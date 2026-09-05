El adiós a la mítica Katie Taylor, con un fichaje gaditano como 'sparring'

Hablar de boxeo femenino es hacerlo de Katie Taylor, nacida hace 40 años en la localidad irlandesa de Bray que ha disputado algunos de los combates más míticos y ha sido clave en el crecimiento de una disciplina que estuvo vetada para las mujeres. La 'Bombardera de Bray' empezó combinando el fútbol con el fútbol gaélico y con el boxeo y ya hizo historia con 15 años en 2001 al disputar el primer combate profesional femenino en su país. Lo más increíble es que entre 2006 y 2009 fue 11 veces internacional absoluta con Irlanda y marcó seis goles tras haber vestido la camiseta del trébol en la sub'17 y en la sub'19.

Sin embargo, le tiraban mucho las 12 cuerdas y su padre, un antiguo púgil llamado Pete Taylor, convenció a la peso ligero para que se hiciese profesional tras colgarse el oro olímpico en Londres'12, cinco oros universales amateur entre 2006 y 2014 más seis continentales de 2005 a 2014. Tras 189 peleas, Katie Taylor debutó con los guantes más ligeros el 26 de noviembre de 2016 con un triunfo ante la polaca Karina Szmalenberg.

Con un estilo muy personal y lleno de talento, con movimientos corporales poco habituales hace una década en el boxeo femenino, con contundencia en la derecha y un notable 'jab' de izquierda, la insular se colgó el cinturón universal de la Federación Internacional en el Barclays Center de Nueva York ante la argentina Victoria Noelia Bustos en su novena pelea.

Ha ganado desde entonces otras 16 peleas con títulos mundiales en juego y tan solo presenta una derrota bastante controvertida, el 20 de mayo de 2023 ante la británica Chantelle Cameron con todos los cinturones superligeros en juego (95-96, 94-96 y 95-95). Aquel día la irlandesa tenía ya 37 años y empezó a plantearse una posible retirada que llegará este sábado... aunque seis meses después le ganó la revancha.

Considerada una de las tres mejores boxeadoras de todos los tiempos junto a las estadounidenses Claressa Shields y la portorriqueña Amanda Serrano, la irlandesa ha protagonizado frente a la boricua la mejor trilogía de la historia con tres victorias de todos los colores. En 2022 ganó con cierta claridad en el Madison (96-93, 97-93 y 94-96), con mucha polémica en 2024 (triple 95-94) y otra vez con suficiencia en 2025 (97-93, 97-93 y 95-95).

Un momento culminante para el boxeo español llegó el 11 de noviembre de 2020, cuando la 'Reina' madrileña Miriam Gutiérrez se subió a un cuadrilátero ante una Taylor aún más intratable por entonces y aguantó en pie los 10 asaltos (99-91, 100-90 y 100-89). El caso es que la 'Bombardera de Bray' ha recurrido en el campus de preparación de su última pelea a una 'sparring' española, según informó 'The Boxer Club'.

Se trata de la gaditana Jennifer Miranda, quien trabajó durante 10 días con 'Kay Taylor' (usó este nombre en sus primeros años para hacerse pasar como niño para eludir la prohibición del boxeo femenino en Irlanda). La bicampeona nacional pluma plantó cara en 2025 a la estadounidense Alycia Baumgardner en la velada del tercer Taylor-Serrano y ha estado una semana y media en el campus de la mítica irlandesa en Manchester (Connecticut. EE.UU.).

Jennifer Miranda ha ayudado a Katie Taylor en Connecticut / THE BOXER CLUB

El sábado saltarán chispas en el adiós de Katie Taylor, con 80.000 entradas vendidas en un Croke Park de Dublín que no acoge un combate desde que el 19 de julio de 1972 se llenase para asistir a la victoria por KO en el undécimo asalto de Muhammad Ali contra Al 'Blue' Lewis.

Irlanda está revolucionada con esta pelea, en la que la gran estrella local (25-1-0, 6 KO) expondrá sus cinturones superligeros de la Organización Mundial y la Federación Internacional más el vacante del Consejo frente a la invicta gala Flora Pili (12-0-0, 2 KO), actual campeona de la Organización Internacional. La francesa fue una vez campeona nacional, dos veces europea y defiende por segunda vez su título mundial.