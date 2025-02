Abner Lloveras agranda su leyenda en una batalla sin reglas: sangre, puñetazos como cuchillos y un final inhumano

Hay cosas que no cambian sea cual sea el escenario, y a Abner Lloveras poco le importa competir en un octágono de la UFC, en Bellator o en un párking privado rodeado de ultras en KOTS (King of the Streets) o frente a las gradas llenas del Olímpic de Badalona en una auténtica fiesta de la violencia organizada por el 'youtuber' Jordi Wild en la tercera edición del Dogfight Wild Tournament.

Fue un auténtico espectáculo. Una locura de principio a fin. La pelea más sangrienta de la noche enfrentó a 'Skullman' Abner Lloveras, una leyenda de las artes marciales mixtas de 42 años, frente a Felipe Maia 'Praguinha', en una pelea de MMA sin guantes, sin reglas y durante un solo asalto sin interrupciones de 15 minutos.

Felipe salió dominante en el inicio de la pelea, sometiendo a un Abner perdido entre los golpes al rostro y a la cabeza del brasileño. Nadie en su sano juicio podría haber aguantado semejante volumen de golpes, pero 'Skullman' (hombre calavera) no es un cualquiera. Protagonizaron una pelea preciosa en el grappling, buscándose en todo momento la espalda el uno del otro.

LA PELEA DE LA NOCHE

Cuando parecía que el combate se le escapaba a Lloveras y que en cualquier momento sería el brasileño quien acabase ganando por sumisión, el peleador catalán le dio la vuelta al guion por completo. No le importó la diferencia de cuatro kilos respecto a su contrincante y Abner se lo acabó llevando tras ejecutar a la perfección una guillotina marca de la casa. El público, que lo había estado apoyando desde su entrada al octágono, estalló con su victoria.

Abner, visiblemente conmocionado tras la batalla y sin apenas poder mantenerse en pie (lógico), lanzó un mensaje tras su triunfo al lado de Jordi Wild, en catalán, dirigido a su gente: "¡Badalona, visca Catalunya! Gràcies a tots els que heu vingut aquí, us estimo a tots". Independentista catalán y antifascista declarado, Abner aprovecha cualquier oportunidad para reivindicar su cultura y sus orígenes. Cuando compitió en UFC, dobló la bandera de España y escribió Barcelona y Cataluña con rotulador. Es único, y es también el peleador más legendario de las MMA en nuestro país.