte, incluidos medallistas olímpicos y referentes del equipo español.

En bloque, España estará representada por nombres como Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mientras que en velocidad competirán, entre otros, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez y Miguel Gómez. A nivel internacional, destacan escaladores como Oriane Bertone, Sorato Anraku, Annie Sanders o Mejdi Schalck en bloque, y Jianguo Long, Samuel Watson o Yafei Zhou en velocidad.

Más allá de la competición, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 aspira a convertirse en un gran punto de encuentro para aficionados y público general. La organización prevé superar los 40.000 asistentes en un recinto que combinará deporte de élite con una amplia oferta de actividades paralelas, food trucks, espacios de marcas y propuestas de entretenimiento.