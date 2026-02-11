Adrián Mateos: “La clave de mi éxito es la mentalidad de Rafa Nadal y Kobe Bryant”

Con apenas una maleta y una baraja como brújula, Adrián Mateos (31 años, 1994) decidió romper con todo lo establecido para perseguir un sueño poco convencional. Dejó la universidad, su ciudad y la comodidad de lo conocido para mudarse a Londres con una idea clara: vivir del póker y recorrer el mundo. Lo que empezó como una apuesta personal se convirtió, muy pronto, en una carrera meteórica. Con solo 19 años ya era campeón del mundo y millonario. Hoy, con más de 54 millones en premios, su nombre está escrito en la historia del póker. Antes de la Timba de Winamax, atiende a SPORT para contarnos su historia.

Pregunta: Decisión de cambiar tu vida, dejar la universidad te vas a Londres y empiezas a dedicarte al póker

Respuesta: Yo descubrí el póker con 16 años, y es algo que me apasionó, pero en españa no se podía jugar, y aproveché para estudiar mucho hasta que cumplí los 18. Cuando los cumplí, me saqué el carnet de conducir rápido porque quería ir al casino, quería competir, y la verdad es que me fue muy bien al principio. Empecé a tener muy buenos resultados en los primeros meses y lo compaginaba con la universidad. Por la mañana, estudiaba Economía en Getafe, en la Universidad Carlos III de Madrid, y por las tardes iba al casino.

Pero se volvió un poco insostenible, porque al final el casino era de noche, por la mañana tenía que ir a la universidad, llegaba agotado, dormía muy poco… y los resultados cada mes eran mejores. Así que hablé con mis padres y decidí darle un descanso a la universidad, tomarme un año y mudarme a Londres para intentarlo de manera profesional. Si las cosas iban mal, lo peor que podía pasar era perder el dinero que seis meses antes ni siquiera tenía, porque empecé desde cero. Ese fue nuestro trato.

P: Ahora que llevas 13 años, cuál es tu día a día y cuántos torneos disputas

R: Mi día a día depende un poco de si hay viajes o no. Viajo entre 330-360 días al año, compitiendo a nivel mundial en los torneos más importantes, muy parecido a lo que ocurre en el tenis. Básicamente vas a competir, cada mes o cada cierto tiempo hay torneos importantes en distintos países, viajamos, competimos y volvemos.

Cuando regreso a casa, a Londres, compito online y estudio, y esa es la rutina habitual, que va fluctuando. Cuando estoy más en Londres, es más juego online y estudio. Cuando estoy viajando, son jornadas de competición de 10 a 12 horas al día intentando ganar.

Jorge Lorenzo, a la izquierda, junto a Adrián Mateos, sentado a su derecha, durante el evento de la Timba de Winamax / Jaime y Mariona (Winamax)

¿Qué te gusta más, jugar con jugadores recreacionales, para que sea más rentable, o contra profesionales para que el juego sea más interesante?

Depende. Contra jugadores recreacionales es más fácil ganar y económicamente es más rentable. Cuando juego contra profesionales el nivel es mucho más alto, se gana menos dinero de media, pero a nivel mental es más complejo. Me gusta compaginarlo. Normalmente los torneos en vivo tienen más porcentaje de jugadores recreacionales, y online competimos contra los mejores del mundo, con un porcentaje mayor de profesionales. Necesito jugar online para mejorar y poder competir en vivo en los torneos más importantes.

¿Cuánto dinero has acumulado en los diferentes circuitos y ¿cómo se gestiona, a nivel psicológico, perder millones en una mala racha sin que te afecte mentalmente?

A nivel en vivo, las cifras son públicas: tengo 54 millones de dólares en ganancias. Online también he ganado bastante, y son ganancias brutas, no netas. Desde muy joven he ganado premios importantes; con 19 años gané mi primer premio millonario en el Campeonato de Europa. Gestionar el dinero forma parte de mi profesión. Al final, para ser buen jugador de póker tienes que saber gestionar tu bankroll. En mi caso es más sencillo porque es un tema que me apasiona. Empecé estudiando economía y el mundo de la inversión me interesa mucho, así que mi día a día se basa tanto en aprender póker como economía para maximizar mis ganancias.

¿Qué desgaste tiene el póker a nivel mental?

Es alto. Yo llevo mi carrera de póker de forma muy similar a la de un deportista de élite. Tengo pasado en el tenis, a buen nivel, y siempre vi que los que más se preparaban eran los mejores. Llevé esa mentalidad al póker. Hay desgaste mental, claro, pero te acostumbras. Cada vez eres capaz de pasar más horas estudiando y concentrado a alto nivel. Me gusta y se me da bien, así que lo llevo bastante bien.

¿Cómo lo compaginas con la vida social y el hecho de gestionar una fortuna tan joven?

Sigo teniendo amigos en Madrid y, cuando viajo a torneos, también tengo amigos que son jugadores de póker. Es una vida que te da mucha libertad, pero yo soy bastante tranquilo y siempre he tenido claro que mi carrera profesional es una prioridad. Vivo una vida cómoda, con los lujos que me puedo permitir y que me gustan.

¿Cree que el póker está reconocido como debería, como un deporte mental?

Depende del país. En algunos sí se reconoce como deporte mental, como el ajedrez, y en otros como juego de casino. Yo tengo claro que el póker es un deporte mental. A corto plazo influye la suerte, pero a largo plazo siempre ganan los mejores, y está demostrado que quien más estudia y se prepara tiene ventaja competitiva y acaba ganando dinero. No me preocupa lo que opine la gente sobre temas que desconocen.

Eres el mejor jugador español de la historia. ¿Qué te falta por ganar?

Siempre se intenta ganar más. He estado muchas veces arriba en el ranking mundial, pero mi objetivo es ser el 'mayor ganador' de la historia del póker. Es muy complicado y requiere muchos años de trabajo y esfuerzo.

Para una persona que está empezando a nivel profesional, a dedicarse al póker, que le recomendarías?

Que empiece poco a poco, jugando niveles bajos, con lo que se pueda permitir, con torneos de 2, 5 o 10 euros, e ir subiendo progresivamente. Y tener claro que para mejorar solo hay un camino: experiencia y estudio. Como en cualquier deporte, si empiezo jugando al tenis no voy a ganar a Alcaraz, es un proceso largo.

Adrián Mateos ya ha acumulado una fortuna de 12 millones y se ha convertido en número uno mundial / Winamax

¿Qué esperas de la partida de hoy y cuál crees que será la gran sorpresa?

Risas, pasarlo bien, conocer gente interesante y, por supuesto, intentar ganar. Me gusta mucho ese punto competitivo.

Para terminar, para los seguidores de SPORT, ¿qué deportista se parece a ti a nivel mental?

Me gusta mucho el tenis y, por lo tanto, la mentalidad de Nadal, Djokovic o incluso, en baloncesto, me gustaba la de Kobe Bryant. He escuchado muchos podcasts suyos y me encanta esa mentalidad. En fútbol, aunque soy del Atlético de Madrid, me gusta mucho Cristiano Ronaldo por su mentalidad competitiva y por haber estado 20 años al máximo nivel. Para mí la clave es tener una carrera larga. El éxito a corto plazo es más fácil que el de largo plazo, y mi objetivo es seguir muchos años más compitiendo.