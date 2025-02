La 6ª edición de las becas Titan Life de KH-7 otorga dos plazas gratuitas para la Skoda Titan Dester Morocco 2025

La solidaridad en el deporte trasciende de las metas y los podios y se convierte en una fuerza transformadora que impulsa proyectos que cambian vidas y construyen un mundo más justo. La Škoda Titan Desert Morocco no solo desafía los límites físicos, sino que también es un escenario donde la solidaridad cobra vida, gracias a iniciativas como las becas KH-7, que reconocen y apoyan proyectos que buscan mejorar la sociedad desde el corazón del desierto.

Desde hace seis años, KH-7 ha asumido un papel protagonista en este compromiso a través de las Titan Life Becas by KH-7, que ofrecen dos inscripciones gratuitas para la edición 2025. Estas becas están destinadas a proyectos solidarios que mejoren la sociedad en la que vivimos, sin importar su naturaleza, siempre que tengan un fin social claro.

En la edición del año pasado los ganadores fueron: Dar visibilidad a lo invisible, Un proyecto de Moove Foundation destinado a la Fundación de la Esclerosis Múltiple (F.E.M). Y Titan.Dejahuella.ONT, una iniciativa destinada a concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos a través del deporte.

Históricamente han destacado proyectos inspiradores como el de Lester Fernández, que, a través de su iniciativa Happy Wheels, visibilizó los desafíos de las personas con discapacidad física, convirtiéndose en el primer participante con un 81% de discapacidad en completar las tres pruebas Titan: Marruecos, Almería y Arabia. Jaume Rovira, con su proyecto Repartir Ilusión, llevó alegría a niños marroquíes en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de kits solidarios o Pau Salvà, que recaudó fondos para garantizar que niños con hemofilia en Marruecos tuvieran acceso a tratamientos que les permitieran llevar una vida más normal.

Skoda Titan Desert / KH-7

Para optar a una de estas dos becas, los interesados deben enviar a la dirección info@skodatitandesertmorocco.com un texto explicativo (de no más de 250 palabras) y un vídeo subido en alguna plataforma pública (de alrededor de 2:30 de duración) explicando su iniciativa. El plazo límite para el envío de la candidatura será el 5 de marzo a las 11.00 AM. Desde esta fecha y hasta el 12 de marzo a las 11:00 AM, todos los proyectos solidarios recibidos serán publicados en la web, donde podrán ser visionados y consultados por los usuarios. Serán ellos y ellas quienes voten por quienes consideren más merecedores de estas becas.

Los cinco proyectos con más votos pasarán a la última fase de selección. Un jurado formado por el presidente de KH7 Lloreda, Josep Maria Lloreda, un Titan Legend y el CEO de Titan World Series, Jesús García, votarán y elegirán a los dos proyectos ganadores, que serán premiados con una inscripción a la Škoda Titan Desert Morocco 2025.

Compromiso con el medio ambiente: Residuos 0

KH-7 también pone su foco en la sostenibilidad. Durante la carrera, se promueve la concienciación sobre el respeto al entorno y al país y las comunidades locales que acogen a los participantes. Bajo el lema Residuos 0 se implementan acciones concretas para minimizar el impacto ambiental, como la recolección y reciclaje de desechos durante la carrera, la limpieza del campamento y la instalación de contenedores para evitar la contaminación.