Adri Arnaus regresa al DP World Tour tras ganarse la plaza en INFINITUM

El DP World Tour 2026 contará con la presencia de otro jugador español después que el profesional de Golf Moià, Adri Arnaus, se asegurase el billete para el primer circuito europeo en la Final de la Escuela que ha acogido durante seis días de competición INFINITUM Golf, en Tarragona.

El profesional catalán confirmó las mejores noticias en la ronda final después de firmar una vuelta de 69 golpes (-2) más que suficiente para acabar entre los 20 primeros que le devuelven a la elite del golf europeo, y además en un gran torneo.

Arnaus fue cimentando su regreso en los dias previos, gracias a vueltas de 65 golpes el martes, y ese más que suficiente de 69 en la última jornada en el recorrido Lakes para certificar su billete tras completar el torneo con 409 golpes (-19).

Sufrimiento inesperado

Arnaus llegaba a la jornada final en la duodécima posición, pero sin la plaza asegurada. Aunque todavía tuvo que sufrir. Salía del hoyo 13 con todas las alarmas activadas.

El profesional de Golf Moià jugó una Final muy regular para ganarse la tarjeta del 2026 / DPWT

Adri firmaba un bogey en este par 4 corto, uno de los más sencillos de ambos recorridos, y en ese momento se quedaba fuera de las veinte primeras plazas con un parcial de +1 en el día.

Afortunadamente supo rehacerse en los hoyos finales, conjurado con su caddy, Jordi Panés, para acabar logrando el objetivo marcado. El triunfo en INFINITUM fue para el sudafricano Zander Lombard, con 391 impactos (-37), claro dominador de la Escuela.

Ya sabe lo que es ganar en el DP World Tour

Arnaus regresa a un circuito donde ya logró una victoria en 2022, concretamente en el PGA Championship, disputado en el resort de Camiral Golf & Wellness, próxima sede de la Ryder Cup 2031.

Arnaus regresa al DP World Tour 2026, una gran noticia para el golf catalán y español / DPWT

Una gran noticia para el profesional catalán que ya contaba con los derechos del Hotel Planner Tour, aunque ahora regresa al DP World Tour después de ganarse la plaza en el torneo en el resort tarraconense.

Arnaus ha sido el único jugador español en conseguir el objetivo, ya que Santi Tarrio acabó en el puesto 37 mientras que Luis Masaveu, lo hizo en el puesto 45, con -11.