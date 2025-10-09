Adrià Geli (35 años), sobre cómo perder peso: "No se necesita ser perfecto, se necesita ser constante"

Muchos quieren perder peso a toda costa para verse bien frente al espejo, pero es un proceso que no se consigue de la noche a la mañana. Adrià Geli (Girona, 1990), entrenador personal en Padhealth Palafrugell, explica a SPORT que para lograr una verdadera transformación física "no se necesita ser perfecto, se necesita ser constante".

Según el entrenador personal, la clave para quien empieza a preparar el cambio físico es hacerlo de una manera tranquila, ya que "la mayoría que intenta cambiar todo de golpe fracasa". Tiene claro que lo más inteligente "es crear hábitos sostenibles".

Geli asegura que no es recomendable que una persona sin hábitos saludables decida, de un día para otro, empezar a entrenar en el gimnasio, seguir una dieta y tomar suplementos, debido a que en poco tiempo puede terminar sintiéndose abrumada.

El consejo que otorga para empezar es "caminar siete o diez mil pasos al día, entrenar fuerza dos o tres veces por semana, priorizar la comida real y dormir bien". También, considera clave "construir una base sólida antes de añadir complicidad".

Asimismo, reconoce que es importante contratar a un profesional, pues "el que no planifica, planifica el fracaso". Geli afirma que no es caro contratar a un experto: "Si la gente tiene dinero para ir a cenar fuera, un entrenador personal no vale más que ir dos veces al mes a cenar fuera".

Por otro lado, recomienda centrarse más en la fuerza que en el cardio: "La fuerza es la base. El cardio es una herramienta útil, pero el músculo es un órgano metabólicamente activo. Mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta el gasto energético en reposo y protege del efecto rebote. Claro que combinar ambos sería ideal, pero si tuviera que elegir uno, sin duda, siempre sería el entrenamiento de fuerza", comenta a SPORT.

Tras muchos años de experiencia, Geli revela cuál es el error más común: "Es buscar resultados rápidos, copiar rutinas sin sentido, entrenar sin técnica ni progresión y obsesionarse con quemar calorías".

Sobre los gimnasios, reflexiona explicando que ir no debe ser un castigo, ya que "el cuerpo no es un proyecto, es un hogar. Y si tienes eso claro, creo que no vas a cometer el error de buscar un resultado rápido".