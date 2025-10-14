Adiós a Chris Bumstead, exculturista seis veces campeón del Mr Olympia: "Verlo caer de rodillas trajo lágrimas a mis ojos"

El Mr Olympia 2025 tuvo uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del culturismo. Tras el adiós de la leyenda Chris Bumstead, seis veces campeón y dominador absoluto de la categoría Classic Physique, el escenario de Las Vegas coronó a un nuevo ganador que llevaba años peleándose con el culturista canadiense. Sólo podía ganar en caso de retirada de 'Cbum', y así fue.

Tras el fin de la era dorada de Bumstead, ahora arranca la era Ramon Dino: el culturista brasileño se coronó campeón por delante de Mke Sommerfield, de Terrence “Ruff Diesel” Ruffin y del español Josema Muñoz en una final apasionante. El "dinosaurio" arrolló con un físico muy mejorado respecto a su versión de la pasada temporada, y por fin obtuvo el premio que tanto andaba buscando.

De esta manera, el brasileño pone fin a un ciclo dominado de forma aplastante durante seis años por Chris Bumstead, retirado desde 2024 pese a ser todavía uno de los activos más importantes de la industria (suma 25,6 millones de seguidores en Instagram). La victoria de Dino, apoyada en una condición impecable y un tamaño muy mejorado que acabó por convencer al jurado, inaugura un tiempo distinto para la categoría más influyente y mediática del culturismo actual.

Desde el día de su retirada, anunciada tras lograr su sexto Mr Olympia de Classic Physique en octubre de 2024, 'Cbum' ha seguido vinculado al Olympia como referente mediático y voz de peso en la evolución de la categoría. En esta edición se dejó ver por la feria y pisó la tarima frente a la locura de los aficionados, dejando un momento precioso en la coronación de Ramon Dino como nuevo campeón. El rey que cede su corona al sucesor.

UN EMOTIVO MENSAJE

Durante el fin de semana del Olympia, la organización incluso presentó un reconocimiento especial a la figura de Bumstead con el premio a "Embajador Honorario del Mr Olympia". En su último mensaje en Instagram compartiendo fotografías junto a Dino, 'Cbum' dejó el epílogo que explica su legado y, quizá, también la brújula para quienes vienen detrás: "Nunca hubiera pensado que ir al Olympia lo más destacado de mi semana sería ver a Ramón recibir sus flores. Hemos estado lado a lado en ese escenario durante años empujándonos el uno al otro para ser mejores, y verlo caer de rodillas mientras llamaban su nombre trajo lágrimas a mis ojos.

"No por tristeza, sino por pura alegría, saber exactamente cómo se siente ese momento, y cuánto trabajo se necesita para ganarlo. Y se ganó cada pizca de ello. Me dio una sensación de paz y gratitud por el capítulo que viví y el cierre que no sabía que necesitaba. Serás un gran campeón Dino". Impecable.

A este precioso mensaje respondió Dino con un "Gracias bro, por todo". Lo que viene ahora para la categoría Classic Physique es una una rivalidad inmediata: antes era un 'todos contra Cbum', y ahora son todos contra Dino. El Mr Olympia 2025, que llegó marcado por la despedida del 'rey', cierra la persiana con un mensaje nítido: se abre una era sin el canadiense, y el listón lo pone un campeón que va a aferrarse con todo a este sueño cumplido.