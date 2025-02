Valentí Sanjuan y su increíble nuevo reto: 5 maratones en 5 días en 5 continentes diferentes

“Tanto si crees que vas a poder como si crees que no vas a poder, vas a tener razón”: con esta moraleja Valentí Sanjuan presenta su mayor reto hasta la fecha, '5 Maratones en 5 Días en 5 Continentes'.

El deportista catalán advierte diciendo que "la confianza en uno mismo es la clave del éxito, si crees que no podrás, no podrás por qué ni tan solo lo vas a intentar, mientras que si crees que si puedes, lo puedes lograr".

Si algo nos puede enseñar Valentí Sanjuan es que la vida no se mide por los golpes que recibimos, sino por la forma en que nos levantamos y transformamos cada caída en una oportunidad. Su historia es un testimonio vivo de que la aceptación no es resignación, sino transformación.

La gran pregunta humana sin respuesta: “¿Por qué a mí?”, eso se preguntaba nuestro protagonista hace ya un tiempo. En sus inicios, llevaba una vida muy distinta a la que hoy lo define y por lo que hoy le conocemos.

Su mundo giraba en torno a los medios de comunicación, el entretenimiento y un estilo de vida que poco tenía que ver con el deporte. Sin embargo, un giro inesperado marcó su destino, una serie de acontecimientos que hoy le han llevado a ser la gran persona que es.

La pérdida de alguien tan crucial en su vida como su madre, un despido profesional, un fracaso empresarial y que tu novia te deje, todo en siete meses. Del todo al nada. De vivir en comodidad y despreocupación a pasar un auténtico infierno. Valentí llegó a deberle diez meses de hipoteca al banco y le cortaron la luz y el agua, se encontraba en tal situación que sentía la tentación de robar hasta los paquetes de arroz.

Un cambio de vida

Fue entonces cuando decidió darle un nuevo significado a su existencia, convirtiendo el dolor en motivación y los desafíos en metas. Como diría C.S. Lewis: “A menudo, las dificultades preparan a la gente ordinaria para un destino extraordinario”.

Valentí Sanjuan / Edu Polo

'El jabalí' se encontraba perdido en un mundo que, aparentemente le había dejado abandonado y sin motivos para seguir adelante. Las desgracias se convirtieron en impotencia, la impotencia en tristeza y la tristeza en ansiedad. Llegaba la noche y ahí era cuando su mente menos descansaba y más vueltas le daba a la vida, ¿Por qué a mí?, se preguntaba una y otra vez frustrado:

“No dormía de noche. Sufría ansiedad, era un drama. Me despertaba de madrugada, a las dos o a las tres, me calzaba unas zapatillas y bajaba por Marina, desde la Sagrada Familia, hasta el mar. Lo olía durante un rato y luego corría de vuelta. Y luego dormía, si podía... Correr me dio alas.”

Un refugio

Lo que comenzó como una huida de la angustia se convirtió en su refugio. En cada zancada dejaba atrás un poco de aquel peso que lo ahogaba, en cada respiración profunda encontraba una pequeña tregua. Así entendió que, aunque el mundo parecía haberle dado la espalda, aún podía avanzar.

En toda la falta de aire que la vida le había quitado, corriendo encontraba una vía escapatoria que le proporcionaba poder respirar tranquilo y estar en paz. Salir a correr le ayudaba a quitarse los demonios y le administraba libertad, la misma libertad que anhelaba y que había desaparecido a raíz de todos los pensamientos negativos de esos últimos meses.

"Cuando murió mi madre, mi hermana y yo hicimos una lista con 101 cosas que queríamos hacer antes de morir. Correr un Ironman era una de ellas, pero cuando crucé la línea de meta en el de Lanzarote me di cuenta de que eso no era solo una cosa de la lista, sino que era algo que me había apasionado, que lo había disfrutado, que al cruzar la meta todo lo que había sacrificado me volvía en forma de ilusión, alegría, conexión con mi madre, y a partir de ahí empezó todo", afirma el deportista.

A partir de ese momento, Valentí encontró en el deporte extremo una forma de canalizar su dolor y transformar su vida. Participó en pruebas de ultrafondo como el Ironman, la Titan Desert y el Marathon des Sables, desafíos que no solo exigían resistencia física, sino una fortaleza mental inquebrantable. Cada uno de estos retos era un símbolo de su crecimiento personal, un ladrillo más en la construcción de su éxito, cimentado sobre disciplina, constancia y pasión. Y es que, como él mismo demuestra, “cuando te falte la motivación, que te sobre la disciplina”.

Valentí Sanjuan / Edu Polo

Más allá del deporte, su historia es un recordatorio de que hay personas que dejan cicatrices y otras que dejan huellas. Valentí optó por lo segundo: transformar sus propias adversidades en una fuente de inspiración para miles de personas y para él mismo. Aceptar su nueva realidad le permitió conectar con el momento presente, liberarse del sufrimiento y encontrar bienestar emocional. Desde esa paz interior, pudo tomar acción y convertirse en un referente de superación personal:

"Una de las cosas que aprendes es la supervivencia y piensas '¿de qué cojones me estoy quejando yo?'. Todos somos iguales y cada uno tiene su discapacidad, emocional, sentimental… Cuando pasas por un momento duro crees que tienes todo el derecho del mundo a quejarte, pero quejándote y lamentándote desde el sofá no solucionas nada. Cuando te das cuenta de la actitud de esa gente, siempre con una sonrisa en la cara dices 'guau', no solo porque le falte las piernas, sino porque han sabido salir adelante y por su positividad"

A día de hoy tiene más de 6 millones de seguidores en sus redes sociales. 14 Titan Desert, 18 Ironmans, 7 Ultramans, más de 100 carreras alrededor del mundo y siempre que puede, promueve proyectos sociales y benéficos a través del deporte y los retos.

'Estropeao'

Hoy, Valentí Sanjuan o como él se dice', `deportista/contador de historias/exgordo/'estropeao´no es solo un deportista extremo; es un símbolo de resiliencia, un contador de historias que demuestra que siempre hay luz al final del túnel. Su vida es una prueba de que la aceptación no significa rendirse, sino reinventarse.

Y que, si algo nos puede enseñar, es que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras dificultades en la mayor de nuestras fortalezas. A pesar de toda la mierda que ha pasado, lo único que él cambiaría es aquello que es irreversible:

“Ojalá mi madre estuviera aquí. El resto ha sido maravilloso. Cuando estás abajo, lo malo es que nunca sabes si saldrás. Si hubiera sabido que saldría del hoyo dos años más tarde, lo habría vivido con tranquilidad. Pero de eso he aprendido: cuando lo pierdes todo, emocional, profesional y económicamente, es fácil cambiar de vida”

Su primer reto: el Ironman de Lanzarote

El primer gran reto deportivo de Valentí Sanjuan fue el Ironman de Lanzarote, una de las pruebas más duras del triatlón de larga distancia. Su decisión de participar no fue fruto de una planificación meticulosa, sino más bien una respuesta impulsiva a la crisis personal que atravesaba en ese momento. Su primer Ironman fue cuando apenas unos meses antes seguía fumando y peleando por bajar algunos kilos

Una prueba extrema que consiste en tres disciplinas:

Natación – 3,8 km en aguas abiertas.

– 3,8 km en aguas abiertas. Ciclismo – 180 km en un recorrido montañoso y con fuertes vientos.

– 180 km en un recorrido montañoso y con fuertes vientos. Maratón – 42,2 km corriendo hasta la meta.

Lo completó en 12 horas y 55 minutos, un tiempo impresionante considerando su falta de preparación y experiencia previa.

El impacto de este reto en su vida

Este Ironman marcó un punto de inflexión para él. Más allá de la hazaña física, el desafío le enseñó que podía superar cualquier obstáculo si se lo proponía. A partir de ahí, el deporte extremo se convirtió en su estilo de vida, llevándolo a participar en pruebas aún más duras. De Lanzarote al Ultraman de Gales; el Camino de Santiago corriendo en 10 días; el Marathon des Sables; el Titan Desert y el Titan Tropic Cuba; el Ultraman de Hawaii; Madrid-Lisboa en bicicleta en menos de 55 horas; diez Ironman en diez días consecutivos…

Además, comenzó a documentar su historia y su evolución en YouTube, convirtiéndose en una fuente de inspiración para miles de personas. Este primer reto simbolizó su renacimiento: de tocar fondo emocionalmente a encontrar un propósito a través del esfuerzo, la resistencia y la autosuperación.

5 maratones en 5 días en 5 continentes

Y con todos ustedes, el reto más especial que jamás ha hecho, correrá 5 maratones en 5 días consecutivos en 5 continentes diferentes. Un desafío que empezó a plantearse hace ya seis años: "Económicamente, era inviable, pero desde entonces lo tengo apuntado siempre en la pizarra, y ahora se ha dado el momento"

Tokyo, Honolulu, San Francisco, Johannesburgo y Barcelona, ese orden seguirá para lograr esta hazaña. Se desplazará en vuelos comerciales y aprovechará la difusión de su reto entre sus 6 millones de seguidores en redes sociales para lograr la máxima recaudación para la investigación contra el cáncer infantil junto a la Fundación “El sueño de Vicky”.

Maratones y fechas:

18 febrero: Tokyo (Asia)

19 febrero: Honolulu (Oceanía)

20 febrero: San Franciso (América)

21 febrero: Johannesburgo (África)

22 febrero: Barcelona (Europa)

"Buscamos estas ciudades porque son emblemáticas y aeropuertos grandes y precios baratos para poder pagar los billetes. Solo en vuelos ya nos gastamos 6.000 euros aproximadamente por persona", reconoce acerca de los destinos. En este viaje, los encargados de acompañarle en esta aventura serán Adán, el director, Víctor, el cámara, Fernando, el productor de campo, y 'Pela', el "mago de mis redes".

Podemos pensar que su logro se centra en el hecho de completar los maratones, pero Valentí Sanjuan en este nuevo reto quiere ir más allá, el verdadero reto empieza una vez acaba el maratón, el hecho de ir de un lugar a otro. Ahí empieza una carrera contrarreloj para llegar a sus respectivos destinos, el tiempo juega a su contra y él lo sabe. Ese reto, además de la dificultad por horarios, se le añade el plus de simplicidad a nivel material, un reto a lo low cost. Sanjuan solo viajará con lo que le quepa en la mochila, puesto que en los vuelos de continente a continente no podrá facturar ninguna maleta para evitar cualquier imprevisto de pérdida de equipaje o retraso a la hora de recogerlo. El deportista destinará entre tres horas y media y cuatro en correr cada uno de los maratones, mientras que las siguientes 20 horas del día estarán destinadas a los vuelos y escalas entre un continente y otro. Dormirá lo que pueda en el propio vuelo, y al aterrizar correrá el siguiente maratón.

Sabemos de lo que es capaz, ya lo ha demostrado estos años, pero este hito está hecho de otra pasta, para él el mayor logro es poder sobrevivir a lo ajeno a los maratones. Nunca ha hecho algo así, un reto donde le preocupa más los retrasos de los vuelos y llegar a tiempo que completar los maratones:

"Es el más complicado en todos estos años. Hemos estado muchas horas para planificarlo". Cosas tan simples como dormir, ducharse, comer y, sobre todo, cuadrar los 'timings' para que todo salga a la perfección. El principal problema pueden ser los retrasos en los vuelos"

La aventura empieza el martes 18 de febrero, tres días después del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil, corriendo 42,2 kilómetros en Tokyo. Y su llegada, como no, en su casa, Barcelona, el 22 de febrero, con final de su quinto maratón en Arc de Triomf.

Vicky es una niña que falleció por un tumor. Su madre Laura García creó la Fundación, y desde entonces se dedica a recaudar dinero para la Investigación contra el cáncer infantil. A día de hoy, EL SUEÑO DE VICKY financia investigaciones en la Universidad de Navarra, con una aportación anual de 200.000€ que equivale a 1 millón de minutos de investigación para erradicar el cáncer entre los más pequeños. También desarrolla muchos otros proyectos como ensayos clínicos, por ejemplo, en el hospital CIMA de Madrid. Hoy, lunes 17, a un día de empezar esta aventura y a cinco de acabar, ya se han recaudado 4300 euros de los 10000 euros que hay como objetivo.

Valentí Sanjuan / Edu Polo

Valentí Sanjuan y el cáncer no son muy buenos amigos que digamos, perdió a su madre por un cáncer fulminante que se la llevó en poco más de un mes desde el diagnóstico. Esta razón es fundamental para entender este reto. El catalán quiere hacer homenaje a su madre, y, por ende, todo el dinero recaudado irá a la fundación EL SUEÑO DE VICKY, para ayudar a esas personas que aún están a tiempo de luchar. Y justamente, si de algo podemos aprender del bueno de Valentí es a luchar y a seguir adelante.