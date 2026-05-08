Los 96 segundos fatídicos de Ángel Hidalgo en el Estrella Damm Catalunya Championship

La segunda jornada del Estrella Damm Catalunya Championship, que se disputa en el RCG El Prat tuvo como protagonista al campeón del Open de España 2024, el malagueño Ángel Hidalgo, que fue penalizado por juego lento y le costó un golpe mediada la vuelta.

Una penalización que no se pudo quitar de la cabeza durante toda la vuelta para finalizar con un total de -2 y pendiente toda la tarde si podría jugar el fin de semana después de discutir un buen rato con el director del torneo, Miguel Vidaor, que no cedió a las presiones del jugador.

Vidaor quiso aclarar todo lo sucedido que fue uno de los grandes temas de conversación durante la jornada. “Cuando un grupo pierde posición, por la norma de juego lento, lo primero que se hace es monitorizarlo. Ese monitoring no cuenta oficialmente, simplemente se toman tiempos durante tres hoyos para comprobar si recuperan la posición”, explicó Vidaor.

El malagueño, en su último hoyo antes de discutir su penalización de un golpe / SPORT

Perder la posición de nuevo

“En este caso, el grupo volvió a colocarse en posición después de un par de hoyos, pero en los segundos nueve, han vuelto a perderla por segunda vez y entonces ya no es un monitoring, sino un timing, que sí es oficial y computa durante la temporada. Cuando un jugador acumula ocho timings oficiales en una temporada recibe una multa”, explicó.

“Además, desde hace un par de años nuestro comité de jugadores nos pidió introducir normas más duras, y hay otra norma de juego lento, aprobada por el comité que se llama ‘excessive shot’ time o tiempo para un golpe excesivo.

"Quiere decir que cuando un jugador pasa de 80 segundos o 70 segundos más cinco de tolerancia, es un excessive shot time, no tiene repercusión a nivel de penalidad, pero sí multas”

El director del torneo salió a explicar los motivos de la penalización a Ayora / SPORT

96 segundos fatídicos

“El problema es que cuando estás siendo monitorizado o se están tomando tiempos oficiales, si te pasas en un golpe de esos 80 segundos + 5 de tolerancia, es un golpe de penalidad directo. Y Ángel, desgraciadamente en el hoyo 7 ha tardado unos 96 segundos en dar el golpe”, dijo Vidaor.

“A nadie le gusta pasar por esto, pero las normas son las normas y no tenemos más remedio que aplicarlas. No podemos tener en cuenta si esa penalización afecta al corte, al liderato o a cualquier otra circunstancia”.

“Ángel argumentó que pudo haber tenido alguna distracción del público y que era un lie muy complicado, pero no tenemos evidencia en la grabación que hizo el árbitro con su teléfono”.

“El árbitro es el último que quiere estar en esa situación, pero las normas hay que cumplirlas”, finalizó, reconociendo que se cumplió el reglamento y la penalización fue ajustada a las reglas.