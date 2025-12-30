2025, el mejor año de la historia de Talent Femení

Un crecimiento sostenido en el número de socias, un conjunto de nuevas iniciativas para potenciar la presencia femenina en el tejido empresarial y la consolidación de diversos proyectos que ya son claves en las comarcas del Penedès y del Garraf han hecho que el año 2025 se pueda considerar el mejor de la historia de Talent Femení.

Los nuevos proyectos, como la iniciativa de crear la Primera Trobada de Dones de Catalunya, que tuvo lugar el pasado 23 de mayo a Sant Pere de Ribes, la organización de networkings empresariales para liderar a las socias, la participación en diversas jornadas, entre ellas, las jornadas, el Forúm Beijing+30 y la diada Dona Enginyera, junto a los tradicionales encuentros de socias, el Sopar de Blanc y el Dinar de Nadal, han sido parte de este exitoso año.

El éxito de este 2025, también engloba el trabajo de visualizar el liderazgo empresarial de nuestras socias gracias a los cuatro espacios de radio organizados y dirigidos por la vicepresidenta Montserrat Balada y por la presencia en este diario SPORT, donde Balada ha escrito los artículos que durante este 2025 han dado visibilidad a la asociación.

El broche de oro de este 2025 fue la gala de premios Talent Femení; que este año se celebró el 14 de noviembre. En la gala, que ya ha cumplido su primera década, se premió a diez mujeres de gran influencia en el liderazgo femenino y empresarial de nuestro país y del territorio internacional. Con motivo de la conmemoración de estos primeros diez años de gala, se editó y distribuyó el libro Talent Femení, en dónde se recoge el nacimiento, crecimiento y formación de la asociación durante estos 10 años.

Susana Villagrasa, la presidenta de la asociación empresarial destacó en esta gala la importancia de la valentía de haber formado parte de las pioneras en cuanto a asociacionismo femenino en el mundo empresarial. Una de las claves és la presencia de Talent Femení en organismos oficiales

como la comisión del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), el órgano colegiado de participación y consulta de l’Institut Català de les Dones que integra las representaciones de las entidades que trabajan en programas en favor de la igualdad y la promoción de las mujeres.

“Esta junta ha sido un ejemplo de la importancia de tener un equipo competitivo y unido para lograr objetivos con el máximo de éxito y conciliación”, afirmó la presidenta de la asociación Talent Femení Susana Villagrasa, elogiando la actual junta que ella misma preside, vicepresidenta: Montserrat Balada; secretaria: Débora Camero; Vocales: Laura Casals, Carmen Prat, Valentina Mariotti, Nuria Camps, Raquel Romero y Sandra Fabré.