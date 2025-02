Aitana Álvarez pone la directa al título de Oktagon: "Voy a dominar a mi rival; no tiene escapatoria"

Aitana 'Pitbull' Álvarez (7-7) afronta este sábado (18:00 horas CET, DAZN) uno de los mayores desafíos de su carrera en el mundo de las artes marciales mixtas. La luchadora de San Sebastián y afincada en Estocolmo, Suecia, se enfrentará a Veronika Smolkova (5-3), número 1 del ranking del peso mosca femenino, en la cartelera preliminar de Oktagon 67, evento que se celebrará el 22 de febrero en el Werk Arena de Trinec, República Checa.

Este combate no solo representa una prueba de fuego para Álvarez, actual número 3 de la categoría, sino también una oportunidad de oro para acercarse al título dentro de la mayor liga de MMA en Europa. En una noche en la que Sam Creasey y Beno Adamia protagonizarán el combate estelar por el título masculino del peso mosca, Aitana buscará dar un paso clave hacia la cima de su división. En sus primeros días de 'Fight Week', la vasca saca tiempo para charlar con SPORT en la previa de este pleito que lleva persiguiendo muchos meses,

¿Cómo estás a nivel físico, a nivel mental?

Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta. Tengo muchísimas ganas de volver a pelear en Oktagon. A nivel físico y mental, estoy en mi peak. Entonces, con muchísimas ganas ya de dar el peso y de que llegue el día de la pelea.

¿Podrías decir que afrontas tu mayor reto profesional hasta la fecha?

Bueno, no lo considero como mi mayor reto profesional, ¿no? Al final, todas las peleas son grandes retos. Pero, bueno, mi mayor reto profesional creo que fue la pelea que tuve con Lucia Szabová.

¿Cómo estás llevando el recorte de peso?

La verdad, bien. Al final, cada vez está más profesionalizado el recorte y cada vez tenemos un mejor equipo. Con el paso de las peleas, se hace más ameno. Mi peso máximo para dar son 57,2 kg.

Un combate que acerca a 'Pitbull' al título

Este sábado 22 de febrero peleas ante Verónica Smolkova en el Oktagon 67. ¿Cómo ves a tu rival? 5-3 de récord profesional. Viene de tres finalizaciones consecutivas.

Bueno, es una rival que tiene poder en sus manos. Ha sido un buen matchmaking por parte de la promotora. Es una pelea que se debería haber dado antes, hace dos peleas por su parte, pero, bueno, por X o por Y, no se dio. Así que va a ser una gran pelea. Tiene sus cualidades y, bueno, simplemente las vamos a anular.

Veronika Smolkova, rival de Aitana Álvarez en Oktagon MMA / OKTAGON MMA

Has dicho que se tendría que haber dado.

Esta pelea debería haber sido cuando yo peleé con Szabová. Yo estaba preparándome para enfrentar a esta chica y, bueno, ella consiguió otra rival, en mi punto de vista, más asequible. Luego obtuvo otra rival más en la fecha en la que deberíamos haber peleado, en noviembre. Se ha estado cocinando durante mucho tiempo esa pelea.

¿Cuáles crees que pueden ser sus fortalezas y debilidades dentro de la jaula?

La verdad, es una peleadora bastante completa. Tiene buena defensa de derribos. Es explosiva. Se levanta rápido del suelo si cae. Tiene poder en las manos, como digo. Pero, bueno, tiene sus huecos, como todo peleador. Va muy confiada con la mandíbula muy arriba, pensando que el poder que tiene en las manos es suficiente como para no caer en los intercambios. Sin embargo, no se ha encontrado en esta tesitura hasta ahora. Tampoco se ha encontrado con alguien que le pueda dominar en el suelo. No tiene escapatoria. Entonces, bueno, tiene sus huecos y vamos a capitalizarlos.

A ti no te han finalizado nunca a nivel profesional, ella viene de tres finalizaciones. Y esta no va a ser la primera, ¿verdad?

Exacto.

Ella es la número uno del ránking del peso mosca y tú la tres.

Sí, de repente cogió mi puesto. Fue un abrir y cerrar de ojos. Me pusieron a mí como la primera al ganar a mi última rival. Y, bueno, ella, al parecer, mereció más ese puesto después de sus últimas dos victorias. Así que, bueno, simplemente vamos a recuperar lo que es nuestro.

Después de la controvertida derrota en UAE Warriors se apagó un poco mi llama Aitana Álvarez

¿Estamos ante una pelea de contendientes?

No es una pelea oficial de contendientes, pero sí que es una pelea que nos acerca a la pelea del título.

La redención tras el 'robo' en UAE Warriors

¿Cómo te viste en tu última victoria en Superior Challenge ante Yurivia Jiménez, que estaba invicta? Anteriormente venías de dos derrotas.

Bueno, pues la verdad, muy bien. Antes de esta, tuve una derrota en UAE Warriors ante Amena Hadaya que fue muy controvertida. Estaba muy deprimida después de esa derrota porque la pelea de antes, contra Szabová, no se debería haber dado. Enfrenté una lesión y simplemente la pasé de largo. Menosprecié mi lesión y las cualidades físicas en las que debería haberme encontrado para realizar esa pelea. Entonces, hice un desempeño horrible que me hundió un poco. Pero, bueno, al final, cuando es por tus decisiones, simplemente tienes que afrontar las consecuencias de las decisiones que has tomado y ya está. No hay otra. Simplemente volver más fuerte y nada más, seguir trabajando.

Entonces, luego ya me embarqué en esta pelea, en esta aventura ante Hadaya. Lo de UAE Warriors vamos a dejarlo en aventura. Y, claro, cuando se escapa de tus manos habiendo hecho todo lo posible... Pues, bueno, se hizo bastante complicado. Se apagó bastante mi llama. Estuve bastante triste. Así que volver a la victoria, además con una chica que venía invicta como Yurivia tan solo dos meses después, que se consideraba como un prospecto en el MMA latinoamericano, pues la verdad, me dio una gran alegría y mucha esperanza para volver a remontar mi situación de nuevo.

Aitana Álvarez en un combate en Oktagon / OKTAGON MMA

¿Trabajas con algún psicólogo deportivo para afrontar estas situaciones?

La verdad es que volver a pelear después de una situación así no es lo que me puede llegar a costar. Al final, he enfrentado la derrota muchas veces y he enfrentado derrotas controvertidas pues varias veces. Ahora mismo no trabajo con ningún psicólogo deportivo. He trabajado bastante tiempo, pero la cuestión es que yo quizá tengo una manera un poco peculiar de enfrentar la realidad, que es verla cruda tal y como es y trabajar para poder cambiarla. No me gusta evadir mis pensamientos diciendo que la realidad debería verse de otra manera, que tienes que coger la realidad con más optimismo. Me llevo el golpe, aprendo con el golpe y cambio lo que estoy haciendo para no volver a caer en esa dinámica, en ese pozo.

¿Cómo es pelear en Oktagon, la mayor liga de MMA en Europa?

Pues la verdad es que es maravilloso. La primera experiencia que tuve con Oktagon fue muy buena, a pesar de que estuvimos en Inglaterra, que es un lugar donde la promotora todavía no había prosperado. El público, por lo general, también es acogedor. O sea, trae buen rollo. No es como cuando fui a Polonia a pelear a KSW, que se notaba mucho el favoritismo tanto de la promotora como del público en general. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta y tengo muchísimas ganas de volver a vivirlo.

Eres la underdog en la casa de apuestas

La verdad es que ni me va ni me viene. Al final, siempre he sido menospreciada en toda mi carrera profesional por ciertos resultados que he obtenido. Entonces, me lo espero y, bueno, ya se verá. Es algo que forma parte del juego y, si están conmigo, muy bien. Y si no, también.

¿Cuántas peleas más te quedan en tu contrato con Oktagon?

Modificamos el contrato cuando acabé mi última pelea. Me quedarían ahora dos peleas a partir de esta. Además, puedo pelear en otras promotoras, pero lo que me interesa es tener una victoria para tener más continuidad y seguir peleando en Oktagon. Al final, hay mucha diferencia entre unas promotoras y otras. Y, bueno, yo quiero brillar en los grandes escenarios. Después de esta pelea se vendría otra pelea y la siguiente sería la del título. Lo más seguro.

Entrena en uno de los mejores gimnasios del mundo

Entrenas en el All-Stars Gym de Suecia, uno de los mejores del continente.

Es una vida totalmente diferente. Al final, dejé toda la vida que había construido para venir aquí. Y, bueno, está dando sus frutos. Aquí me dedico a entrenar y vivo de pelear y de los trabajos que salen a raíz de ello. Además, estoy terminando ahora mi doble grado universitario. Soy una persona muy ocupada.

¿Qué pasará este fin de semana?

Que la voy a dominar. Va a parecer Megan Morris cuando peleamos la última vez en Oktagon, en abril del año pasado. Eso es lo que va a suceder. Después, me gustaría tener alguna pelea con alguien un poco más experimentada que yo y luego obtener la oportunidad por el título. Yo estoy para pelear cinco asaltos, pero sé que no va a suceder. Así que cuando suceda, estaré lista para ello.

¿Oktagon España? Hay intenciones; quizás la mía por el título sea la que encabece el cartel... Aitana Álvarez

¿Tienes la mirada puesta en la UFC? ¿Cuál es tu objetivo?

Obtener los mejores resultados que pueda llegar a obtener, a corto o medio plazo. Y luego ya vendrá. No quiero aventurarme a decir que me gustaría llegar a un lado o a otro porque no lo tengo muy claro. Simplemente me gustaría obtener las oportunidades que necesito, y para ello voy a seguir trabajando. Y ya veremos. Por supuesto, si llamase la UFC, claro que iría. También a PFL, si te soy sincera. Estoy abierta. Necesito los resultados y todo se dará.

¿Veremos la llegada de Oktagon a España próximamente?

Intenciones hay. Creo que por eso me dan tanto bombo. Así que sí, hay intenciones. Y no sé cuándo se dará. No sé qué se va a dar. Si se da después de la próxima pelea, quizás la del título sea la que encabece el cartel. Así que... Sería inmejorable eso. Sería maravilloso.