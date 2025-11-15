15 españolas lucharán por el título en el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 reunirá del 27 al 30 de noviembre a un bloque estelar de jugadoras españolas encabezado por dos referentes del golf continental: Carlota Ciganda y Azahara Muñoz.

Ambas llegan con dos títulos en su palmarés y con la oportunidad de convertirse en la primera tricampeona de la historia del Open, un hito que añade emoción y expectación a la gran final del Ladies European Tour (LET). Ciganda defenderá el título logrado en 2024 en el propio Real Guadalhorce Club de Golf, mientras que Azahara regresa a Málaga con la ambición de volver a brillar ante su afición.

Junto a ellas competirá un grupo de trece españolas que aportan experiencia, talento y profundidad competitiva. Entre ellas figuran jugadoras con victorias en el LET como Nuria Iturrioz (vencedora este año en el Aramco Houston Championship) Ana Peláez, Marta Martín y María Hernández, además de perfiles consolidados como Luna Sobrón, Blanca Fernández, Teresa Toscano, Harang Lee, Amaia Latorre, y Marta Sanz. Todas ellas conforman un conjunto compacto y competitivo que aspira a un papel destacado en el cierre de la temporada europea.

Nuria Iturrioz, entre las jugadoras a seguir en el próximo Open de España / LET

Amateurs de gran nivel

Completa la representación española un trío de amateurs de primer nivel: Paula Martín (nº 2 del ranking mundial amateur y campeona este año del British Amateur), Andrea Revuelta (nº 3 del ranking mundial amateur y quinta clasificada en el Open de 2024) y Adriana García Terol (vigente campeona de España Absoluto).

Las tres lucharán por el Premio Celia Barquín, galardón que distingue a la mejor amateur del Open y que se ha consolidado como un reconocimiento clave para las nuevas generaciones del golf español. Su presencia garantiza una batalla de enorme nivel y proyecta el protagonismo de la cantera nacional.

La presencia de la amateur catalana, Adriana García Terol, uno de los alicientes del torneo / RFEG

El Real Guadalhorce Club de Golf acogerá por segundo año consecutivo la gran final del LET tras el éxito organizativo y deportivo de 2024. El recorrido malagueño, técnico y exigente, volverá a ser un escenario idóneo para un campeonato marcado por la igualdad y la presencia de algunas de las mejores jugadoras del continente.

Con dos estrellas aspirando a hacer historia, un nutrido grupo de españolas en plena madurez competitiva y tres amateurs llamadas a liderar el futuro del golf nacional, el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 promete una semana vibrante en un entorno que ya es referencia del circuito europeo.