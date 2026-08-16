14 españoles en siete finales, con las maratones, dos relevos... ¡y Duplantis!

El Europeo de Atletismo concluye este domingo en Birmingham con una doble jornada en la que España tiene muchas ilusiones depositadas en las dos maratones matinales, tanto a nivel individual como en la clasificación por países (las medallas también cuentan). Por la tarde, las balas serán el 4x400 femenino, Fátima Diame en la final de longitud, el 4x100 mixto en la final directa y el dúo del 3.000 obstáculos, Dani Arce y Alejandro Quijada.

Echemos un vistazo a los horarios y a los detalles de todas las pruebas con representación española en una cita en la que el equipo está suspendiendo en la pista y maravilló fuera del Alexander Stadium en el circuito de la marcha. ¿Se mantendrá esa tendencia hoy domingo o será un día de celebración? El otro punto culminante de la jornada será la final masculina de pértiga, con el mito Armand Duplantis.

8:30 horas. Maratón femenina. Ester Navarrete, Fátima Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler

Al igual que sucedía con la marcha, España espera mucho de las dos maratones. Y eso que en la femenina ha supuesto un palo enorme la baja de última hora de la extremeña Laura Luengo, exposeedora del récord nacional con los 2h:22.31 que acreditó en 2024 en Valencia) y que estaba en condiciones de hacer algo muy grande en Birmingham.

La catalana Meritxell Soler, a tope a los 34 años / EUROPA PRESS

Ester Navarrete (2h:24.31 de marca personal), Fátima Ouhaddou (2h:24.16 este año), la exobstaculista Carolina Robles (2h:24.56 este año) y la veterana Meritxell Soler (2h:23.49 como mejor registro de su vida) están capacitadas para aspirar al máximo por países en una prueba que abrirá la última jornada de los Europeos a las 8.30 horas (una menos en la sede de la prueba).

La finlandesa Alisa Vainio lidera el ranking europeo del año con los 2:20.39 que acreditó en la pasada Maratón de Sevilla y fue quinta en el Mundial de Tokio. Las principales rivales por equipos serán Alemania y Gran Bretaña, con Fabienne Königstein (2h:24:31 este año) y Rose Harvey (2h:23:21 de marca personal) como jefas de filas.

9:10 horas. Maratón masculina. Jorge Blanco, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González y Carlos Mayo

Sobre el papel, España aspira al máximo en una maratón masculina de los Europeos en la que quedó para siempre en los anales del atletismo el histórico 'triplete' en Helsinki en 1994 con Martín Fiz oro, el tristemente fallecido Diego García plata y Alberto Juzdado bronce. Por entonces no había medalla por equipos, algo que se instauró en 2016 en Amsterdam con la media maratón.

La maratón masculina empezará 40 minutos después, a las 9.10 horas, con un equipo español muy potente, con el redimido Ilias Fifa tras su sanción (2h:08.36 logrados este año y oro en 5.000 en Amsterdam'16), Ibrahim Chakir (2h:07.21 como marca personal), Jorge González (2h:08.34), Carlos Mayo (2h:08.53), un Fernando Carro que fue plata en Berlín'18 en 3.000 obstáculos (2h:09.07) y Jorge Blanco (2:09:27). Eso sí, la gran favorita es Alemania.

En cuanto a los rivales, el favorito es el germanoeritreo Amanal Petros (2h:04.03 como marca personal y actual subcampeón mundial). También hay que destacar al germanoeritreo Fitwi Sibhatu con su sensacional marca de 2h:04.45 lograda este año, a su compatriota Richard Ringer (2h:05.46), al suecoetíope Ebba Tulu Chala (2h:08.48), al israelí nacido en tierras etíopes Tadesse Getahon (2h:07.15 como marca personal).

20:55 horas. Jabalina femenina (final). Yulenmis Aguilar

La presencia de la hispanocubana es un triunfo después de dos años de lucha contra las advesidades. Con la nacionalidad recién adquirida y con problemas en el hombro derecho, Yulenmis Aguilar fue decimotercera en el pasado Europeo y logró una gran sexta plaza en los Juegos de París. Ahí el calvario se acentuó con una lesión en el codo derecho que la hizo pasar por el quirófano y la mantuvo un año KO.

Yulenmis Aguilar no se pone límites en la final / EUROPA PRESS

La subcampeona mundial juvenil con Cuba en 2013 regresó a tiempo para recuperar el título español (59,78) y en la calificación en Birmingham lanzó 59,85 (quinta marca de las 12 finalistas). Si se acerca a los 64,17 que acreditó como cubana, la atleta del Diputación de Valencia pelearía por las medallas y confirmaría que está de vuelta de cara a los Juegos de Los Ángeles'28.

En una final muy abierta y sin el nivel de ediciones ni décadas anteriores, la más regular parece la serbia Adriana Vilagos (63,83 este año y 67,22 como mejor marca) y la polaca Maria Andrejczyk, aunque sus 62,78 de este año están a años luz de su 'marcón' personal de 71,40. Lo dicho, si no le duele nada y consigue soltarse, ojito con la discípula del gallego Raimundo Fernández.

21:05 horas. Longitud femenina (final). Fátima Diame

A diferencia de lo sucedido en categoría masculina con la clasificación de los tres españoles para la final, el trío femenino en longitud quedó reducido a Fátima Diame al caer eliminadas en la clasificación la hispanolesotense Tessy Ebosele y la alcarreña Carmen Rosales. Y fue de un pelo, ya que la valenciana saltó 6,65 en su tercer intento y pasó como undécima de un total de 12.

Fátima Diame pasó a la final con muchos apuros / RFEA - SPORTMEDIA

De todas formas, la discípula de Iván Pedroso se crece en las finales, como demostró con sus históricos bronces en los dos últimos Mundiales, en Nanjing'25 y este año en Torun. Para optar a los puestos de honor, la atleta del Team Adidas tendrá que acercarse o superar su marca personal que logró en 2026 (6,85 metros). Su mejor clasificación en un Europeo al aire libre es la sexta plaza que logró en Roma'24.

Las dos favoritas son la alemana Malaika Mihambo y la italiana Larisa Iapichino. La excampeona olímpica y mundial defiende el oro que logró en Roma, si bien sufrió en la calificación con un magistral salto de 7,10 con viento superior al permitido en la última ronda (estaba fuera). La transalpina, hija de la mítica británica Fiona May, ha saltado este año 7,12. Ojo también a la lusa Agate de Sousa (7,03) y a la gala Hilary Kpatcha (7,02 de m,arca personal).

21:35 horas. Relevo 4x100 mixto (final directa). España

El cuarteto español es uno de los ocho participantes en la experimental final directa de 4x100 metros mixtos, junto a Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Bélgica, Italia, Suiza y Países Bajos. En la inscripción oficial para esta prueba figuran los catalanes Guillem Crespí y Adrià Alfonso, el donostiarra Andoni Calbano, el pacense Jorge Hernández, la catalana Jaël Bestué, la sevillana Maribel Pérez, la burgalesa Lucía Carrillo y la alicantina Carmen Marco.

Lo mejor es que hay rabio y ganas de reivindicarse por lo sucedido el sábado en las semifinales masculinas y femeninas, cuando los dos relevos cortos tenían el pase a la final muy encarado y fallaron ambos en la última entrega, de Andoni Calbano a Guillem Crespí en hombres y de Lucía Carrillo a Jaël Bestué en mujeres. España saldrá por la calle 5 y tendrá a los británicos a la derecha y la referencia de los italianos en la derecha.

21:50 horas. 3.000 obstáculos masculinos (final). Dani Arce y Alejandro Quijada

"Estoy para luchar por el oro", decía antes de los Europeos un Dani Arce que ya dejó atrás su timidez y ha comprendido que está en condiciones de pelear contra todos. El burgalés será el jefe de filas este domingo en el dúo español que completa el joven Alejandro Quijada en una final de 3.000 metros obstáculos que se disputará a las 21.50 horas y que se presenta muy abierta.

Dani Arce aspira a su segundo podio continental / RFEA - SPORTMEDIA

Tras recibir año y medio después el bronce de Múnich'22 por el positivo del italiano Abdelwahed, Arce quiere darse el gustazo de colgarse una medalla el día de la competición. Habitual ya en la Diamond, el discípulo de Roberto Cejuela ha corrido este año en 8:11.42 (tercero de los inscritos), mientras que el campeón europeo sub'23 en Espoo'23 lo ha hecho en 8:17.34 (octavo).

Tras convertirse el 31 de mayo en Rabat en el primer europeo que baja de los ocho minutos (7:57.80), el alemán Frederik Ruppert es favorito para repetir siete años después su oro en el Europeo sub'23 de Gävle'19. También destacan su compatriota Karl Bebendorf (bronce en Roma'24 y 8:05.55), el italotunecino Osama Zoghlani (8.13.10) y el galo Nicolas-Marie Daru (8:11.81).

22:33 horas. Relevo 4x400 femenino (final). España

Campeón de los World Relays en Guangzhou en 2025 y plata este año en Gaborone, el 4x400 femenino no ha ganado nunca una medalla al aire libre. El objetivo es refrendar el histórico bronce de marzo en los Mundiales bajo techo de Torun con Ana Prieto, Paula Sevilla, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, cuarteto que podría ser el mismo si la solanera se recupera de la final de 400.

Las 'Spanish Bubbles' pasaron a la final sin Paula Sevilla / RFEA - SPORTMEDIA

Las pruebas previas condicionarán una final que llegará después de que la mayoría de las atletas hayan tenido que correr varias veces, ya sea en 400 lisos (la mayoría), en 400 vallas o en 800 como la madrileña Rocío Arroyo. De hecho, en el oro de Noruega en 4x400 mixto fue clave Karsten Warholm, quien el viernes reinó con enorme autoridad en la vuelta a la pista con vallas.

España ya sabe que correrá por la calle 6 en una final junto a Polonia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña quizá con Keely Hodgkinson tras la plata en 800, Países Bajos con la posible sorpresa de Femke Broeders-Bol tras su bronce en 800, Italia y Suiza. Habrá mucha igualdad y todo se decidirá por detalles.