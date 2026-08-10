17 españoles y la final del 4x400 mixto, en la primera jornada de los Europeos

Tras la baja de la maratoniana extremeña Laura Luengo, España ha viajado finalmente a los Europeos de Atletismo de Birmingham con 93 atletas (46 hombres y 47 mujeres), aunque no terminarán participando todos ellos, al estar bastantes casos en función de su participación en los relevos.

Con la marchadora granadina María Pérez como gran estrella, las otras grandes opciones son el vallista Quique Llopis, los ochocentistas Mohamed Attaoui y David Barroso, la longitud femenina con Tessy Ebosele y Fátima Diame, el también marchador Paul McGrath, Mariano García y Adri Ben en 1.500 y los relevos, sin olvidar las medallas de maratón por países.

Otra opción importante son los relevos, que en los últimos años han ofrecido una plata en 4x400 masculinos en los Europeos bajo techo de Apeldoorn'25, sendas quintas plazas del 4x100 femenino en los Mundiales de Eugene'22 y Tokio'23, la séptima del 4x400 mixto en el Mundial de Tokio'25 y grandes resultados en los World Relays como el oro del 4x400 femenino en 2025.

María Pérez opta al oro en la media maratón de marcha / RFEA - SPORTMEDIA

Este lunes se disputará la primera jornada de los Europeos en el Alexander Stadium de Birmingham con la presencia de 17 españoles (16 si 'repite' Ángel González en el 4x400 mixto tras el 400) y con la primera opción de medalla con la final directa del 4x400 mixto a las 22.40 horas, en principio con Paula Sevilla y Blanca Hervás como jefas de filas. Pero... echemos un vistazo a toda la actividad española del día.

SESIÓN MATINAL

11.35 horas. Peso femenino (clasificación). María Belén Toimil.

La gallega Belén Toimil será la encargada de abrir la participación española en la clasificación del peso femenino. Será la cuarta en el Grupo B y se piden 18,20 metros (o las 12 primeras), una distancia que no ha lanzado este año (17,80), pero que está por debajo de su récord de España (18,80). La gran favorita es la neerlandesa Jessica Schilder, única que ha pasado este año de 21 metros (21,09). La final será este mismo lunes a las 20.03 horas.

11.45 horas. 800 masculinos (series). Mohamed Attaoui, David Barroso y Pablo Sánchez-Valladares.

Se correrán cuatro series y hay con premio para los tres primeros y los cuatro mejores tiempos. El exazulgrana Pablo Sánchez-Valladares (1:45.13 como marca del año y 1:44.46 de récord personal) corre la primera a las 11.45 horas frente al belga Elliot Crestan, el hispanomarroquí Mohamed Attaoui (1:44.28 y 1:42.04) se medirá al británico Ben Pattison a las 11.54 horas en la segunda y el extremeño David Barroso con sus 1:43.60 este año saldrá en la tercera con el italiano Francesco Pernici (11.03 h).

David Barroso es una de las sensaciones del año / RFEA - SPORTMEDIA

12.25 horas. 100 lisos femeninos (preliminares). Maribel Pérez.

La sevillana Maribel Pérez tendrá que superar una previa con 24 participantes divididas en tres series y con la clasificación para las 12 mejores. Con 11.07 como marca personal, los 11.15 que ha logrado en 2026 la sitúan sexta, por lo que no debería tener problemas. Saldrá por la calle tres en la primera serie (12.25 h) junto a la británica Imani Lansiquot (11.02). Las semifinales se disputarán a las 21.10 horas y la final, a las 22.50 horas.

12.30 horas. Longitud masculina (clasificación). Jaime Guerra, Eusebio Cáceres y Lester Lescay

Los tres españoles buscarán el pase a la final desde las doce y media, para la que se piden 8,15 metros o estar entre los 12 primeros. El catalán Jaime Guerra (8,15 este año y 8,17 como mejor marca) será el 11º en el Grupo A y el veterano Eusebio Cáceres (8,19 y 8,35) saltará decimotercero, con el búlgaro Saraboyukov entre ellos. El hispanocubano Lester Lescay (8,22 y 8,35) será el 14º del Grupo B, tres lugares después del gran favorito, el griego Tentoglou.

Jaime Guerra, a por la final / RFEA

12.55 horas. 400 metros masculinos (preliminares): Ángel González

A sus 22 años, el campeón nacional Ángel González será el único español en una categoría masculina muy lastrada por la exigente preparación para los World Relays, en los que se clasificaron para el Mundial de Pekín'27 en 4x400. Con 24 atletas en tres series y 12 billetes para la siguiente ronda, la marca personal del madrileño lograda este año (45.53) lo sitúa decimotercero. Correrá por la calle 5 en la segunda serie (13.03 h) junto al belga Dylan Borlée.

SESIÓN VESPERTINA

20.10 horas. Martillo femenino (clasificación). Laura Redondo y Andrea Sales

La mejor martillista española de la historia y el futuro de la especialidad buscarán el pase a la final desde las 20.10 horas, para la que se piden 71,50 metros o estar entre las 12 mejores. La veterana Laura Redondo ha lanzado este año 70,89, su récord nacional es 72,00 y será la segunda del Grupo A, mientras que la joven campeona nacional Andrea Sales ha logrado este año su mejor marca (70,58) y lanzará en quinto lugar en el Grupo B.

20.35 horas. 100 metros vallas femeninos (preliminares). Lerato Pagès

Con 21 años, la catalana de adopción Lerato Pagès debutará como absoluta y lo hará en unas exigentes preliminares de las vallas altas. La reciente campeona de España ha logrado este año su mejor marca (13.06), con la que tan solo supera a dos de las 24 participantes con 12 billetes en juego. La clasificación parece una quimera y su objetivo debe ser adquirir experiencia y acercarse más a los 13 segundos. Saldrá en la calle cuatro de la tercera serie (20.40 h).

22.00 horas. 3.000 metros obstáculos femeninos (semifinales). Marta Serrano

La madrileña Marta Serrano será la única representante española femenina en los 3.000 metros obstáculos, que vivirán las semifinales este lunes y la final el jueves. Con 9:21.00 como marca personal, los 9:29.44 que ha logrado este año la campeona de España la sitúan sexta en la primera serie (pasan las ocho primeras). Marta Serrano debería acceder a la final, pese a la presencia de la reciente mamá alemana Gesa Felicitas Krause o de su compatriota Lea Meyer, entre otras.

Marta Serrano ya es una realidad / RFEA

22.40 horas. 4x400 MIXTO. FINAL DIRECTA

El relevo largo mixto es la gran esperanza española para lograr la primera medalla de los Europeos, si bien no se conocerá la composición del cuarteto hasta un rato antes de las once menos veinte. Será final directa con ocho participantes y el récord nacional de este año (3:09.89) sitúa a España segunda de 2026, a 20 centésimas de Gran Bretaña. La incógnita es quiénes acompañarán a Paula Sevilla y a la 'finalizadora' madrileña Blanca Hervás. ¿Debutará Asabu Pinés a sus 21 años?