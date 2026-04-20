Los '26 magníficos' para seguir haciendo historia en los World Relays

La selección española maravilló el año pasado en Guangzhou (China) en los World Relays o Mundial de Relevos, un nuevo invento de World Athletics que está funcionando de maravilla y que sirve como clasificatorio para las siguientes citas universales y como banco de pruebas en las seis disciplinas: los 4x100 y los 4x400 femeninos, masculinos y mixtos.

Tanto, que España terminó tercera en el medallero en una cita con bastantes ausencias con un histórico oro con récord nacional del 4x400 femenino con Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y una Blanca Hervás que conversó la pasada semana con SPORT, y la no menos meritoria plata del 4x400 femenino (Esperança Cladera, Jaël Bestué, la polivalente Paula Sevilla y Maribel Pérez). Junto a ambos, también se clasificó para el Mundial de Tokio el 4x400 mixto (David García, Carmen Avilés, Samuel García y Hervás).

La octava edición de los World Relays se disputará los días 2 y 3 de mayo en Gaborone, capital de Botswana (una de las mecas del 4x400 masculino, prueba en la que es la vigente campeona mundial). Y España acudirá con los seis equipos y con 26 atletas (14 hombres y 12 mujeres), después de que este lunes la Federación Española anunció la preselección una vez concluida la concentración de la semana pasada en el CAR Sant Cugat.

El 4x400 mixto, hace dos años en Guangzhou / RFEA - SPORTMEDIA

En esta ocasión, los World Relays otorgarán seis plazas directas para el revolucionario Ultimate Championships que vivirá su primera edición en septiembre en Budapest (Barcelona puja por la edición de 2027), así como 12 puestos de los 16 en juego para el Mundial del año que viene en Pekín. Cabe recordar que la siguiente edición del campeonato se disputará en 2028 en Nassau (Bahamas), sede de las tres primeras ediciones.

Además, la cita llega en un momento dulce que encumbra el Plan Nacional de relevos de la RFEA que tantas críticas despertó en su creación (mea culpa incluido). La plata en 4x400 mixto y el bronce en 4x400 femenino en el reciente Mundial bajo techo de Torun se suman a las actuaciones históricas que lleva años regalando el atletismo español... como las tres medallas en la Copa del Mundo de marcha por equipos, más el bronce de Aldara Meilán en 20 km femeninos.

LA PRESELECCIÓN

Hombres:

-4x100 metros: Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Ander Garaiar, Jorge Hernández y Jaime Sancho.

-4x400 metros: Julio Arenas, Bernat Erta, Markel Fernández, Samuel García, David García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos.

Mujeres:

-4x100 metros: Jaël Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Esther Navero, María Isabel Pérez y Aitana Rodrigo.

-4x400 metros: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián y Paula Sevilla.

Mixto:

-4x100 metros: Jaël Bestué, Andoni Calbano, Alberto Calero, Lucía Carrillo, Juan Carlos Castillo, Esperança Cladera, Guillem Crespí, Ander Garaiar, Jorge Hernández, Esther Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo y Jaime Sancho.

-4x400 metros: Julio Arenas, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Bernat Erta, Markel Fernández, Samuel García, David García, Manuel Guijarro, Blanca Hervás, Óscar Husillos, Ana Prieto, Eva Santidrián y Paula Sevilla.