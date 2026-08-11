14 españoles en la segunda jornada de los Europeos con las ilusiones en la longitud

La segunda jornada del Campeonato de Europa estará bien nutrida de atletas españoles que buscarán obtener buenos resultados que les permitan cumplir los objetivos. No obstante, la prueba marcada en rojo es la final de longitud (21.16 horas), donde los tres atletas españoles superaron la clasificación: Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay.

La primera jornada se cerró sin medalla al acabar quinto el relevo 4x400 mixto en un lunes que tuvo como gran protagonista a Jakob Ingebrigtsen. Muy corto de entrenamientos, el noruego reapareció casi un año después tras sus serios problemas en el tendón de Aquiles y reinó en 5.000 metros para colgarse su cuarto oro seguido en la cita continental al aire libre.

SESIÓN MATINAL

11.35 horas. Disco masculino (clasificación). Diego Casas

El vallisoletano Diego Casas abrirá la jornada con la clasificación de disco y tendrá que superar los 66,00 metros o estar entre los 12 primeros para acceder a la final. Su mejor marca personal, lograda este año, es 65,85 y estará en el Grupo A desde las 11.35 horas con un total de 29 participantes.

El favorito es el lituano Mykolas Alekna, recordman mundial con 75,56. El líder del año es el alemán Steven Richter con 74,00, seguido por el propio Alekna con 72,65 y por el esloveno Kristjan Ceh con 72,61.

11.45 horas. 400 vallas femeninos (semifinales).

Tras la primera ronda del lunes, a las 11.45 horas comenzarán las semifinales de 400 vallas femeninos, con premio para las dos primeras y los dos mejores tiempos. Sara Gallego debuta en Birmingham en su regreso a una gran cita después de tres años marcados por las lesiones.

Sara Gallego reinó en Málaga y capitaliza la ilusión / RFEA - SPORTMEDIA

La discípula de Pau Fradera ya ha corrido en 54.36 cuando ni ella lo esperaba, a tan solo dos centésimas de su récord de España, pero es que tiene tanto talento... La catalana abrirá la ronda por la calle 6 a las 11.45 con la tercera marca del año en la serie y la novena en el global. Sin Femke Bol (800), la favoritísima es la eslovaca Emma Zapletalova (52.30 este año).

12.15 horas. 100 masculinos (series). Guillem Crespí, Jorge Hernández y Abel Jordán.

En las series de los 100 metros masculinos habrá tres series con 25 participantes y los 12 mejores tiempos se unirán en las semifinales a las 21.32 horas a los 12 preclasificados por ranking (exentos). La final final se disputará a las 22.47 horas.

El catalán Guillem Crespí sale en la primera serie a las 11.15 horas (10.19 este año, a una centésima de su mejor registro) con el cuarto mejor tiempo global. El pacense Jorge Hernández sale en la segunda a las 11.22 horas con 10.22 como marca personal lograda en 2026 que lo sitúa undécimo.

Y el teórico jefe de filas, el vigués Abel Jordán, saldrá en la tercera a las 11.29 horas con los espectaculares 10.10 que logró en Estados Unidos (segunda marca española de la historia y segundo de los 25).

13.05 horas. 800 femeninos (series). Rocío Arroyo, Marta Mitjans y Lorea Ibarzabal

La última matinal serán las series de los 800 femeninos, con un total de cuatro carreras y un sistema que clasificará a las tres primeras y a las cuatro mejores tiempos globales antes de la escabechina de las semifinales. Con Audrey Werro, Femke Bol (no defenderá el título en 400 vallas) y la británica Keely Hodgkinson en la primera serie, se esperan emociones fuertes.

Rocío Arroyo, a por todas en las series de 800 / RFEA

La madrileña Rocío Arroyo corre la segunda serie a las 13.13 horas, con 1:59.97 de marca del año (sexta) y 1:59.17 de marca personal, compartiendo pista con Bol 1:55.60. La catalana Marta Mitjans corre la tercera a las 13.21 horas con su marca personal hecha este año (1:59.28, quinta de todas) con la 'jefa' suiza Werro (1:53.80). Por último, la madrileña Lorea Ibarzabal corre la cuarta a las 13.39 horas con 1:59.60 este año y 1:59.84 como marca del año (sexta de su serie). Será arduo pasar.

SESIÓN VESPERTINA

20.05 horas. Pértiga femenina (clasificación). Mónica Clemente

La sesión vespertina empezará con la clasificación de la pértiga femenina y con la manresana Mónica Clemente como única española tras lograr finalmente el billete. Para acceder a la final, se pide franquear el listón a 4,55 metros o estar entre las 12 primeras. Este año ha logrado su récord personal, 4,46, aunque es la bigesimosegunda de las 28 inscritas. La favorita en una prueba abierta es la finlandesa Wilma Heltelä (4,81 en 2026).

20.25 horas. 5.000 femeninos. Final. Marta García, Idaira Prieto y María Forero.

Tras la campanada de Jakob Ingebrigtsen el lunes con su cuarto oro seguido, este martes llegará el turno para los 5.000 metros femeninos con otra final directa. La laureada italiana Nadia Battocletti parte como gran favorita (14:40.05 este año y de 14:23.15 marca personal). Es la actual campeona europea y fue bronce en el pasado Mundial en Tokio'25.

Marta García fue tercera hace dos años en el Olímpico de Roma / RFEA - SPORTMEDIA

Tras una inoportuna lesión, la palentina Marta García defiende el bronce logrado en Roma hace dos años (14:33.40 de marca personal y 16:08.02 este año). La segoviana Idaira Prieto, hija y pupila del mítico Antonio Prieto, ha marcado un 15:07.90 este año y su récord personal es 14:55.15. También estará la joven especialista en cross y oro europeo en categorías inferiores, la onubense María Forero (15:07.50 este año y 15:03.88 de marca personal).

21.16. Longitud masculina. Final. Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay

La final de salto de longitud promete tantas emociones fuertes como habrá en la femenina. Los tres españoles participantes lograron el lunes la clasificación con solvencia, aunque la nómina de finalistas asusta con el griego Miltiadis Tentoglou, el suizo Simon Ehammer, el joven italiano Inzoli o el 'canguro' búlgaro Bozidar Saraboyukov.

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Miltiadis Tentoglou, un saltador de otra galaxia / EUROPEAN ATHLETICS

En su enésimo asalto a una medalla tras media decena de cuartas plazas internacionales, Eusebio Cáceres saltó 8,24 ventosos (+3,1 m/s) y pasó con el cuarto mejor registro. El vendado catalán Jaime Guerra se fue a 8,12 en su segundo intento (2,7 m/s) y el hispanocubano Lester Lescay pasó con el mejor salto legal de los españoles (8,03, +0,9 m/s).