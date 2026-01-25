Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.

Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.

El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.