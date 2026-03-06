Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESCALADA

Abiertas las inscripciones para la Copa de España de Escalada de Bloque y Velocidad 2026 en Cáceres

Puedes inscribirte en el evento desde este enlace

El rocódromo 'Alberto Ginés'

El rocódromo 'Alberto Ginés' / ARCHIVO

SPORT.es

La ciudad de Cáceres será escenario los próximos 28 y 29 de marzo de la Copa de España de Escalada de Bloque y Velocidad 2026, una de las principales citas del calendario nacional de escalada deportiva.

La competición se celebrará en el rocódromo Alberto Ginés de la Ciudad Deportiva cacereña y reunirá a varios centenares de deportistas procedentes de toda España.

El evento, integrado en el calendario oficial de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), contará con las disciplinas de bloque (búlder) y velocidad, dos modalidades que actualmente forman parte del programa olímpico y que concentran gran parte del interés de las nuevas generaciones de escaladores.

Se espera la participación de alrededor de 300–350 escaladores de diferentes categorías, desde sub-15, sub-17 y sub-19 hasta absoluta, entre los que se incluyen deportistas de alto nivel del panorama nacional. Además, en la competición participarán también varios representantes extremeños.

La celebración de esta prueba situará a Cáceres como uno de los principales focos de la escalada deportiva en España durante ese fin de semana, reforzando además su posición como Ciudad Europea del Deporte 2026 y consolidando el papel del rocódromo Alberto Ginés como una de las instalaciones de referencia para este deporte.

