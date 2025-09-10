Alcaraz acredita hándicap de 11,2 en golf, otra de sus pasiones

Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo, también es un buen golfista y la práctica de este deporte le sirve para desconectar por momentos de lo que es su día a día con la raqueta, lo que le ha permitido asimismo tener una evolución interesante, con un hándicap 11,2.

El joven deportista de El Palmar, con licencia MM23974064 de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), coge la bolsa con los hierros cada vez que tiene ocasión de hacerlo y sus obligaciones tenísticas se lo permiten.

Es habitual verlo compartiendo green con miembros de su equipo, su entrenador, Juan Carlos Ferrero, entre ellos; con amigos y con 'celebrities' -durante el US Open que acabó conquistando en Nueva York lo hizo con el golfista castellonense Sergio García-.

Seguramente de no haber sido profesional del tenis lo hubiera intentado en este otro deporte que traslada a su actividad cotidiana. No en vano, festejó sus partidos ganados en Flushing Meadows, incluyendo la final que venció al italiano Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 el domingo, simulando con su raqueta un drive -el golpe inicial en el recorrido de cada hoyo-.

El golf es una vía de escape ante la presión que Alcaraz soporta en el circuito ATP, una terapia que le hace descargar las tensiones propias de un campeón como él, sometido a tanta responsabilidad, a despejar la mente y que hasta le ayuda para afinar la precisión.

Con el swing y el putt en los campos golfísticos se siente muy a gusto, igual que con la derecha y el revés en las pistas de tenis, y, según la Real Federación Española de Golf (RFEG), ya presenta un hándicap de 11,2. Esto es que necesita esa cantidad de golpes por encima del par del campo para completar los 18 hoyos. Para los golfistas de nivel amateur el hándicap, que controla cada federación nacional parte del 0 y llega hasta al 54 para los principiantes y, cuanto más bajo sea, más cualificación tiene el que lo firma.

"Empecé a jugar a principios de 2020 y me encanta. De niño iba al driving range a golpear algunas bolas y ya me gustaba, pero fue hace cinco años cuando empecé a jugar más y me enamoré de este deporte y de su ambiente, que es especial", contó hace unos días el tenista en declaraciones difundidas por la propia ATP.

"Me vi mejorando y eso me enganchó aún más. Me siento en paz cuando salgo a jugar al golf en el campo y trato de aprender de los jugadores con los que lo hago", añadió quien acostumbra a llevar sus propios palos, junto a la raquetas, a los lugares a los que viaja para competir por todo el mundo.

"Solo tú, jugando con tu equipo, con algunos amigos o con quien sea. Tienes toda la atención únicamente en hacer el mejor golpe posible. Luego, cuando caminas hacia el siguiente hoyo, olvidas todo lo demás y simplemente disfrutas del momento y, como me encanta sentirme así, trato de jugar todo lo que puedo", dijo también Carlos, quien se declara admirador del norirlandés Rory Mcllroy, un histórico de la PGA, y a quien lo de golpear la pelota de caucho y la bola de resina se le da bien.