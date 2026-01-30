AFL 41 Barcelona: cuatro títulos en juego en el regreso de las MMA al Palau de la Vall d’Hebron

La promotora Ansgar Fighting League (AFL) vuelve al Palau de la Vall d’Hebron con una cartelera de alto nivel para abrir el año por todo lo alto. AFL 41 reunirá a nombres consolidados del circuito nacional e internacional y pondrá cuatro cinturones en juego, en una velada diseñada para mezclar espectáculo, competitividad y proyección de futuro. Con el público barcelonés como aliado, la organización promete una noche de grandes historias: veteranos que buscan reivindicarse, prospectos con hambre y especialistas capaces de finalizar en cualquier momento.

Main Event: Título del peso gallo (61 kg)

Roger Blanqué vs Diego Levante

El combate estelar enfrentará a dos perfiles muy distintos por el cinturón del bantamweight. Roger Blanqué, con experiencia en escenarios importantes como Bellator o Combate Global, busca volver a la senda del triunfo y redimirse tras su último compromiso ante Hecher Sosa. Enfrente estará Diego Levante (9-3), un peleador de suelo peligroso y eficaz, con siete victorias por sumisión. La lectura del combate es clara: experiencia y control del ritmo contra un finalizador que convierte cualquier intercambio en una amenaza real. Si Blanqué logra imponer su plan, puede ser una pelea táctica; si Levante encuentra la espalda o un cuello, la historia puede terminar en segundos.

AFL 41 / AFL

Co-Main Event: Peso wélter

Jeffry Batista vs Wemerson Vitor

Vuelve “The Legend”. Jeffry Batista regresa a la jaula con el objetivo de reafirmar su condición de uno de los noqueadores más temidos de AFL, después de haber firmado en el pasado uno de los KO más recordados del panorama nacional. Su rival será el brasileño Wemerson Vitor (13-9), un peleador con números que explican su estilo: cinco KOs y cinco sumisiones. Un choque de estilos que apunta a pelea rápida y con riesgo constante: si hay intercambio, puede caer cualquiera; si el combate toca el suelo, también hay peligro en ambas direcciones.

Combates destacados

Maykel Becerra vs Misha Goriashvili (peso ligero): duelo entre veteranía y agresividad, con dos peleadores que suelen apostar por el ritmo alto y la presión. Un enfrentamiento ideal para encender la grada desde el arranque de la noche.

Roberto Ionescu vs Marouan Knizi: combate con mucho interés técnico. Ionescu representa sangre nueva y ambición, mientras que Knizi llega con un perfil marcado por el BJJ y una formación de alto nivel. La clave estará en quién impone el terreno: distancia y golpeo o control y finalización en el suelo.

David “El Carnicero” Herrera vs Adrià “El Jabalí” Pérez: enfrentamiento muy atractivo para el público por el contraste de estilos. Herrera aporta potencia y mentalidad de KO; Pérez llega con un arsenal de grappling que puede cambiarlo todo con una transición o una sumisión. De esas peleas donde un pequeño error se paga caro.

Noticias relacionadas

El semillero del futuro: títulos amateur

Además de los combates profesionales, AFL 41 volverá a dar protagonismo a la base del deporte con tres cinturones amateur en disputa, una apuesta por el crecimiento del talento local y por ofrecer oportunidades reales de dar el salto al profesionalismo. Entre los focos destaca Ayman Zekhnini (28-4-1), doble campeón mundial GAMMA, que defenderá su estatus ante Gonzalo “The Karate Kid” González, en un cruce que mezcla resultados, carácter y proyección.