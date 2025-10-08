Adrià Geli, entrenador personal: "Los jugadores valoran el ejercicio en el gimnasio gracias a figuras como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos"

Adrià Geli (Girona/1990), entrenador personal de Padhealth Palafrugell, es un ejemplo de superación, aunque él prefiere no verse así. A pocos días de cumplir 18 años, Geli sufrió un accidente de moto que lo mantuvo un mes ingresado en el hospital, donde se dio cuenta de la importancia del ejercicio para la salud. Todo lo que vivió le ha servido para llegar a entrenar a algunos de los mejores deportistas. Y todo fue posible gracias a estar atento "a las señales de la vida" y, sobre todo, "por pedir ayuda".

Ahora, el de Palafrugell atiende a SPORT para desvelar cómo trabajan los deportistas de élites. Aun así, tiene muy claro que, cuando estos entran en el centro, son un cliente más, ya que no importa de dónde vengan porque todos tienen el mismo objetivo: "Quieren vivir mejor, sentirse más fuertes y recuperar el control de su cuerpo".

Entre sus manos ha tenido deportistas de todo tipo: futbolistas de Primera división, jóvenes talentos del fútbol, jugadores profesionales de billar, pilotos de motocross y de MotoGP. Aunque tiene claro que "no me hace mejor preparador haber entrenado a un atleta que ha batido récords del mundo que ayudar a personas anónimas a volver a caminar con sus nietas. Ambos son éxitos increíbles".

A lo largo de su carrera ha trabajado con muchos deportistas de alto rendimiento, y una de las cosas que más le sigue sorprendiendo de ellos es que "colaboran muchísimo en la preparación de su entrenamiento", pues "saben que si no ponen de su parte, no habrá el resultado que tiene que haber".

"No te tienen como un sirviente, sino como un compañero de equipo de verdad", expone. Gran parte de la culpa la tienen sus 'coaches', debido a que les inculcan la mentalidad que otras personas no tienen al llegar a los centros deportivos.

Cuando le cuestionan cómo es un deportista, Geli no tiene dudas en decir que "son ordenados, aplicados y respetuosos, lo que pedimos los entrenadores a todos los clientes a corto o medio plazo".

Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, referentes

Con respecto a la idea de que tenían muchos futbolistas de que el gimnasio es la peor parte del fútbol porque están alejados del balón, el entrenador personal asegura que eso ya no ocurre: "Los jugadores valoran el ejercicio en el gimnasio gracias a figuras como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, ya que al final necesitan la fuerza para ser mejores jugadores".

Son futbolistas que han marcado un antes y un después, cambiando la mentalidad de muchos. "Al final es matemática: fuerza por velocidad. Además, es preventivo, te ayuda a envejecer más tarde, ya que todo lo que se hace en el gimnasio juega a favor del jugado", señala.