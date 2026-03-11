Alberto Ginés supera sus límites: encadena una de las vías más extremas del mundo

'El Bon Combat', una de las vías de 9b más exigentes, estéticas y codiciadas del mundo, ha sido el escenario del último hito de Alberto Ginés en su carrera deportiva. El escalador, que demuestra siempre que puede ser mucho más que un deportista, ha encadenado una de las líneas más duras de todo el mundo en lo que define como "uno de sus ascensos más personales de toda su vida".

El oro olímpico ha recordado con su nuevo logro que es capaz de desarrollar sus habilidades mucho más allá de la escalada deportiva. Alberto creció forjando una conexión natural con la roca antes de dar el salto a la fama mundial en Tokio, pero nunca ha olvidado sus raíces como demuestra con retos como intentar escalar 'El Bon Combat'. Y es que para Ginés, la escalada no es solo la competición, es además una parte importante de su vida.

La historia de esta vía es una leyenda de la escalada moderna. Chris Sharma equipó y encadenó por primera vez la línea en 2015 con la visión de crear patrones futuristas que requiriesen de una exigencia física extrema. Se convirtió rápidamente en un auténtico referente mundial del noveno grado, así que no era complicado que atrajese rápidamente las miradas de los mejores escaladores del planeta. Entre ellos estaba, obviamente, Alberto Ginés.

Alberto Ginés, en plena escalada / Alberto Ginés

El cacereño había tenido 'El Bon Combat' entre uno de sus proyectos de su radar, pero las exigencias del campeonato no habían dejado tiempo a Alberto para enfrentarse a la vía hasta ahora. Empezó a planear su encadenamiento en diciembre hasta lograr su objetivo finalmente el 22 de febrero. Y para los amantes de la escalada, una buena noticia: el ascenso por la línea situada en la Cova de l'Ocell, en Sant Martí de Centelles, cerca de Barcelona, se podrá ver a través de su canal de YouTube con un documental personal donde reflexiona sobre la dureza extrema de la vía y propone rebajar el grado de 9b en un gesto de honestidad .

“Ahora me siento lo suficientemente seguro como para emprender algunos proyectos realmente serios, como 'El Bon Combat'. Aunque es la primera ruta que escalo a este nivel, no siento que esté dos pasos completos por encima de 9a", explicó Ginés. "Y sabiendo que no sería el primero en rebajarla, no me parece honesto decir que he escalado mi primer 9b, sino más bien mi primer 9a+”, explica. Un gesto de sinceridad que honra a Alberto, un auténtico referente en la escalada y fuera de ella.