Alan Mateo y Carlota Del Rio se imponen en la 13ª edición de la TunaRaceBalfegó

Más de 300 nadadores de todas las edades participaron ayer en la 13ª edición de la TunaRaceBalfegó, una de las travesías de natación en aguas abiertas más destacadas y exigentes del calendario catalán.

La jornada estuvo marcada por las condiciones meteorológicas adversas que obligaron a la organización a retrasar cinco horas el inicio de la competición y a modificar el recorrido de la prueba reina de 5K. Ante la imposibilidad de trasladar a los participantes hasta las instalaciones acuícolas del Grupo Balfegó, situadas a 5.000 metros de la costa, la travesía se disputó en un circuito rectangular paralelo al litoral, garantizando la seguridad de los deportistas y permitiendo el desarrollo de la prueba con total normalidad.

En categoría masculina, el júnior Alan Mateo (GEIG) fue el gran vencedor con un tiempo de 00:46:35, imponiéndose por solo un segundo a Biel Gasol (CN Granollers, 00:46:36) y por seis segundos a Fabrio Sambruno (CN Granollers, 00:46:41).

En categoría femenina, la también júnior Carlota Del Rio (CN Granollers) se proclamó campeona con un crono de 00:49:36, seguida por Aida Beltrán (CN Atlètic Barceloneta, 00:49:37) y Júlia Coll (CN Olot, 00:52:59), que completó el podio.

Tanto Mateo como Del Rio llegaban a la TunaRaceBalfegó después de conseguir la medalla de bronce en el Europeo Júnior de natación en aguas abiertas como integrantes del equipo nacional del relevo mixto 4x1.500.

La distancia de 2,5K tuvo como vencedores a Guillermo Boerio (Fundación Claror), con un tiempo de 00:28:52, e Ivet Carmona (CN Banyoles), que paró el crono en 00:29:41.

La jornada deportiva culminó con la travesía KIDS, que reunió a una treintena de niños en un recorrido de 800 metros, consolidando la voluntad de la TunaRaceBalfegó de acercar la natación en aguas abiertas a las nuevas generaciones.

Según Pol Gil, director técnico de la prueba, la decisión de aplazar el inicio fue “un acierto y un éxito, ya que la seguridad siempre es prioritaria. La mayoría de los participantes aceptaron esperar unas horas para poder disfrutar de la travesía en las mejores condiciones”. De cara al futuro, expresó el deseo de que “la edición de 2026 nos permita recuperar el recorrido original de 5.000 metros con salida desde las instalaciones acuícolas del Grupo Balfegó, una experiencia única en Cataluña”.