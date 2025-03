Aitana Álvarez: rompiendo barreras en las artes marciales mixtas

Ser mujer en las artes marciales mixtas no es solo una cuestión de talento y esfuerzo, sino también de resistencia ante un sistema que históricamente ha relegado a las peleadoras a un segundo plano. Aitana Álvarez (7-8), como muchas otras mujeres en el deporte, ha tenido que enfrentarse a la falta de recursos, de compañeras con quienes entrenar y de oportunidades para competir al más alto nivel en España desde sus inicios como profesional. Mientras que sus homólogos masculinos han contado con estructuras más desarrolladas, ella ha tenido que buscar su camino fuera del país. Su historia refleja el doble esfuerzo que implica ser mujer en un deporte que sigue cargado de prejuicios y barreras. No es solo cuestión de demostrar habilidades en el octágono, sino de luchar cada día contra un entorno que, aún hoy, sigue cuestionando su lugar en la jaula.

En un país donde las artes marciales mixtas (MMA) han tardado en consolidarse, y más aún en su vertiente femenina, la figura de Aitana Álvarez en España emerge como una referencia para la siguiente generación. "Me suelen escribir muchas chicas que pelean en amateur. Me dicen que me tienen como referente", decía Álvarez semanas atrás a SPORT, unos días antes de su última pelea ante Veronika Smolkova en OKTAGON 67. Aitana pelea en la liga de MMA más grande de Europa, una organización que en 2024 fue capaz de congregar a más de 50.000 personas en un estadio para presenciar un deporte que cada vez gana más adeptos. En este pleito, la eslovaca Smolkova, una de las estrellas emergentes del panorama europeo, fue superior en los tres asaltos y venció a 'Pitbull' por decisión unánime. Álvarez, quien anunció tras el combate que subiría de peso tras sufrir en este último e "infernal" recorte, está preparada para darnos muchas alegrías en este noble arte.

Una Pasión Forjada en el Esfuerzo

Desde pequeña, el deporte formó parte de su vida. Creció en San Sebastián en una familia con tradición en deportes de contacto: su abuelo fue boxeador y su padre practicó jiu-jitsu brasileño. Esta influencia la llevó a interesarse por las MMA a los 18 años, iniciando su formación en el gimnasio Kuraya Sport bajo la tutela de Mikel Cortés. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las oportunidades para las mujeres en España eran limitadas. La falta de compañeras de entrenamiento y la escasez de estructuras para desarrollar su carrera la llevaron a buscar nuevos horizontes.

Aitana Álvarez, en Oktagon MMA / OKTAGON MMA

"En España es muy difícil porque no hay suficientes peleadoras residiendo en un mismo lugar para poder llegar a formar un equipo. Aquí van viniendo peleadoras de todo el mundo. Entonces, al final, acabas teniendo muchos cuerpos con los que poder trabajar y poder evolucionar", decía a este diario. La realidad es que, si para algunos hombres ya es difícil encontrar compañeros de 'sparring' de dimensiones parecidas en un mismo centro, el problema para una mujer, con mucha menos representación en los gimnasios, es todavía más grande. Fue esta búsqueda de evolución la que la llevó a mudarse a Suecia, donde encontró un ecosistema más adecuado para desarrollar su carrera. Y no en cualquier sitio, sino en el considerado mejor gimnasio de MMA en Europa, el All-Star's Gym de Estocolmo. Allí pudo entrenar con atletas de élite y prepararse para dar el salto.

"Es una vida totalmente diferente. Al final, dejé toda la vida que había construido para venir aquí. Y, bueno, está dando sus frutos. Aquí me dedico a entrenar y vivo de pelear y de los trabajos que salen a raíz de ello. Además, estoy terminando la universidad. Soy una persona muy ocupada", afirmó a SPORT. La púgil vasca traslada también su disciplina para las MMA más allá de la jaula: este 2025 terminará su doble grado en dirección empresarial y derecho. Una auténtica 'crack'.

La Evolución del MMA en España

El esfuerzo de Aitana tuvo recompensa cuando firmó con Combate Global, una de las promotoras más importantes del mundo en MMA. Su debut en Miami supuso un antes y un después en su carrera, convirtiéndola en una de las pocas peleadoras españolas en competir en un escenario de primer nivel. Ha pasado por otras compañías como AFN, OKTAGON o UAE Warriors, entre otras. Su cabeza está puesta ahora en hacer carrera dentro de Oktagon, liga en la que afirma estar muy contenta. Su derrota ante Smolkova le alejó del título al corto plazo, aunque con la subida a la categoría se espera que mejore su nivel físico y rendimiento dentro de la jaula.

Aitana Álvarez entrenando años atrás en el All Star's Gym de Suecia / AITANA ÁLVAREZ

Sobre la evolución que las MMA están teniendo en España, afirmó que: "Me parece increíble la evolución que está teniendo. Sobre todo, la noto en el MMA femenino. Cada vez hay más chicas peleando en amateur. Al final, es lo que se necesita para que evolucione el deporte, para que suba el nivel y para que vaya creciendo lo que es la nación, ¿no? Como una cantera, una posible cantera futura para campeones en diferentes ligas. Así que, la verdad es que, bueno, estoy muy contenta con la situación. Me suelen escribir muchas de las chicas que pelean en amateur. Me dicen que me tienen como referente. Yo creo que es un poco complicado tenerme como referente porque yo, al final, no he tomado el camino más sencillo en las artes marciales, pero al final van saliendo las cosas, dando sus frutos al trabajo que he puesto. Con orgullo lo miro", dijo. A pesar de la falta de estructuras en España, Aitana se ha convertido en un referente para muchas jóvenes que sueñan con hacer carrera en las MMA.

"Cuando yo estaba peleando en España, no tenía ningún tipo de rival en amateur. Entonces, se hacía mucho más complicado. No teníamos ninguna federación que nos llevase a pelear a los europeos, a los mundiales. Simplemente podías presentarte al campeonato español, quizá un campeonato autonómico, donde iban personas de diferentes disciplinas a pelear. Y, bueno, no adquirías la experiencia que puedes llegar a adquirir ahora en amateur. Entonces, me enorgullece mucho poder verlo. Y creo que es algo muy positivo para el deporte. Toda la promoción que se le ha dado a través de que Ilia Topuria se haya convertido en campeón de la UFC, sobre todo", aseguró. El 'boom' que se vivió con Topuria en 2024 ha ayudado a poner en el mapa tanto a hombres como mujeres que compiten en MMA. "Porque sí que teníamos peleadores españoles en la UFC antes, pero hasta que hubo un campeón que representaba a nuestra nación, no se le dio ese bombo. Y tenemos peleadores buenísimos a lo largo de todo el mundo", reflexionó Aitana. "Ser mujer y luchadora en España es muy complicado. Lo pensaba en su momento y el tiempo me ha dado la razón", aseguraba a 'Relevo' en julio de 2024. Esperemos que, gracias al camino trazado por Aitana, otras peleadoras que sueñen con llegar a lo más alto no encuentren tantas piedras en su trayectoria profesional.