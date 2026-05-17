Adiós a una leyenda del culturismo: Muere "El Inmortal" Albert Beckles a los 95 años, el hombre que compitió hasta los 60

El mundo del culturismo está de luto tras la pérdida de un mito. Albert “Al” Beckles, uno de los culturistas más longevos y respetados de la historia del deporte, ha fallecido a los 95 años de edad. La Nacido en Barbados el 14 de julio de 1930 y afincado posteriormente en Londres, Beckles construyó una carrera que atravesó varias generaciones y que lo convirtió en una referencia de la llamada época dorada del culturismo.

Aunque no llegó a ser uno de los grandes campeones, su figura se recuerda por una extraordinaria capacidad para mantenerse en la élite cuando la mayoría de atletas ya llevaba años retirado. Compitió desde mediados de los años sesenta hasta comienzos de los noventa y llegó a disputar 13 ediciones del Mr. Olympia, con seis puestos entre los cinco primeros clasificados.

Su mejor resultado en el Olympia llegó en 1985, cuando terminó segundo por detrás de Lee Haney, uno de los grandes dominadores de la historia del culturismo con ocho títulos del Mr. Olympia. Beckles tenía entonces 55 años, una edad insólita para pelear en la élite absoluta de un deporte marcado por la exigencia extrema de la preparación física: a día de hoy es algo impensable.

Albert Beckles, leyenda del culturismo / RX Muscle

En el circuito profesional sumó victorias como el Night of Champions, el World Pro Championships, el Canada Pro Cup o el Grand Prix New England. Su triunfo en el Niagara Falls Pro Invitational de 1991, con 60 años, reforzó su apodo de The Ageless One “el hombre sin edad o el hombre inmortal” y su estatus como uno de los grandes ejemplos de longevidad sobre la tarima.

Su físico se distinguía por una estética clásica, una notable definición y unos bíceps especialmente reconocibles, rasgos que lo mantuvieron como un culturista admirado por aficionados y competidores a lo largo de la historia. Aunque nunca ganó el Mr. Olympia, su impacto fue mucho más allá y su figura trascendió con el paso del tiempo.

Tras conocerse su muerte, figuras y seguidores del culturismo han lamentado la pérdida de un pionero. Hasta el momento, no se ha comunicado públicamente una causa oficial del fallecimiento. Así reaccionó Lee Haney, leyenda del deporte, a la triste noticia a través de un post en su cuenta de Instagram:

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"Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento de uno de los iconos eterno del culturismo, Albert Beckles. De todos los culturistas de mi vida, Albert tuvo el mayor impacto personal en mí como competidor. Entrenamos en el mismo gimnasio en San Fernando Valley en Ca. Compartimos comidas juntos los viernes por la noche después del entrenamiento. Los consejos del concurso que me enseñó Albert me dieron ventaja en mi competencia. Siempre estaré agradecido. Descansa en paz, leyenda eterna. Mi Amigo"