Alcaraz, Aitana Bonmatí, Marc Márquez y Kilian Jornet: los españoles que aspiran al Laureus 2026

Los Laureus World Sports Awards se han consolidado como los galardones más prestigiosos del deporte internacional. El “Óscar del deporte” lo han llegado a catalogar últimamente. No solo reconocen el rendimiento y los logros competitivos, sino también la influencia global que generan los atletas y su impacto más allá de las pistas, los estadios, los circuitos o las canchas.

Parte de ese prestigio radica en que los ganadores son elegidos por la Laureus World Sports Academy, un jurado compuesto por algunas de las mayores leyendas de la historia del deporte. Esto convierte cada premio en un reconocimiento entre iguales, algo especialmente valioso para cualquier deportista de élite. Ser reconocido por alguien que admiras siempre es especial.

Aitana Bonmatí, con el Laureus que recibió en 2024. / LAUREUS

Ganar un Laureus supone entrar en un selecto podio en el que figuran nombres que han marcado época. Para los atletas, no es solo un premio más en su palmarés, sino la confirmación de haber alcanzado la excelencia deportiva a nivel mundial.

LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRELLA GLOBAL

El tenista murciano vuelve a situarse entre los nombres propios del deporte mundial tras otra temporada sobresaliente. Su dominio en los grandes escenarios y su capacidad para superarse al más alto nivel le han valido la nominación a Mejor Deportista Masculino del Año.

Carlitos no solo ha acumulado títulos, sino que ha demostrado una madurez competitiva impropia de su edad, consolidándose como una de las grandes caras del tenis actual y heredero natural de una generación histórica. Hace tiempo que dejó de ser una promesa para ser una realidad. Número 1 hasta hace apenas unas horas.

Alcaraz, en su debut en el Open Barcelona / X

AITANA BONMATÍ: LIDERAZGO EN LA ÉLITE DEL FÚTBOL MUNDIAL

La futbolista catalana continúa haciendo historia con su rendimiento tanto a nivel de club como internacional. Su influencia en el juego, visión y capacidad para decidir partidos clave la han llevado a estar nominada a Mejor Deportista Femenina del Año.

Aitana se ha convertido en un referente del fútbol femenino mundial, liderando a su equipo con una mezcla de talento y regularidad que la sitúan entre las mejores jugadoras del planeta.

Aitana Bonmatí ya entrena con el grupo / FC BARCELONA

EL VALOR DEL REGRESO

Después de años marcados por las lesiones, el piloto español ha protagonizado uno de los regresos más destacados del deporte reciente. Su vuelta a la competición al máximo nivel le ha valido la nominación a Mejor Reaparición del Año.

Márquez es la imagen de resiliencia, sonrisa, carácter y una capacidad única para sobreponerse a la adversidad, cualidades que encajan perfectamente con el espíritu de esta categoría.

Marc Márquez / Ducati Corse

EXCELENCIA EN LOS LÍMITES DEL DEPORTE

El atleta de montaña, Kilian Jornet, sigue ampliando su leyenda con desafíos que trascienden lo convencional. Sus logros en pruebas extremas y su impacto en disciplinas como el trail running o el alpinismo lo han llevado a ser nominado a Deportes de Acción.

Jornet representa una forma distinta de entender el deporte, donde la superación personal y la conexión con la naturaleza juegan un papel fundamental, elevando su figura a icono global en su especialidad.

Kilian Jornet es un referente mundial de trailrunning / Toni Perelló

España vuelve a tener una presencia considerable en los Laureus, con cuatro figuras que representan distintas disciplinas, pero comparten un mismo denominador: la excelencia. Estas nominaciones no solo reconocen sus éxitos recientes, sino también su influencia en el deporte mundial.