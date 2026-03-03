Aitana Bonmatí, Marc Márquez, Carlos Alcaraz y Kilian Jornet lideran las nominaciones españolas para los Laureus 2026

Madrid volverá a convertirse el próximo 20 de abril en el epicentro del deporte mundial con la celebración de los Laureus World Sports Awards 2026 en el Palacio de Cibeles. Una edición que vuelve a tener una marcada presencia española, como viene siendo habitual. Aitana Bonmatí, Carlos Alcaraz, Marc Márquez o Kilian Jornet son algunos de los nombres propios que han sido preseleccionados en las distintas categorías del galardón que reconoce la excelencia deportiva.

Aitana, reconocimiento al liderazgo colectivo

Los nominados se dieron a conocer en un acto celebrado en la histórica Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Al evento asistieron miembros de la Laureus World Sports Academy como Marcel Desailly y Jessica Ennis-Hill, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Más allá de ser considerados los premios más prestigiosos del deporte, la ceremonia del 20 de abril supondrá también la proyección internacional de Madrid en un año en el que la ciudad regresará al calendario de la Fórmula 1 en septiembre.

Aitana Bonmatí acumula una serie inagotable de reconocimientos. En el comunicado oficial de los Laureus se subraya su capacidad para liderar al Barça femenino y a la selección española incluso en las derrotas, como las finales de la Eurocopa o de la Champions. La Laureus World Sportswoman of the Year 2024 recibió su tercer Balón de Oro consecutivo, convirtiéndose en la primera mujer en lograr el premio en tres ocasiones.

“Es un placer recibir este reconocimiento, pero esta nominación no habría sido posible sin mis compañeras de equipo y todo el personal y los entrenadores de mi club y de la selección nacional. Estos premios nos ayudan a los deportistas a dar visibilidad a nuestras propias causas: gracias a Laureus, mi trabajo y los logros de mis compañeros nominados pueden inspirar a niñas y niños de todo el mundo”, reconoció la azulgrana, quien repite nominación junto a las medallistas de oro del Campeonato Mundial de Atletismo Melissa Jefferson-Wooden, Sydney McLaughlin-Levrone y Faith Kipyegon; la campeona del Abierto de Estados Unidos Aryna Sabalenka; y Katie Ledecky, ganadora de dos oros en el Campeonato Mundial de Natación de 2025.

Alcaraz y Márquez, dos referentes en la cúspide

Por su parte, Alcaraz está nominado en la categoría Laureus World Sportsman of the Year después de su meteórico ascenso a la cima del tenis masculino en 2025, conquistando títulos de Grand Slam que le consolidan como un atleta de época pese a su corta edad (cumplirá 23 años en mayo). Con 71 victorias y solo nueve derrotas a lo largo del año, recuperó el número uno del mundo y alcanzó su triunfo número 250 como profesional. Alcaraz ya ganó el Laureus World Breakthrough of the Year Award en 2023 y fue nominado para este premio el año pasado.

Junto a Alcaraz, entre los nominados en esta categoría se encuentra Marc Márquez, que puso fin a una espera de seis años para conseguir su séptimo título mundial de MotoGP. Mantuvo una recordada rivalidad con su hermano Álex antes de proclamarse campeón del mundo y convertirse en el vencedor más veterano de la historia de la categoría reina. Han pasado doce años desde que Márquez ganó el Laureus World Breakthrough of the Year Award, lo que, según la organización, “da fe del talento, la determinación y la ética de trabajo que hay detrás de su último campeonato”.

“Ha sido un año que he disfrutado mucho, pero también muy desafiante para mí. Llevaba mucho tiempo esperando volver a lo más alto y esta temporada ha requerido un esfuerzo increíble para ganar el título. Aún queda trabajo por hacer, pero es un honor muy especial estar nominado a este premio junto a atletas increíbles del tenis, fútbol, atletismo y ciclismo”, sostuvo Márquez tras recibir la sexta nominación a unos Laureus, aunque aseguró que mantiene “la misma emoción que sentí con la primera”.

Los Laureus reconocen la hazaña de Kilian Jornet

Los dos españoles competirán por la estatuilla junto a otros cuatro atletas: el delantero del PSG y ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé; el campeón mundial de salto con pértiga Mondo Duplantis, ganador del premio el año pasado; el vencedor del Tour de Francia, Tadej Pogačar; y Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon y número dos del mundo. La representación española no termina aquí.

Una primera nominación a los premios Laureus reconoce a Kilian Jornet por completar su reto ‘States of Elevation’ en octubre. El atleta de 38 años se propuso unir las 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros de Estados Unidos en bicicleta y a pie, acumulando 122.000 metros de desnivel positivo y más de 4.800 kilómetros recorridos en solo 31 días. Jornet buscó fomentar una conexión más profunda con la naturaleza y compartir esa experiencia a través de su viaje.

Su hazaña ha sido reconocida con una nominación al Laureus World Action Sportsperson of the Year Award. El ganador del año pasado, el ciclista Tom Pidcock, también está nominado por su victoria en el Campeonato Europeo de Mountain Bike, donde pasó del último al primer puesto, y por su podio en la Vuelta a España. La lista la completan la dos veces ganadora Chloe Kim, la campeona mundial de skateboard callejero Rayssa Leal y la surfista Molly Picklum.

El PSG de Luis Enrique, nominado a equipo del año

Los españoles también fueron protagonistas de dos logros colectivos de los nominados al Laureus World Team of the Year Award. Luis Enrique lideró al PSG que conquistó la ansiada Champions en 2025, mientras que José María Olazábal fue vicecapitán del Equipo Europeo de la Ryder Cup, que logró su primera victoria fuera de casa desde 2012, con Jon Rahm como integrante del equipo.

Entre los demás nominados figuran equipos que hicieron historia en 2025. La selección femenina de críquet de India ganó su primer título de la Copa Mundial Femenina de la ICC como anfitriona. En la Euro, la selección femenina de Inglaterra venció a España en la tanda de penaltis, convirtiéndose en el segundo equipo en revalidar el título. El Oklahoma City Thunder consiguió el primer campeonato de la NBA en la historia de la franquicia, igualando el récord de 69 victorias de los Chicago Bulls de 1996/97.

Relacionados con estos galardones está uno de los nominados al Laureus World Breakthrough of the Year Award, Désiré Doué, pieza clave del PSG de Luis Enrique. Lando Norris, del equipo McLaren de Fórmula 1, también fue seleccionado tras ganar su primer Campeonato Mundial de Pilotos, mientras que João Fonseca ha sido nominado por debutar en los cuatro torneos de Grand Slam en la misma temporada. Sin embargo, el joven de 19 años no es el nominado más joven: ese honor recae en Yu Zidi, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Natación con doce años.

Leah Williamson, que llevó a su club y a su país a conquistar títulos un año después de regresar al fútbol tras una larga recuperación de una lesión en el ligamento cruzado anterior, está nominada al Laureus World Comeback of the Year Award, junto con Rory McIlroy, ganador del Masters once años después de su último gran título; Amanda Anisimova, finalista de dos Grand Slam tras priorizar su salud mental; Egan Bernal; Yulimar Rojas; y Simon Yates.

Laureus Sport for Good Award, el orgullo de los premios

Simone Barlaam ganó cuatro medallas de oro en el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica, incluida una victoria sobre la española Garrido Brun en los 400 metros libres S9. Dos compañeros suyos figuran entre los nominados al Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Gabriel Araújo, plusmarquista mundial en 150 metros estilos y triple medallista de oro, y David Kratochvil, que sumó siete medallas, cuatro de ellas de oro.

La vocación de los Laureus World Sports Awards nace vinculada a la figura de Nelson Mandela y a la idea de utilizar el deporte como herramienta de transformación social. De ahí la importancia del Laureus Sport for Good Award, que reconoce iniciativas destinadas a mejorar el bienestar de los jóvenes a través del deporte. Entre los nominados figura Fútbol Más, programa fundado en Chile en 2008 cuya labor en España se ha convertido en una parte fundamental de su proyecto. Con presencia en Melilla, Andalucía, Madrid y el País Vasco, fomenta la cohesión social, la inclusión de género y el desarrollo comunitario. En 2025 impulsó el proyecto ‘Más que Campeonas’ junto a la Real Federación Española de Fútbol para involucrar a más niñas y jóvenes en el deporte.

Compiten también MindLeaps (Ruanda), que combina baile y educación para mejorar la empleabilidad juvenil; Rugby for Good (Hong Kong), centrado en niños con TDAH; ASD Valanga ALPS South (Italia), enfocado en la inclusión de menores con discapacidades cognitivas; King’s County Tennis League (Estados Unidos), que facilita el acceso al tenis a jóvenes de entornos desfavorecidos; y Transformación Social TRASO (México), que ofrece artes marciales y terapia grupal para niños y jóvenes.