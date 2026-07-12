Abel García Marín: "Espero que el próximo Pogacar sea un chico de aquí"

¿Qué sensaciones te deja la experiencia del Tour en Catalunya?

Muy buenas. La verdad es que me he quedado con una imagen icónica y, sobre todo, con los comentarios que nos están llegando. La primera imagen es la del fervor de la gente, cómo todo el mundo hablaba y vivía el Tour a todos los niveles. Había un trabajo incluso desde la ciudadanía. Todo el mundo estaba involucrado en el evento. Y luego está la visibilidad, desde la primera hasta la última etapa que transcurrió aquí, en Cataluña.

¿Qué momento se te viene a la cabeza cuando piensas en lo que hemos vivido durante esos días?

Me quedo con las imágenes de las dos etapas que tuve la suerte de hacer en el coche de carrera y ver cómo, desde la salida de Tarragona hasta llegar a Barcelona, con las tres vueltas por Montjuïc, había gente en todos los municipios. Cada municipio lo vivió como una fiesta propia, con su identidad. En El Vendrell, por ejemplo, con el recuerdo a Pau Casals, una chica tocando el violonchelo... Fue impresionante. Y luego, la tercera etapa. Me quedo con la llegada arriba, en la Collada de Toses. Son imágenes que ves en el Tour, en lugares muy especiales, y Cataluña no tiene nada que envidiar a los puertos franceses. Buena muestra de ello son las imágenes que hemos tenido.

El Tour ha demostrado que Catalunya no tiene nada que envidiar a los grandes puertos franceses

Fue bastante espectacular la sensación de euforia que genera un evento así en la ciudad. A alguien que quizá no siga tanto el ciclismo le puede llamar la atención cómo la gente acude en masa para vivir una experiencia que, al final, dura apenas unos instantes...

Yo creo que el secreto es el deporte. Es el único ámbito capaz de convertir dos o tres segundos en un proyecto que dura semanas y que, además, deja un legado. Podemos verlo en los diferentes eventos deportivos que pasan cada semana, desde el deporte base hasta grandes acontecimientos como la Fórmula 1, MotoGP, una final de la Champions o cualquier otro evento de los que estamos disfrutando aquí en Cataluña, como el Campeonato de Europa de Trial que tuvimos hace unas semanas. El deporte tiene esa virtud. No solo se vive en el terreno de juego. Un partido de fútbol dura una hora y media más el descanso, pero la gente se desplaza y vive las 24 horas. Todo lo que pasa antes y después también forma parte del espectáculo. A veces ni siquiera vas únicamente por el evento. Vas a la Fórmula 1 o a MotoGP y solo el ambiente, lo que se habla y lo que se comenta ya forma parte de la experiencia.

El deporte tiene la virtud de convertir dos segundos en un proyecto que dura semanas y deja un legado

El president Illa le pidió que fuera el mejor Grand Départ de la historia, ¿Lo ha sido?

La valoración que hago es que sí. Cataluña tiene una gran capacidad no solo para producir eventos, sino para catalizarlos, para convertir un evento deportivo en algo mucho más grande. La presentación de los equipos, fusionando la arquitectura modernista en un año tan especial y en un entorno incomparable entre el Hospital de Sant Pau y la Sagrada Família, fue mucho más que una simple presentación de equipos. Aquí no solo organizamos eventos, también dejamos legado. La mejor muestra son los Juegos Olímpicos de Barcelona, que no solo transformaron la organización de unos Juegos, sino también un país.

Barcelona ha estado muy presente en el mapa internacional en los últimos meses. También por la visita del Papa. El otro día, hablando con unos amigos, hacían la broma de que en Barcelona había más ciclistas que católicos, porque hubo más gente siguiendo el Tour que asistiendo a los actos del Papa...

[Sonríe]. Yo creo que todo suma. No voy a entrar en competición, aunque vengo del ámbito del deporte y cada uno defenderá lo suyo. La experiencia de organizar, conjuntamente entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, un evento que no solo afectaba a Barcelona, sino también a Tarragona, Granollers, Les Angles o Puigcerdà, nos ha dado un grado de madurez muy importante en la organización de grandes acontecimientos. Más que un banco de pruebas, ha sido una experiencia que nos permite proyectarnos mejor de cara al futuro. Creo que son eventos que se complementan muy bien. Y ahora, además, en agosto tendremos el eclipse, que será otro gran acontecimiento, en este caso natural, y hemos demostrado que estamos preparados para organizar lo que haga falta.

Abel García, durante la entrevista / GORKA URRESOLA

¿Crees que Barcelona puede ser de nuevo en los próximos años el escenario del Grand Départ?

Me encantaría, aunque los equipos también tienen que descansar. Pero creo que Cataluña está preparada para lo que haga falta. El Grand Départ del año que viene ya está decidido, pero somos un país muy polifacético también en el ámbito deportivo y estamos preparados para lo que venga. Lo que espero para el futuro, desde el ámbito que nos toca defender, es que el próximo Pogacar sea un chico de aquí. Creo que eso es lo que consiguen eventos como este y el hecho de tener grandes referentes. Me gustaría que tuviéramos una Paula Blasi corriendo el Tour. Paula ya es una referente del ciclismo mundial y ojalá hubiera más corredores catalanes en las filas de los grandes equipos. Eso garantizaría lo que realmente queremos: que haya todavía más practicantes. El ciclismo vive un momento muy bueno, tanto en categoría masculina como femenina, y ahora toca aprovechar el gran trabajo que se está haciendo junto con la Federación Catalana de Ciclismo para seguir formando grandes corredores.

Graviteo puede marcar un antes y un después y demostrar que Montmeló no solo es motor

¿Qué corredor del pelotón actual te emociona más por su forma de correr?

Me ha sorprendido mucho Isaac del Toro, aunque le tengo un cariño especial a Sepp Kuss.Sepp está muy arraigado a Cataluña. De hecho, algún día me he cruzado con él entrenando por la zona del Coll de Pal, en Bagà. Es una persona muy querida. Podría decir Pogacar, pero es que Pogacar ya no me sorprende. El que realmente me ha sorprendido es Isaac del Toro. Creo que va a dar mucha guerra. Jonas Vingegaard tampoco me ha sorprendido demasiado porque, después del Giro que hizo, ya se veía que estaba muy fuerte. Pero es que les ha tocado competir con uno de los ciclistas que creo que va a marcar una época en la historia de este deporte. Estamos delante de un corredor espectacular.

Otro evento que también acogerá Barcelona, del 17 al 19 de julio, es el Graviteo Urban Sports Festival. ¿Qué impacto esperáis que tenga para Barcelona?

Es una visión de las nuevas tendencias hacia las que está evolucionando el deporte. El conseller habla mucho del deporte 360, de salir un poco del ámbito más tradicional y del momento puramente competitivo. Este evento nos permite demostrar que, más allá de la competición reglada y del alto nivel, también existe una competición alternativa, con formatos que conectan muy bien con los nuevos públicos y con las nuevas formas de consumo, sobre todo en televisión, redes sociales o a través de los highlights. Son deportes a los que tenemos que prestar mucha atención. Con el skate ya estamos, porque es deporte olímpico, pero también hay mucho recorrido, por ejemplo, con la escalada. La escalada en velocidad también es olímpica y en Cataluña tenemos la suerte de contar, en el CAR de Sant Cugat, con unas instalaciones de primer nivel mundial para preparar deportistas capaces de ofrecer luego un gran espectáculo, como será este evento. Además, Graviteo fusiona muchas cosas. Esa visión 360 que siempre recuerda Berni: espectáculos musicales, deportes de consumo muy rápido, baloncesto 3x3... a ver si Berni se anima a participar... Creo que va a ser un gran evento y de esos que marcan un antes y un después. También servirá para demostrar que el circuito de Montmeló no solo es un espacio para el motor.

¿Qué tipo de público esperáis?

Creo que, por ejemplo, la escalada ocupa un espacio muy intergeneracional. Tenemos desde los aficionados más clásicos, que ahora también se han animado a practicar en rocódromos o a competir, hasta quienes están transmitiendo esa cultura a sus hijos. Espero que el trabajo de coordinación y comunicación que se está haciendo sirva para llenar el evento, sobre todo de público familiar. Ese será el éxito: que una familia pueda desplazarse y vivirlo desde diferentes perspectivas. Desde quien practica hasta quien simplemente disfruta viendo competir a sus referentes. Muchas veces cuesta ver a los mejores especialistas porque no pertenecen a deportes considerados "top". Tener la oportunidad de ver a algunos de los mejores escaladores de Europa, tanto en roca como en velocidad, es una auténtica pasada. Es un consumo muy concreto, pero mueve muchísima gente. Yo he estado en eventos de skate y de scooter que también congregan muchísimo público y creo que puede ser una gran oportunidad para ver cosas espectaculares.

Si pudieras participar tú en alguna de estas disciplinas, ¿cuál elegirías? ¿En cuál crees que podrías defenderte mejor?

Creo que hay alguna prueba de duatlón y ahí podría defenderme en la parte de correr. En la bicicleta ya me cuesta un poco más. Ahora mismo me defiendo mejor haciendo lo que estoy haciendo: intentar que todo salga bien y que todo esté preparado para el día del evento. Al final es lo que siempre nos pide el conseller: dar lo máximo de nosotros mismos. Trabajando en red, como estamos haciendo con el gran equipo de Prensa Ibérica, al que también quiero agradecer el trabajo. Da gusto trabajar con gente que cree en los proyectos y entiende el deporte como un elemento de transformación y también de proyección. El conseller siempre nos dice lo mismo: hay que darlo todo para que sigamos quedando como siempre quedamos, que es muy bien en todo lo que hacemos.

Para terminar, quería preguntarte por el programa ARC 360, que acabáis de presentar y que plantea mejoras en la tecnificación y el alto rendimiento. ¿Por qué es importante este proyecto y qué ganará con él el deporte catalán?

Siempre digo que el día a día como secretario general del Deporte consiste en aprender. Y poder hacerlo al lado de un conseller que lo ha sido prácticamente todo dentro del deporte y que ahora tiene la responsabilidad de tomar las decisiones más importantes para el deporte catalán me ha permitido aprender muchísimo. Hay aspectos en los que muchas veces la gente no cae. Un deportista quizá entrena tres o cuatro horas al día, algunos incluso más, pero el resto del tiempo también sigue entrenando de otra manera. Es lo que llamamos el entrenamiento invisible. Y también tiene que prepararse para su vida después del deporte de élite. El objetivo de este proyecto es precisamente el que Berni recuerda siempre: que el deportista esté bien cuidado y tenga los mejores servicios, esté donde esté. Ya sea en el CAR de Sant Cugat o en el Centre de Tecnificació de Amposta. Hablamos de servicios que hoy son fundamentales para el rendimiento: nutrición, fisioterapia, apoyo psicológico... y un aspecto muy importante como la carrera dual, es decir, acompañar al deportista para que pueda desarrollarse tanto como deportista como persona. Y una parte esencial de esa formación personal, en pleno siglo XXI, es la formación académica.

¿El objetivo es acompañar al deportista mucho más allá del rendimiento puramente deportivo?

Exactamente. Queremos acompañarlos durante toda su carrera deportiva y también empezar a pensar qué ocurrirá cuando se retiren. Poder garantizar una transición en la que mantengan durante un tiempo esos servicios de los que siempre han dispuesto: fisioterapia, atención médica, nutrición... y, además, ayudarles en su incorporación al mercado laboral, ya sea dentro o fuera del deporte. En eso estamos trabajando. De hecho, la próxima semana se aprobará un decreto para que los deportistas puedan compatibilizar los premios y ayudas de la Generalitat con los premios económicos que ya reciben por ganar competiciones.

También habéis puesto el foco en mejorar las ayudas económicas para los deportistas. ¿Era una asignatura pendiente?

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Berni lo tuvo muy claro desde el principio: hay que ponérselo fácil. La carrera deportiva es muy corta y muchos deportistas tienen que aprovechar esos años para obtener también un rendimiento económico. Porque no todo es fútbol, ni tenis, ni golf. Hay muchos deportes en los que vivir de la competición es mucho más complicado. Cualquier ayuda que podamos aportar desde la administración es una forma de devolverles una parte de todo lo que ellos nos han dado. Y aquí Berni también tiene una idea muy clara. Todo el mundo quiere hacerse la foto con el deportista que acaba de ganar una medalla. Pero nosotros creemos que primero tenemos que ganarnos el derecho a hacernos esa foto. ¿Qué he hecho yo por ese deportista para merecer su respeto y poder estar a su lado? La visión de esperar a que gane para llamarlo o acercarse a él no sirve. Hay que hacer el trabajo antes, durante y, sobre todo, pensando en el después de su carrera deportiva.