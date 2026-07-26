Adri Ben revalida el título nacional de 1.500 metros y Marina Martínez reina en mujeres

El gallego Adrián Ben revalidó este domingo el oro de campeón nacional de 1.500 metros al imponerse en una final muy igualada disputada en el Estadio Ciudad de Málaga en el Campeonato de España absoluto, donde cruzó la meta con un tiempo de 3:47.54. En féminas, Marina Martínez logró su primer título con un potente cambio de ritmo en los últimos metros (4:16.09).

El atleta del CA Adidas volvió a demostrar su experiencia en los campeonatos nacionales y resolvió la carrera en los últimos metros para conservar la corona conquistada el pasado año. La medalla de plata fue para Carlos Sáez, del HOKA, que concluyó a solo once centésimas del vencedor con un registro de 3:47.65.

El murciano Mariano García, que había sido el más rápido en las semifinales y afrontaba su primer Campeonato de España absoluto en los 1.500 metros, tuvo que conformarse con el bronce (3:47.96). La cuarta posición correspondió a Ignacio Fontes con 3:48.14 (Nike Running Club), mientras que Martín Segurola (Real Sociedad) fue quinto con 3:48.15.

Espectacular llegada en el 1.500 masculino / EFE

Por su parte, Marina Martínez, plata en 2021 en el Campeonato de Europa sub-20, conquistó su primer título absoluto después de imponerse en un desenlace de máxima emoción en el que supo esperar su momento en la recta final en una cita a la que faltaron la reciente mamá Marta Pérez y la inminente mamá Esther Guerrero.

La medalla de plata fue para Rocío Garrido, del Atletismo San Sebastián, que paró el cronómetro en 4:16.50, mientras que el bronce correspondió a Lorena Martín, también del New Balance Team, con un registro de 4:16.62. La cuarta posición fue para Carla Masip, de la Diputación Valencia, con 4:17.67, y la quinta para Anna Torras, del CA Igualada, con 4:18.32.

Fabrizio Scontrini dio la sorpresa en lanzamiento de peso / EFE

Los otros tres campeones matinales fueron el joven soriano Fabrizio Scontrini (Real Sociedad, 19 años) con una marca personal lograda en el último intento en lanzamiento de peso (18,58), el catalán Martí Cissé (AA Catalunya, 20 años) en salto de altura con 2,13 metros y la felizmente recuperada hispanocubana Yulenmis Aguilar (Diputación Valencia) con 58,78 en jabalina.