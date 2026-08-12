10 españoles este miércoles con los 110 vallas y los 800 como grandes protagonistas

España inauguró este martes el casillero de medallas en los Europeos de Atletismo de Birmingham con la heroica plata en 5.000 metros de una Marta García que llegaba corta de entrenamientos por una lesión y que finalmente subió un escalón tras ser bronce dos años atrás en Roma. Sin embargo, el botín del trío de la longitud masculina se redujo a una séptima posición de Eusebio Cáceres.

Este miércoles se disputa la tercera jornada de la competición, otra vez dividida en dos sesiones y con la presencia de 10 atletas españoles. En principio, las miradas estarán puestas por la mañana en Mohamed Attaoui y en David Barroso en las semifinales de 800 y en el 'Flako' en las de 400 vallas. Por la tarde, Quique Llopis y Asier Martínez pelearán por correr la final que cerrará el día y Jaël Bestué, por colarse en la de 200.

11.40 horas. Disco femenino (clasificación). Inés López

A una semana de cumplir 22 años, Inés López capitaliza la ilusión en el 'deficitario' disco femenino (como otros tantos concursos en España) desde la retirada de la azulgrana Sabina Asenjo. La vigente campeona de Europa sub'23 tratará de emular a Diego Casas para colarse en la final, aunque la empresa se presenta realmente complicada para esta debutante en categoría absoluta y, a la sazón, notable lanzadora de peso.

La madrileña será la decimocuarta (penúltima) en lanzar en un Grupo A que empezará a las 11.40 horas de manera simultánea con el B. Este año ha logrado su marca personal y se le piden 62,50 metros o estar entre las 12 primeras de las 30 inscritas, con una nómina en la que destacan la neerlandesa Jorinde van Klinken con sus colosales 70,99 de este año), su compatriota Alida van Daalen (69,31 este año) y la alemana Marike Steinacker (66,55 y 67,31).

12.04 horas. 400 lisos femeninos (series). Paula Sevilla y Ana Prieto

Con Blanca Hervás descansando al estar clasificada por ranking y después de colaborar a la quinta plata del 4x400 mixto, otras dos componentes del relevo largo femenino disputarán este miércoles la ronda previa de la vuelta a la pista lisa. Será una eliminatoria bastante accesible, ya que lograrán su objetivo las 13 primeras con tan solo 19 inscritas.

Olvidada ya su etapa como insigne especialista en 200 y en la última curva del relevo corto, la solanera Paula Sevilla saldrá por la calle 5 en la primera serie a las 12.05 horas con la mejor marca del año de las 19 (50.68, lograda en 2026). Por su parte, la veinteañera Ana Prieto también ha logrado este año un mejor registro de 51.62 que la sitúa octava entre las inscritas. Deberían estar las dos en la siguiente ronda.

12.40 horas. 200 femeninos (series). Alba Borrero

La catalana Jaël Bestué se saltará la ronda previa por ranking y el jueves luchará por pasar a una final para la que está más que capacitada. La azulgrana Alba Borrero estará en las series este miércoles tras su gran marca lograda en los Nacionales (22.97), aunque para ser semifinalista deberá estar entre las 13 primeras. La andaluza estará en la calle 5 a las 12.54 en la tercera serie con el segundo mejor registro y el cuarto global. Tiene una gran oportunidad.

13.20 horas. 800 masculinos (semifinales). Mohamed Attaoui y David Barroso

Tras la eliminación del exazulgrana Pablo Sánchez-Valladares y la trabajada clasificación de Mohamed Attaoui y más aún de David Barroso, el dúo del 800 afronta este miércoles unas semifinales que se disputarán en dos carreras y no en tres como suele ser habitualmente. El premio de la final se lo llevarán los tres primeros y los dos mejores tiempos globales, un formato más justo y menos arbitrario.

David Barroso, en el Alexander Stadium de Birmingham / RFEA - SPORTMEDIA

El pacense Barroso (1:43.60 como marca personal lograda este año) correrá la primera semifinal a las 13.20 horas y tendrá enfrente al británico Max Burgin (1:42.98 este año) y al galo Gabriel Tual tras su agónico pase por tiempos. Con sus flamantes 1.42.09 como marca personal y 1:44.28 este año, 'Moha' se medirá, entre otros, al irlandés Mark English (1:42.97) y al británico Ben Pattison tras su sufrimiento en las series (1:43.34 este año).

13.55 horas. 400 vallas masculinos (semifinales). Jesús David Delgado

Eliminado el catalán Javi Lorente en las series de 400 metros vallas del martes, este miércoles llega la hora de una de las esperanzas del atletismo español en los Europeos. Se trata de Jesús David Delgado, el grancanario que ha vuelto a batir esta temporada su récord de España para dejarlo en unos magistrales 48.11 que lo sitúan definitivamente entre los mejores especialistas del continente.

Jesús David Delgado, a por la final del '4' vallas / INSTAGRAM

El mediático 'Flako' saldrá por la calle 5 en la primera semifinal a las 12.55 horas con la segunda mejor marca de 2026 a tres centésimas del alemán Owe Fischer-Breiholz y pasan a la final los dos primeros y los dos mejores registros globales. Tras colaborar de manera vital al oro noruego en el 4x400 mixto, Karsten Warholm es el favorito para sumar su cuarto oro seguido y saldrá en la tercera serie a las 13.11 horas (45.94 es su récord universal).

20.55 horas. 110 vallas masculinos (semifinales). Quique Llopis y Asier Martínez

Una vez disputadas las series preliminares el martes, el dúo español de las vallas altas afronta las semifinales al borde de las nueve de la noche con el gran objetivo de clasificarse para la final que cerrará la jornada a las 22.37 horas. Quique Llopis defiende la plata de Roma'24, aunque unos problemas de isquios le están martirizando tras su subcampeonato en 60 vallas en los Mundiales bajo techo de Torun. El discípulo de Toni Puig saldrá por la calle 5 en la segunda semifinal a las 21.02 horas (pasan los dos primeros y los dos mejores tiempos) con 13.31 este año y 13.09 como récord personal. Se medirá al maleducado suizo Jason Joseph, plata hace dos años (13.07 y 13.24).

Asier Martínez hizo historia en 2022: oro europeo y bronce mundial / RFEA

Antes, Asier Martínez tratará de confirmar su regreso al máximo nivel después de unos años complicados tras su título europeo en Múnich'22 y su bronce mundial en Eugene'22. El navarro saldrá a las 20.55 horas por la calle cuatro en la primera semifinal y correrá al lado del galo Just Kwaou-Mathey (13.20 este año y 12.99 como mejor marca personal y quinta de la historia en Europa).

21.20 horas. 200 femeninos (semifinales). Jaël Bestué, Esperança Cladera y... ¿ Alba Borrero?

Posiblemente junto a Alba Borrero si supera las series matinales, la catalana Jaël Bestué y la balear Esperança Cladera tendrán ante sí un importante reto en las semifinales del doble hectómetro pasadas las nueve de la noche. Sin listas de salida a la espera de la primera ronda, la discípula de Ricardo Diéguez es la quinta del año entre las inscritas con 22.57 y tan solo han corrido por debajo de sus 22.19 del año pasado en Vallehermoso: la laureada británica Dina Asher-Smith (21.88), la suiza Mujinga Kambundji (22.05) y la británica Amy Hunt tras su oro en 100 (22.08).