El adiós bañado en plata de la mítica 'Cohete de Bolsillo'

En la velocidad hay dos prototipos de atletas. El menudo que es todo potencia como en su día los estadounidenses André Cason (1,70), Evelyn Ashford (1,65) o ahora Sha'Carri Richardson (1,55) y el alto y fornido que impone su como antes el británico Linford Christie (1,88) o los estadounidenses Carl Lewis (1,88) y Marion Jones (1,78) o la alemana Katrin Krabbe (1,82).

Por debajo de todos en altura emerge en el primer grupo Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien colgó las zapatillas el pasado domingo tras colaborar a la plata de Jamaica en 4x100 metros después de pasear durante dos décadas sus mágicos 152 centímetros de altura por todo el planeta.

Frente a velocistas malcarados o eternamente enfadados en la pista como en su día el 'tramposo' canadiense Ben Johnson o el estadounidense Maurice Greene, Fraser-Pryce ejemplificó en la velocidad femenina la manera de comportarse de su compatriota Usain Bolt, 'El Relámpago'.

Famosa por sus continuos cambios de color en el pelo, la caribeña se ganó el apodo de 'Rocket Pocket' (Cohete de Bolsillo) por sus escasas dimensiones y por su manera de correr con una de las mejores salidas de la historia del atletismo. Su carácter y su afabilidad la convirtieron en una estrella tanto en la pista como fuera de ella.

La jamaicana conquistó Moscú en 2013 / EFE

A tres meses de cumplir 39 años, su palmarés es extraordinario con dos oros olímpicos en 100 metros (Pekín'08 y Londres'12), uno en 4x100 (Tokio'20) más cuatro platas y un bronce en Juegos Olímpicos. Su gran momento llegó en los Mundiales de Moscú'13, donde emuló a figuras históricas con tres oros (100, 200 y 4x100) al igual que hizo Usain Bolt en hombres en el Luzhniki.

El balance global de la mejor velocista caribeña de la historia en citas universales al aire libre es de 10 oros, cinco platas y seis bronces. Aunque los jamaicanos no suelen prodigarse demasiado en invierno, la de Kingston también se colgó un oro en 60 lisos en 2014 en los Mundiales de Sopot (Polonia).

Abanderada de Jamaica en los Juegos de Río'16 y Tokio'20, fue elegida atleta del año en 2013 por World Athletics y diez años después fue galardonada en los prestigiosos Premios Laureus en Berlín como 'Mejor deportista mundial del año'. Su peor momento fue una sanción de seis meses en junio de 2010 más la anulación de sus resultados previos en ese año por un positivo de oxicodona en un control de orina. Ella insistió en que la aparición de esa sustancia se debió a un medicamento para el dolor de muelas y admitió su responsabilidad "por todo lo que se encuentre en mi cuerpo".

Fraser-Pryce, en los Laureus con su perenne alegría / EFE

Su talento atlético nunca la hizo nunca olvidarse de su formación. Fraser-Price estudió Desarrollo Infantil y Adolescente en su Kingston natal en la Universidad de Tecnología de Jamaica. Además, tiene un máster en Psicología Aplicada y es doctora 'honoris causa' en Derecho esa universidad. Su Fundación 'Pocket Rocket' ofrece becas a estudiantes-deportistas jamaicanos de secundaria.

Otro detalle importante en su carrera es que a principios de 2017 anunció su embarazo y cuentan que se puso de parto mientras veía la final de 100 metros de los Mundiales de Londres en los que tendría que haber defendido el título. El oro fue para su compatriota Tori Bowie y ella obtuvo el suyo al día siguiente tras una cesárea, su hijo Zyon. Nueve meses después, ya corría en 11.52.

Shelly-Ann Fraser-Pryce lo deja con la undécima marca de la historia y récord jamaicano en 60 lisos (6,98 a seis centésimas de la plusmarca universal de la rusa Irina Privalova), la tercera en 100 con 10.60 tras la estadounidense Florence Griffith-Joyner (10.49) y la jamaicana Elaine-Thompson-Herah (10.54) y la 24ª en 200 (21.79). Y colaboró a la segunda mejor marca de siempre en el 4x100.