Adiós a uno de los mejores gimnasios del mundo: un incendio reduce a cenizas la 'meca' del culturismo en pocas horas

El mundo del culturismo está de luto tras la pérdida de uno de los gimnasios mejor valorados en todo el planeta. La trágica noticia se produjo hace escasos días cuando el Binous Gym, un recinto con las mejores máquinas y unas dimensiones que lo convertían en el gimnasio más grande y lujoso de Dubái, sufrió un terrible incendio fruto de un fallo eléctrico dentro de un almacén conectado a las instalaciones.

Los bomberos de la zona actuaron de inmediato para sofocar el fuego, que por fortuna no dejó heridos (según informó la Defensa Civil de Dubái), aunque afectó de forma muy notable a las instalaciones, que quedaron reducidas a cenizas. Con el paso de los años, y hasta esta tragedia, este gimnasio se convirtió en la gran referencia para culturistas e influencers fitness que viven en Dubái, como el Open Andrew Jacked (vigente campeón del Arnold Classic 2026 y tercer clasificado del Mr Olympia) o el famosísimo Larry Wheels, conocido por su fuerza descomunal y ahora también por su debut en el culturismo.

Gracias a sus lujosas instalaciones, con máquinas de última generación y un espacio de cerca de 2.0000 metros cuadrados con zona de musculación, peso libre, recinto de boxeo y MMA, zonas funcionales y de cardio... el Binous Gym se convirtió en la 'meca' del culturismo en la zona de los Emiratos Árabes Unidos. Sus cuotas y precios no dejan lugar a dudas. Si querías entrenar en el gimnasio más lujoso del mundo, tenías que pasar por caja. El precio de una entrada diaria es de 100 dólares, mientras que el plan semanal es de 200 dólares, y de 300 dólares el de dos semanas. Por 500 dólares cubres tu plan mensual, que se eleva hasta los 3.500 dólares si decides pagar el año entero, el plan más rentable (291 dólares aprox al mes).

Una lujosa opción que se convirtió en rutina para miles de usuarios, hasta que el incendio lo consumio todo. Así reaccionó Jacked en su cuenta de Instagram tras conocer la trágica noticia: "Día triste, pero nos recuperaremos aún más fuertes y mejores. Binous ha sido mi hogar desde este día, 9 de diciembre de 2019, hasta esta madrugada del 14 de abril de 2026, cuando fue consumido por el fuego, completamente reducido a cenizas. Amigos y empleados, todos están bien. Nadie resultó afectado, lo cual es bueno".

Así como lo hiciera Andrew Jacked, muchísimos usuarios del Binous Gym quisieron dar su agradecimiento hacia el gimnasio y expresaron su esperanza de que pueda reconstruirse lo antes posible. Algunos, incluso, afirman que asistir al gimasio les ayudó a seguir con su vida normal pese a la guerra de Irán y las explosiones sufridas en la ciudad tras el lanzamiento de misiles iraníes y las afectaciones al tráfico aéreo.

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Johanna Rossouw, entrenadora personal, afirmó en declaraciones a 'The National News' que "hay una investigación en curso y nadie tiene permitido el acceso". Originaria de Sudáfrica y usuaria del Binous Gym, afirmó que el gimnasio era muy importante no sólo para los culturistas que lo frecuentaban, sino para todo tipo de clientes. "También fue muy importante durante la guerra. Con las escuelas cerradas, muchos niños venían. Estaba lleno todos los días y era una forma de que la gente se desestresara", dijo.