AFL 39 aterriza en Salou con el gran desafío de Jeffry Batista y la despedida de Alex Quílez

La promotora nacional Ansgar Fighting League (AFL) regresa con un evento que mezcla los talentos emergentes, veteranos del deporte y jóvenes consolidados. Un evento con 6 combates profesionales y más de 10 amateur en una velada increíble para despedir el verano. En un lugar privilegiado de la Costa Daurada, el Pabellón Municipal de Salou, el 13 de septiembre. Las puertas abrirán a las 16:30 h, y el evento dará comienzo a las 17:30 h.

La cartelera promete una velada de fuertes emociones. El combate principal pondrá cara a cara al dominicano afincado en España, Jeffry Batista (invicto profesional con 5 victorias acabadas antes del final del combate) frente a posiblemente el rival más complicado que ha enfrentado hasta ahora: el brasileño Aleksander Mikael que viene con un 12-5 y con ganas de ponerle un 1 en el marcador a Jeffry. En el combate que cierra la card preliminar se pondrá en juego el cinturón vacante amateur featherweight, que disputará el local Ayman Zekhnini, actual campeón de la categoría bantamweight y dos veces campeón del mundial GAMMA, que quiere conseguir ser el primer doble campeón y sube de categoría para enfrentar al invicto 5-0, Juan Carlos Postigo.

CARTELERA PRINCIPAL

Aleksander ‘Pantera negra’ Mikael (12-5) vs Jeffry ‘The Legend’ Batista (5-0). Combate welterweight. Jeffry llega invicto y posee un gran poder de KO. Va a ser una difícil prueba para Jeffry, ya que probablemente sea el rival más duro que ha enfrentado en su carrera. Sumar una victoria contra Aleksander Mikael le pondría en el top 10 de los mejores peso wélter nacionales. Sin embargo, para el experimentado Aleksander, con 6 KO’s en sus victorias, parar los pies a Jeffry significaría consolidarse como un coco en territorio nacional y pasarle en los ránkings. Un choque de trenes en Salou.

David ‘el carnicero’ Herrera (5-8-1) vs Alex ‘Killer’ Quílez (9-11). Superlightweight (74kg). El argentino Herrera, que viene de pelearle a Ignacio Capella y perder en el tercer asalto, quiere sumar una victoria a toda costa, por lo que viene con todo. Sin embargo, el veterano Quílez va a intentar por todos los medios que eso no pase, ya que es su combate de retirada y frente a su público. Ambos son guerreros que van al frente y con todo. Se viene una pelea apasionante.

Samir Eljure (5-2) vs Josep Florido (1-0). Middleweight. Ambos veteranos y leyendas a la sombra que se han mantenido inactivos en las MMA, pero no en el mundo del combate. Desde Castellón, Florido tiene una amplia carrera en sambo, judo, bjj y grappling. Campeón nacional de Combate Sambo y en Grappling, Europeo en IBJJF Master, entre www.aflmma.club algunos de sus logros, quiere volver a la jaula y lo hace de la mano de AFL. Su contrincante, el mexicano afincado en Madrid, Samir, peleó en AFL 2, y vuelve más de 10 años después para demostrar que la edad no es una excusa y que puede hacer frente a un duro rival como lo es el mestre Josep Florido.

Alexandre Williams (1-1) vs Jonathan Castaño (0-1). Catchweight 63 kg. Castaño, después de una muy buena carrera amateur, saboreó la derrota ante un duro rival como es Rodrigo Rivoin. Por eso quiere saber qué es ganar frente a su público y con guantillas de 4 onzas. Williams, que viene de sumar su primera derrota profesional frente a un duro rival como es Ionescu, vuelve a AFL esta vez en profesional y quiere poner en positivo su récord. Jóvenes con hambre de victoria.

Rafael Amaro (0-3) vs Rodrigo Rivoin (2-4). Flyweight. El jovencísimo Rivoin vuelve a pelear en España y vuelve a la jaula de AFL. Amaro debuta en AFL y quiere hacerlo con buen pie. Ambos son luchadores que han tenido duros y difíciles rivales, que no eligen contrincante y van para adelante con todo. Vienen de derrotas pero con ganas de cambiarlo y solo uno lo podrá conseguir

La cartelera preliminar constará de 12 combates amateurs de jóvenes talentos de la zona que buscarán su sitio para brillar y desarrollar su experiencia previa al salto a profesional. Una cartelera preliminar con combates que son pura competición y el incipiente paso a profesional de algunos de los protagonistas.