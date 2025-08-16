Alcaraz sufre ante Rublev en tres sets y pasa a semifinales de Cincinnati

El murciano Carlos Alcaraz derrotó este viernes al ruso Andrey Rublev para clasificarse a las semifinales del Masters 1.000 de tenis de Cincinnati (Estados Unidos), en una ronda en la que se medirá al alemán Alexander Zverev o al estadounidense Ben Shelton.

Alcaraz, número 2 del mundo, ganó por 6-3, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 17 minutos al 11, primer rival de peso para el murciano en Cincinnati después de haber superado al bosnio Damir Dzumhur (número 56), al serbio Hamad Medjedovic (72) y al italiano Luca Nardi (98).

Rublev volvió a perder ante Alcaraz... como en Wimbledon / EFE

La de este viernes fue la victoria número 52 para Alcaraz en 2025, más que ninguno de sus rivales, y la número 15 de forma consecutiva en un torneo Masters 1.000, después de haber conquistado Montercarlo en abril y Roma en mayo.

Duelo agónico

Alcaraz jugó un primer set cómodo, con una rotura rápida para el 3-1. El moscovita, visiblemente desconcentrado, pasó parte del set discutiendo con el juez de silla por el tiempo que se le concedía para sacar.

Con el 'break' de ventaja, Alcaraz sumó un segundo quiebre en el juego definitivo del set para llevárselo por 6-3, pero Rublev reaccionó desde el saque en el segundo. Con 3-3, el ruso aprovechó su primera bola de 'break' para quebrar a Alcaraz, que cedió el set por 4-6.

El fantasma del Masters 1.000 de Madrid 2024 sobrevoló Cincinnati: la única vez que Rublev venció a Alcaraz fue allí, remontando un primer set en contra. En el definitivo, con 4-3 y servicio para Rublev, Alcaraz se situó 15-40 y aprovechó la primera bola de 'break' para ponerse con un 5-3 y sirviendo para llevarse el partido, un golpe que parecía definitivo.

El ruso sacó su instinto de supervivencia para devolver el 'break', Alcaraz se puso 6-5 y restando para evitar el 'tie-break' y en el juego decisivo Rublev perdió la paciencia que había sabido mantener y le costó muy caro: dos dobles faltas que le costaron el partido.

Carlos Alcaraz se impuso al ruso Andrey Rublev / EFE

El rival de Alcaraz en semifinales se definirá esta noche en el duelo de cuartos de final entre el alemán Alexander Zverev (tercer jugador del mundo actualmente) y el estadounidense Ben Shelton (sexto).