11 españoles en la primera jornada del Mundial de Torun: horarios y rivales

Este viernes empieza con doble jornada el Mundial bajo techo de Torun que acabará el domingo y que tiene al sueco Armand Duplantis como gran estrella tras lograr en Uppsala su decimoquinto récord universal en pértiga y dejarlo en 6,31 m.

Junto a 'Mondo', otras figuras serán la británica Keely Hodgkinson (ha batido el récord mundial de 800), el británico Josh Kerr (3.000), el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (longitud), la estadounidense Anna Hall (pentatlón) y el esperadísimo regreso de la venezolana Yulimar Rojas en triple tras su bronce el año pasado en el Mundial de Tokio muy corta de entrenamientos.

Se repartirán cuatro oros. La 'recordwoman' universal Yaroslava Mahuchick quiere vengar su derrota mundialista ante la australiana Olyslagers, el peso femenino parece una batalla entre la neerlandesa Jessica Schilder y la estadounidense Chase Jackson y en el triple, sin el campeón olímpico Jordan Díaz, son favoritos el italocubano Andy Díaz y el argelino Triki. En 60 lisos destacan el estadounidense Trayvon Bromell y los jamaicanos Kishane Thompson y Ackeem Blake.

Duplantis será el gran protagonista el sábado por la tarde / EUROPA PRESS

La jornada

La mitad de los 22 españoles debutarán en la jornada inaugural con doble sesión de las tres que tendrán los Mundiales. El primero será el catalán Guillem Crespí (6.60 este año) a las 10.34 horas en las series de 60 lisos (pasan a 'semis' los tres primeros y los tres mejores tiempos); con 6.60 este año, el jamaicano Bryan Levell (6.47) es el único muy superior.

La madrileña Blanca Hervás (41.49) tiene a las 11.20 horas las series de 400 con la checa Vondrova y a la canadiense Sharer (dos billetes por puestos y dos en la repesca), mientras que la solanera Paula Sevilla (51.49) tendrá enfrente a la polaca Bukowiecka.

Más difícil lo tendrá en la misma prueba el pacense David García (46.12) ante el galo Kounta y el jamaicano Kennedy a las 12.10 horas, al igual que el vizcaíno Markel Fernández (45.95) frente al estelar húngaro Attila Molnar y al checo Horak con dos plazas por puestos y cuatro por tiempos.

Paula Sevilla y Eusebio Cáceres, los capitales de la selección / RFEA

La alcalaína Rocío Arroyo (1:59.97) correrá a las 12.45 horas la serie de 800 de la keniana Gladys Chepngetich y la jamaicana Natoya Goule, mientras que la madrileña Lorea Ibarzabal (2:00.79) saldrá a las 13.13 horas con la británica Boffey, la polaca Wielgosz y la italiana Coiro (pasan dos más seis tiempos). En la primera estará la británica Keely Hodgkinson.

No lo tendrá nada fácil uno de los jefes de filas de la delegación española, Mohamed Attaoui (1:44.98 este año), ya que tendrá a las 13.35 horas una serie infernal junto al belga Crestan y al argelino Moula. Por su parte, el catalán de adopción Elvin José Canales (1:45.44) se medirá al irlandés English y al británico Ostrowski (2+6).

El murciano Mariano García, excampeón mundial de 800 metros (3:35.53 este año), peleará en 1.500 por uno de los dificilísimos tres billetes para una final sin repesca a las 19.14 horas ante el italiano Arese, el neerlandés Chapple, el noruego Moe Berg y el keniano Festus Lagat; los rivales de Carlos Sáez (3:35.94) serán el sueco Philström, el luso Nader y el estadounidense Houser.