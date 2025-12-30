Aitana Bonmatí y 'Mondo' Duplantis, mejores deportistas del año para la AIPS

La futbolista española Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la selección española, y el atleta sueco Armand 'Mondo' Duplantis han sido elegidos como mejores deportistas de 2025 por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

En una votación récord de representantes de 836 países, Duplantis repite el reconocimiento de mejor deportista del año para este colectivo tras, entre otros logros, batir el récord mundial de pértiga cuatro veces.

Duplantis ganó la elección con 1.182 puntos y una notable ventaja sobre el tenista español Carlos Alcaraz, segundo con 784, mientras que el futbolista francés Ousmane Dembele, delantero del PSG, fue terceron con 713.

Mientras tanto, Bonmatí fue elegida por primera vez tras ser tercera y segunda en 2023 y 2024, respectivamente. Acumuló 824 puntos, con los que superó a la atleta keniana Beatrice Chebet (453) y a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (446).

La jugadora española, también reconocida como la mejor del año en el Balón de Oro y en The Best de la FIFA, ganó todos los títulos domésticos con el Barcelona, llegó a la final de la Liga de Campeones, así como a la de la Eurocopa con la selección nacional, con la que se lesionó antes del partido definitivo de la Liga de Naciones, en la que el cuadro de Sonia Bermúdez se hizo con el título.

- Clasificación masculina:

1. Armand Duplantis (Suecia) – Atletismo - 1.182 puntos

2. Carlos Alcaraz (España) – Tenis - 784

3. Ousmane Dembélé (Francia) - Fútbol - 713

4. Achraf Hakimi (Marruecos) - Fútbol - 531

5. Tadej Pogačar (Eslovenia) - Ciclismo - 410

6. Lamine Yamal (España) – Fútbol - 332

7. Kylian Mbappé (Francia) - Fútbol - 274

8. Jannik Sinner (Italia) – Tenis - 219

9. Luka Dončić (Eslovenia) - Baloncesto - 192

10. Mohamed Salah (Egipto) - Fútbol - 191

- Clasificación femenina:

1. Aitana Bonmatí (España) – Fútbol - 824

2. Beatrice Chebet (Kenia) - Atletismo - 453

3. Aryna Sabalenka (Bielorrusia) – Tenis - 446

4. Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.) - Atletismo - 393

5. Femke Bol (Países Bajos) - Atletismo - 356

6. Mariona Caldentey (España) - Fútbol - 298

7. Coco Gauff (Estados Unidos) - Tenis - 281

8. Faith Kipyegon (Kenia) - Atletismo - 257

9. Federica Brignone (Italia) - Esquí alpino - 256

10. Valarie Allman (EE. UU.) - Atletismo - 251

PSG, mejor equipo 2025, y la FIFA World Cup, mejores instalaciones de prensa

Además, el Paris Saint-Germain ha sido reconocido como mejor equipo del año 2025, mientras que en el apartado de mejores instalaciones para la prensa el galardón ha sido para la FIFA Club World Cup.

Con una participación récord de 836 periodistas de 121 países, el PSG se hizo con el premio en la la categoría "Mejor Equipo" tras recibir 871 puntos. La AIPS ha puesto de relieve el trabajo del equipo francés tras ganar este año seis de los siete torneos en los que ha participado como la Super Cup de la UEFA o la Copa de Francia.

También ha querido destacar el papel de Luis Enrique como entrenador "por haber logrado construir un equipo que trabajaba duro en conjunto, con gran cohesión y solidez táctica".

Le siguió de cerca el FC Barcelona (763), mientras que la tercera plaza ha sido para la selección masculina se Marruecos U-20, 487.

Por su parte, la FIFA Club World Cup totalizó 1.159 puntos para obtener el galardón a "Mejores instalaciones para la prensa", en un torneo celebrado en 12 sedes de Estados Unidos que sirvió como ensayo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En segunda posición quedó la final de UEFA Champions League, con 1.106 puntos, que se disputó en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), y en tercer lugar se posicionó el World Athletics Championships, celebrado en el Estadio Nacional de Japón de Tokio, con 821 puntos.