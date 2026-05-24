El 50º Trofeo Hassan II y la 29ª Copa Lalla Meryem clausuraron una semana muy especial en el Royal Golf Dar Es Salam

El 50.º Trofeo de Golf Hassan II y la 29.ª Copa Lalla Meryem clausuraron una semana de aniversario para la historia en el Royal Golf Dar Es Salam. Celebradas ambas competiciones bajo el Alto Patrocinio de Su Majestad el Rey Mohammed VI y bajo la Presidencia de Su Alteza Real el Príncipe Moulay Rachid,la 50.ª edición del Trofeo de Golf Hassan II y la 29.ª edición de la Copa Lalla Meryem llegaron a su fin en el Royal Golf Dar Es Salam de Rabat con un éxito absoluto.

Fundado en 1971 por el difunto Su Majestad el Rey Hassan II, el Trofeo de Golf Hassan II celebró sus Bodas de Oro este año. Cincuenta ediciones después, el torneo sigue encarnando unavisión fundacional: convertir el golf en un vehículo para la proyección internacional, la hospitalidad y el descubrimiento de Marruecos. Este legado se ha transmitido de generación en generación, preservando los elementos que definen la identidad del torneo: una historia profundamente marroquí, una conexión especial con campeones y una experiencia distintiva que se ofrece tanto a jugadores como a espectadores.

Victorias de Scott Hend y Anna Huang

En el Campo Rojo del Royal Golf Dar Es Salam, el australiano Scott Hend se alzó con la victoria en el 50.º Trofeo de Golf Hassan II con una puntuación total de 15 bajo par. Un birdie en el hoyo 18 le permitió sellar el título e inscribir su nombre en la historia de la competición.

Los dos ganadores del torneo, con la tradicional daga que se llevan en honor a su victoria en Rabat / PGA CHAMPIONS

Se convierte en el primer jugador australiano en ganar el evento, uniéndose a un cuadro de honor que, durante más de cinco décadas, ha reunido a algunas de las figuras más importantes del golf internacional. Su victoria añade un nuevo capítulo a la historia del Trofeo de Golf Hassan II, cuya fuerza reside en una identidad singular: un estrecho vínculo con los campeones y la constante ambición de presentar Marruecos al mundo a través del golf.

En el Campo Azul, la canadiense Anna Huang ganó la 29.ª Copa Lalla Meryem con una puntuación total de 14 bajo par. Se convierte en la primera jugadora canadiense en inscribir su nombre en el palmarés de la Copa Lalla Meryem.Creada en 1993 por Su Majestad el Rey Hassan II y incluida en el calendario del Ladies European Tour desde 2010, la Copa Lalla Meryem sigue ocupando un lugar destacado en el golf femenino internacional. Organizada durante la misma semana y en el mismo campo que el Trofeo de Golf Hassan II, refleja una tradición marroquí arraigada en la apertura, la visibilidad y el reconocimiento del deporte femenino.

El golf femenino marroquí estuvo bien representado en el Royal Dar Es Salam / LET

La Copa Lalla Meryem también ofreció una importante plataforma para las jugadoras marroquíes, con siete representantes nacionales compitiendo este año. Dos de ellas superaron el corte y disputaron la tercera ronda. Maha Haddioui finalizó en el puesto 39, con un total de par.

Con la mira en el futuro

Más allá de la competición en sí, esta edición de aniversario reafirmó la vocación del Trofeo de Golf Hassan II y la Copa Lalla Meryem como eventos abiertos al público más amplio posible. Durante una semana,Royal Golf Dar Es Salam se convirtió en un espacio de vida, descubrimiento y experiencia compartida, con acceso gratuito y un ambiente acogedor diseñado para que el mayor número de personas posible pudiera participar en estaedición histórica a través de la Villa del Torneo, las zonas de restauración, el entretenimiento y las actividades de iniciación al golf.

Los jóvenes también desempeñaron un papel importante a través del Pro-Am Hassan II Kids Cup by First Tee, celebrado en el Green Course. Al reunir a niños del programa First Tee Morocco con golfistas profesionales, tanto hombres como mujeres, este formato puso de relieve la dimensión educativa del golf y su papel en la transmisión de valorescomo el respeto, la confianza, la disciplina y la perseverancia.

Todos los jóvenes jugadores que participaron en el Clínic se fotografiaron junto a Miguel Ángel Jiménez, defensor del título / PGA CHAMPIONS

Esta 50ª edición del Hassan II Golf Trophy y la 29.ª Lalla Meryem Cup confirmaron la singularidad del modelo marroquí: una cultura del golf arraigada en la historia de Marruecos, abierta al mundo y profundamente comprometida con la hospitalidad, la transmisión y la construcción del futuro.

La Real Federación Marroquí de Golf y la Asociación Hassan II Golf Trophy felicitan a los ganadores, a los golfistas, a los patrocinadores, a los voluntarios, a los equipos organizadores y al público, quienes contribuyeron al éxito de esta semana de aniversario.