El 3X3 Challenger Mataró tendrá diferentes actividades paralelas

En el Puerto se instalarán tres pistas. Una principal, escenario de la competición oficial con los 16 equipos de 12 países que se disputarán el pase a la gran final de Macao; y otras dos donde se disputarán otras competiciones.

El recinto se abrirá a las 9 de la mañana los dos días y se cerrará una vez finalizado el último partido (23 h el sábado y 22 h el domingo).

El sábado a las 10.30 h empezará a disputarse el Qualifying Draw. Esta fase del torneo reúne a seis equipos que se disputarán las últimas dos plazas del Challenger por la fase de grupos de la tarde. Durante la mañana se celebrarán diversas actividades paralelas, como la primera fase del torneo de 1c1 y el torneo paralelo de 3x3. Las inscripciones todavía están abiertas a través del correo contact@mataro3x3.com.

El domingo 28 por la mañana se disputará la competición con sillas de ruedas y de discapacidades intelectuales. Una jornada de deporte adaptado donde también habrá una jornada de concienciación para probar el deporte adaptado y disputar partidos entre personas del público, amarristas del puerto y equipos de los patrocinadores que se quieran apuntar para probar el deporte adaptado.

Y ya por la tarde - noche del 28 de septiembre será el turno de la Copa Maresme 3x3 donde equipos de categoría infantil disputarán en las pistas del challenger la última de las actividades paralelas.

Para cerrar la gran fiesta del baloncesto, el domingo a las 17.10 h empezarán las eliminatorias de cuartos de final. A las 19.15 h será el turno del espectacular concurso de mates y la gran final se disputará a las 21 h. Antes de la final estará la ceremonia de clausura.

En el recinto habilitado para la fiesta del baloncesto habrá una fan zone con una zona de videojuegos, un bar, las dos pistas anexas y los stands de los patrocinadores.

Habrá exposición de coches de concesionarios del Maresme y junto al recinto se celebrará la cuarta edición de la feria Biosalut, organizada por el NEM - Negocio Empresa Mataró. Es un evento que reunirá una amplia variedad de productos sostenibles a la venta, que incluirán alimentos ecológicos, cosmética natural, ropa orgánica y otros muchos artículos respetuosos con el medio ambiente.

La Unión Deportiva de Mataró (UEM) y el Ayuntamiento de Mataró son los coorganizadores de esta iniciativa que llega a la ciudad como único emplazamiento de la Península Ibérica.

La iniciativa es uno de los puntos del Plan de Mandato 2023-2027 de «apoyo a los eventos deportivos que den relevancia al nombre de la ciudad» y uno de los acuerdos entre el gobierno municipal (PSC y En Comú Podem) y Junts per Mataró por la estabilidad presupuestaria.

El 3X3 Challenger Mataró también lo hacen posible el Puerto de Mataró, la Generalidad de Cataluña, la Diputación de Barcelona, con el apoyo de estas empresas: Wilson, Pando integral cooking, Bounce, #3X3CH, Cruz Blanca, Impreso, Sport, Beiersdorf, RENFE, Anytime Fitness, Táctico, Wintym, Auto, Bull, Mataró Bus, Pizarras baloncesto, Tío Bigotes.

Para más información sobre la competición consulte aquí: https://www.mataro3x3.com/