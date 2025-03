El último gran reto de Alberto Lorente, el "Hombre de las aguas"

El nadador Alberto Lorente quiere poner punto y final a su extensa carrera y lo quiere hacer por todo lo alto. El barcelonés se embarcará el próximo abril, junto a "Quique Bolsitas", en el reto "Abracemos el Mar", un proyecto deportivo y solidario en el que Alberto recorrerá las costas españolas a nado a lo largo de 14 etapas, mientras Quique lidera acciones de limpieza de playas.

Lorente braceará una media de 15 kilómetros diarios en un reto que comenzará en el País Vasco y terminará en Catalunya, convirtiéndose en el primer español en dar la vuelta al país a nado de manera ininterrumpida.

"Abracemos el Mar", una iniciativa para mejorar el planeta

El objetivo del barcelonés en el último gran reto de su carrera no se centra solo en la faceta deportiva, va mucho más allá. "Abracemos el Mar" es una iniciativa para concienciar a la gente sobre la importancia del medio ambiente y que tiene como uno de sus pilares fundamentales la recogida de residuos de las playas. Esta será liderada por Enrique Herrero, conocido en redes como "Quique Bolsitas", y se realizará simultáneamente a las etapas de nado del barcelonés.

Alberto Lorente, nadador extremos / Alberto Lorente

El proyecto, según Lorente, "nació hace un año, justo cuando decidió colgar el bañador con la voluntad de dejar un legado y darle un sentido a mis brazadas".

"No solo queremos ver cuantos kilómetros puedo hacer a nado. También cuantos kilogramos de basura podemos recoger. Queremos mandar un mensaje de reflexión y conciencia porque es una vergüenza la cantidad de basura que hay dentro y fuera del agua", sentenció el barcelonés,

21 dias, 14 etapas y un objetivo: Recorrer España a nado

En la faceta deportiva, el reto contará con 14 etapas que cubrirán diversas zonas de España, tanto en la península como en las diferentes islas. El pistoletazo de salida será el próximo 22 de abril con una etapa que saldrá del Muelle de los Ingleses en Bilbao hasta la Playa Ereaga de Getxo. Tras 13 etapas más, con una media de 15 kilómetros por etapa, Lorente llegará a Salou el 10 de mayo, donde concluirá su reto.

Alberto Lorente en uno de sus retos en el mar / Alberto Lorente

Según el catalán, el momento de mayor adversidad serán "las cuatro etapas del norte por la temperatura de las aguas y el gran oleaje que puede haber en las zonas de acantilados".

Llamamiento a la participación ciudadana

Por lo que respecta a la faceta más solidaria, "Quique Bolsitas" liderará la recogida de basura. El sevillano es uno de los principales embajadores del Plogging en España, una actividad que mezcla deporte y recogida de residuos; y tiene el objetivo de poder recoger el máximo número de kilos de basura posibles.

"Quique Bolsitas" recogiendo basura mientras corre / Abracemos el Mar

"Hacemos un llamamiento a la gente a participar, sobre todo, en la recogida de basura, ya que necesitamos limpiar y eliminar todos los residuos que podamos", indicaba el nadador.

Un último reto antes de "colgar el bañador"

Con más de 75.000 kilómetros a sus espaldas, el ostentador de 4 Premios Guiness quiere poner punto y final a una trayectoria impecable en lo deportivo, pero muy sacrificada y extremadamente dura en lo personal. Lorente indicó que "mi casa lo necesitaba. No vivo de esto, soy conductor de autobuses y esto me está quitando mucho tiempo. Además, en lo personal, es la primera vez que voy a nadar por obligación".

Alberto Lorente nadando en el mar / Alberto Lorente

De este modo, la relación que comenzó como un amor a primera vista, como "algo que probé y quise que siguiera en mi vida" terminará ahora por todo lo alto con un proyecto solidario que no solo busca superar los límites deportivos, sino que tiene un propósito mayor: limpiar y mejorar el medio ambiente.

El mar, sinónimo de libertad

A pesar de "colgar el bañador", Lorente no se plantea abandonar definitivamente el mar, pues siempre le ha dado una sensación de "libertad".

Plano de drón de Lorente en el mar / Alberto Lorente

"Esa sensación de estar bajo el agua, no escuchar nada más que tus propias sensaciones, el latido de tu corazón, no está pagado. El momento de tirarme al agua, con todo el ruido que tenemos ahora a nuestro alrededor, no tiene precio", concluyó.