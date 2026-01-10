Albert Ortega se agiganta en Adelboden

El barcelonés Albert Ortega continúa en plena progresión en esta temporada 2025/2026 y por segunda vez consiguió meterse entre los 30 mejores. Lo consiguió en el Gigante disputado en Adelboden (Suiza), una prueba en la que se impuso el suizo Marco Odermatt quien se afianza como líder de la general de la Copa del Mundo después de la caída del austriaco Stefan Brennsteiner, su gran rival por la general.

Ortega logró clasificarse en el puesto 25, a 4:48 de Odermatt, después de colarse entre los treinta mejores en la primera manga al situarse vigésimo noveno, siendo el dorsal más alto en conseguirlo del total de participantes. El resultado le permite mantener sus opciones de clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. El también catalán Aleix Aubert Serracanta, quedó descalificado con su salida de pista en la primera bajada, cuando estaba en tiempos de meterse entre los 30 mejores.

Albert Ortega realizó unos buenos primeros sectores en su primera bajada, lo que le permitió administrar el tramo final, e incluso mejorar el crono de Odermatt, el más rápido de esta ronda, en el último sector. El catalán cruzó la meta con un tiempo total de 1:16.85 a +2.45 del suizo y a 2.66 del corte marcado por el estadounidense River Radamu. En la segunda manga, el corredor catalán salió segundo, con una pista favorable y registró un tiempo de 1:18.86 para un crono final total de 2:35.71.

"Hoy ha sido un día de lucha extrema, primera manga muy buena, segunda con algún fallo, pero hemos logrado un Top 25 y hay que seguir con esta dinámica. Segunda vez en los puntos esta temporada y seguimos adelante que se vienen cosas muy grandes”, indicó Ortega en declaraciones difundidas por la organización.

Con buenas sensaciones

Es la segunda vez en la que el barcelonés pasa el corte esta temporada, después de que quedara en el puesto 23 en el gigante de Cooper Mountain el pasado 28 de noviembre, en su mejor actuación, y la cuarta en la que algún esquiador español se mete en la segunda manga en esta especialidad o en eslalon. Confirma las buenas sensaciones de la pretemporada, en la que consiguió ganar la general de la South American Cup en la especialidad de Gigante (GS).

Adelboden repite este domingo como sede de la Copa del Mundo masculina con el eslalon. El siguiente Gigante será ya el de de Schladming del 27 de enero, el último antes de la cita olímpica.