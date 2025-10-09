El 1x1 de los culturistas que representan a España en el Mr Olympia 2025

Las Vegas vuelve a convertirse en el centro neurálgico del culturismo con la llegada del Mr. Olympia 2025, que se celebra del 9 al 12 de octubre. España aterriza con una delegación ambiciosa que resume el auge del deporte en casi todas las categorías del certamen: desde la revelación confirmada de Josema 'Beast' hasta el ansiado estreno de 'Madelman', los mejores atletas del país llegan con ganas de pisar con fuerza sobre la tarima y demostrar el trabajo de todo el año.

Hay nombres que pisarán por primera vez el escenario más exigente del planeta y otros que repiten con la experiencia de haber sentido ya el foco de todas las miradas en la competición más importante del mundo. A la espera de los resultados que se avecinan desgranamos en SPORT, uno por uno, a los representantes españoles entre varias categorías de peso. Un mapa imprescindible para entender quién es quién cuando se apaguen las luces, suene la música y la tarima de Las Vegas dicte sentencia.

José Manuel Muñoz Quiles (Josema Beast) - Classic Physique

Nacido en Yecla (2001), es el gran referente del culturismo español y el presente y futuro de la categoría Classic Physique tras el adiós de 'Cbum' (497 mil seguidores en Instagram). Ya dio la sorpresa el pasado año en el Mr Olympia con un 6ª lugar y viene con ganas de volver a liarla. Un físico descomunal con apenas 23 años que destaca por su tamaño, por su condición inmejorable y por su densidad en la espalda. Habrá que ver si puede dar pelea a hombres como Ramon Dino o Mike Sommerfield y pelear con ellos codo a codo dentro de un top-3.

Kim Angel - Classic Physique

Nacido en Barcelona (1992) y criado en Suiza, es uno de los mayores referentes del culturismo español de la última década y uno de los primeros exponentes a nivel profesional de nuestro país (340 mil seguidores en Instagram). Inició su carrera profesional en la categoría Men’s Physique y acabó dando el paso a Classic, donde consiguió el pase al Mr Olympia que tanto ansiaba. Esta será su segunda participación en Las Vegas tras un 19º puesto en la pasada edición. Viene con mejoras muy evidentes y un físico espectacular.

José María Mete Bueriberi (Madelman) - 212 Olympia

Nacido en Guinea Ecuatorial (1989) y afincado en España desde los cuatro años, es uno de los atletas más destacados del panorama nacional y con un físico prodigioso (1,1 millón de seguidores en Instagram). Es su primer Mr. Olympia y será su primera vez en un escenario tan exigente después de sus problemas con el visado en anteriores ediciones. Llega con todas las mejores previsiones y con un gran cartel tras llevarse tres campeonatos PRO en la temporada (el cambio de Classic Physique a 212 le ha sentado de maravilla). Ya instalado en Las Vegas, se vio con el gran favorito Keone y tiene el objetivo de dar la sorpresa y colarse en un top-5.

Mauro Fialho - Men's Physique

Nacido en Sao Paulo en 1989, emigró a España con 7 años y hoy es uno de los referentes de la escena hispana del culturismo en nuestro país como Men's Physique (390 mil seguidores en Instagram). Después de su participación en 2024, llega de otra manera a este Mr Olympia respecto al año pasado, buscando dar una imagen más competitiva y con ganas de colarse entre las primeras posiciones de la tarima. Un físico que le responde al 100% y que llega más duro que nunca con las mejoras en la espalda y los brazos.

Germán Pastor - Classic Physique

Con 44 mil seguidores en Instagram y tres Mr Olympia a sus espaldas, Germán Pastor es uno de los veteranos de nuestro país. Compitió recientemente en Irlanda y su objetivo no es otro que pasar del primer 'call out' y buscar su lugar en el segundo, dentro de una categoría donde el nivel está altísimo. Es un físico espectacular de frente con una buena línea en 'X', pese a que la gran incógnita es ver cómo llega en la parte posterior.

Jesús Rodríguez Sendra - Classic Physique

Será su segundo Mr Olympia, y con 24,3 mil seguidores en Instagram representa la viva imagen de la vieja escuela. Es un atleta que llega con un punto de condición siempre extremo, con una línea muy buena para la categoría y una madurez muscular bestial. Llegó a darle pelea a Josema en su día. Pelear por entrar en el tercer 'call out' podría considerarse toda una victoria para él.

Sidy Pouye - Men's Physique

Apodado como 'El guerrero africano' y con 36,3 mil seguidores en Instagram, compite en la categoría Men's Physique con un físico precioso, la misma que Mauro Fialho. Ya está en Las Vegas, listo para dar guerra y buscar avanzar en los 'call outs' para mejorar el 12º puesto que logró en 2024.

Fuera de la tarima quedará, por lesión, uno de los grandes nombres propios del '212': Ángel Calderón Frías. Aunque su clasificación figuraba en el listado, el valenciano confirmó en julio que se perdía el Olympia por una intervención en el tríceps. Es una baja de peso para la categoría y para la 'armada española'.