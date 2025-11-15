Golf
15 españolas lucharán por el título en el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino
Carlota Ciganda y Azahara Muñoz liderarán a la armada española del 27 al 30 de noviembre en el Real Guadalhorce CG
El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 reunirá del 27 al 30 de noviembre a un bloque estelar de jugadoras españolas encabezado por dos referentes del golf continental: Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.
Ambas llegan con dos títulos en su palmarés y con la oportunidad de convertirse en la primera tricampeona de la historia del Open, un hito que añade emoción y expectación a la gran final del Ladies European Tour (LET). Ciganda defenderá el título logrado en 2024 en el propio Real Guadalhorce Club de Golf, mientras que Azahara regresa a Málaga con la ambición de volver a brillar ante su afición.
Junto a ellas competirá un grupo de trece españolas que aportan experiencia, talento y profundidad competitiva. Entre ellas figuran jugadoras con victorias en el LET como Nuria Iturrioz (vencedora este año en el Aramco Houston Championship) Ana Peláez, Marta Martín y María Hernández, además de perfiles consolidados como Luna Sobrón, Blanca Fernández, Teresa Toscano, Harang Lee, Amaia Latorre, y Marta Sanz. Todas ellas conforman un conjunto compacto y competitivo que aspira a un papel destacado en el cierre de la temporada europea.
Amateurs de gran nivel
Completa la representación española un trío de amateurs de primer nivel: Paula Martín (nº 2 del ranking mundial amateur y campeona este año del British Amateur), Andrea Revuelta (nº 3 del ranking mundial amateur y quinta clasificada en el Open de 2024) y Adriana García Terol (vigente campeona de España Absoluto).
Las tres lucharán por el Premio Celia Barquín, galardón que distingue a la mejor amateur del Open y que se ha consolidado como un reconocimiento clave para las nuevas generaciones del golf español. Su presencia garantiza una batalla de enorme nivel y proyecta el protagonismo de la cantera nacional.
El Real Guadalhorce Club de Golf acogerá por segundo año consecutivo la gran final del LET tras el éxito organizativo y deportivo de 2024. El recorrido malagueño, técnico y exigente, volverá a ser un escenario idóneo para un campeonato marcado por la igualdad y la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.
Con dos estrellas aspirando a hacer historia, un nutrido grupo de españolas en plena madurez competitiva y tres amateurs llamadas a liderar el futuro del golf nacional, el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 promete una semana vibrante en un entorno que ya es referencia del circuito europeo.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- La confesión de Carles Puyol sobre sus hijas que sorprende a la afición del Barça: 'A mis familiares no les hablo mucho de fútbol
- Ya hay una vía de salida para Ter Stegen en el mes de enero
- Así son los delanteros a los que sigue el Barça
- Informe sobre la situación económica del Barça: "El Barça, una montaña de deudas"
- Chris Aceto, mejor preparador del mundo y experto en fitness, señala el punto débil de Joan Pradells: 'Es como dos personas distintas
- Pedri desvela su jugador favorito de La Masia
- Barça-Harry Kane: las claves de la operación